पावसाळ्यात चालताना सांधे 'कट-कट' करतात? वेदना वाढण्यापूर्वी करा 'हे' प्रभावी उपाय...

Monsoon Health Alert: कडक उन्हाळ्यानंतर येणारा पावसाळा मनाला आल्हाददायक वाटत असला, तरी अनेक लोकांसाठी हा ऋतू मोठ्या वेदना घेऊन येतो. विशेषतः ज्येष्ठ नागरिक आणि सांधेदुखी किंवा संधिवाताचा त्रास असलेल्या रुग्णांना पावसाळ्यात असह्य वेदना आणि सांधे आखडण्याच्या समस्येला सामोरे जावे लागते. काही रुग्णांना तर चालताना किंवा उठताना पायातून 'कट-कट' असा आवाज येण्याची तक्रारही जाणवते. आकडेवारीनुसार, भारतात जवळपास १५% म्हणजेच सुमारे १८० दशलक्ष (१८ कोटी) लोक या समस्येने ग्रस्त आहेत. हवामानातील बदलांमुळे सांधेदुखी का वाढते, 'आर्थरायटिस' नेमका काय आहे आणि यावर घरातल्या घरात कोणते सोपे उपाय करता येतील, याबद्दल तज्ज्ञांनी दिलेली सविस्तर माहिती खालीलप्रमाणे आहे.आर्थरायटिस म्हणजे काय? (What is Arthritis?)सांधेदुखी किंवा सांध्यांना सूज येणे याला वैद्यकीय भाषेत 'आर्थरायटिस' (Arthritis) आणि सामान्य भाषेत 'संधिवात' असे म्हटले जाते.शरीरातील एकापेक्षा जास्त सांध्यांना सूज येणे, तिथे तीव्र वेदना होणे आणि सांधे आखडणे म्हणजेच संधिवात होय.यामध्ये सांधे (Joints), सांध्यांच्या आसपास असणाऱ्या पेशी (Tissues) आणि इतर कनेक्टिव्ह पेशींना इजा होते.हा प्रामुख्याने वाढतं वय आणि शरीराची झीज झाल्यामुळे वृद्धांमध्ये होणारा आजार मानला जातो. मात्र, बदलत्या जीवनशैलीमुळे आता लहान मुले आणि युवकांमध्येही हा आजार मोठ्या प्रमाणात दिसून येत आहे..संधिवाताचे मुख्य प्रकार कोणते?जरी संधिवाताचे अनेक प्रकार असले, तरी भारतात प्रामुख्याने दोन प्रकारांचे रुग्ण सर्वाधिक आढळतात:ऑस्टिओआर्थरायटिस (Osteoarthritis): हा वाढत्या वयानुसार सांध्यांची आणि हाडांची झीज झाल्यामुळे होतो. यात सांध्यांमधील लवचिकता कमी होऊन हाडे एकमेकांवर घासली जातात.रुमॅटॉइड आर्थरायटिस (Rheumatoid Arthritis): हा एक 'ऑटोइम्यून' आजार आहे, ज्यामध्ये शरीराची रोगप्रतिकारक शक्तीच स्वतःच्या सांध्यांच्या पेशींवर हल्ला करते. यामुळे सांध्यांना तीव्र सूज येते..Cracked Heels: पावसाळ्यात टाचांच्या भेगा जास्त दुखतात? जाणून घ्या कारणे आणि आजच करा 'हे' उपाय....पावसाळ्यात सांधेदुखी का वाढते?पावसाळा सुरू होताच वातावरणात अनेक बदल होतात, ज्याचा थेट परिणाम आपल्या शरीरावर आणि सांध्यांवर होतो.हवेचा दाब कमी होणे (Barometric Pressure): पावसाळ्याआधी वातावरणातील हवेचा दाब कमी होतो. यामुळे सांध्यांच्या सभोवतालच्या मऊ ऊतींचा (Tissue) विस्तार होतो आणि संवेदनशील नसांवर दाब आल्याने वेदना तीव्र होतात.सायनोविअल फ्लुइडचा घट्टपणा: सांध्यांमध्ये वंगण म्हणून काम करणारे 'सायनोविअल फ्लुइड' थंड हवामानामुळे घट्ट होते, ज्यामुळे चालताना पायातून 'कट-कट' आवाज येतो.आर्द्रता आणि सूज: हवेतील दमटपणा (Humidity) वाढल्यामुळे सांध्यांभोवतीच्या स्नायूंमध्ये कडकपणा आणि सूज वाढते.शारीरिक हालचालींचा अभाव: पावसामुळे लोक घराबाहेर पडणे टाळतात. जास्त वेळ एकाच जागी बसून राहिल्याने स्नायू कमकुवत होतात आणि सांधे निष्क्रिय बनतात..कोणाला असतो सर्वाधिक त्रास ?ऑस्टिओआर्थरायटिस आणि रुमॅटॉइड आर्थरायटिसचे रुग्ण.सायटिका, फ्रोजन शोल्डर किंवा पाठ-कंबरदुखी असलेले लोक.जुने फ्रॅक्चर किंवा शस्त्रक्रिया झालेले रुग्ण आणि ज्येष्ठ नागरिक.पावसाळ्यात सांधेदुखीपासून आराम मिळवण्यासाठी ५ सोपे उपाय१. गरम पाण्याचा किंवा पोटलीचा शेक (Hot Compress)सांध्यांचा कडकपणा कमी करण्यासाठी हीटिंग पॅड, गरम पाण्याची पिशवी किंवा गरम टॉवेलने सांध्यांना शेक द्या. यामुळे त्या भागातील रक्ताभिसरण सुधारते, स्नायूंना आराम मिळतो आणि सूज कमी होते.२. घरातल्या घरात हलका व्यायाम आणि योगाघराबाहेर जाता येत नसले तरी दिवसातून २० ते ३० मिनिटे स्ट्रेचिंग, योगा किंवा खुर्चीवर बसून गुडघे सरळ-वाकडे करण्याचा व्यायाम करा. यामुळे सांध्यांची लवचिकता (Flexibility) टिकून राहते..३. आहारामध्ये करा 'हे' महत्त्वाचे बदलदाहशामक (Anti-inflammatory) पदार्थ: आहारात हळद, आले आणि लसणाचा वापर वाढवा. रात्री झोपताना हळदीचे दूध पिणे अत्यंत फायदेशीर ठरते.ओमेगा-३ आणि व्हिटॅमिन: ओमेगा-३ फॅटी ऍसिड आणि व्हिटॅमिन डी-कॅल्शियम समृद्ध अन्न घ्या, जेणेकरून हाडे मजबूत होतील.काय टाळावे: जास्त मीठ, साखर, आंबट पदार्थ, दही आणि जंक फूड खाणे टाळा.४. शरीराला हायड्रेट ठेवा (पुरेसे पाणी प्या)पावसाळ्यात तहान कमी लागते, परंतु शरीराला आतून हायड्रेट ठेवणे गरजेचे आहे. दिवसभरातून कोमट पाणी प्यायल्याने शरीरातील विषारी घटक बाहेर पडतात आणि सांध्यांमधील द्रवपदार्थ (Synovial Fluid) संतुलित राहतो.५. आधुनिक 'रिजनरेटिव्ह' उपचार पद्धतीवेदनाशामक औषधे केवळ तात्पुरता आराम देतात. सध्या वैद्यकीय क्षेत्रात एक्सोसोम थेरपी, मायक्रो डोस इन्फ्युजन (MDI) आणि मायक्रोकरंट थेरपी यांसारखे रिजनरेटिव्ह (Regenerative) उपचार उपलब्ध आहेत, जे शरीराच्या नैसर्गिक दुरुस्ती प्रक्रियेला चालना देऊन ऊतींची पुनर्निर्मिती करतात..डॉक्टरांचा सल्ला कधी घ्यावा? (Red Flags)सांध्यांवर जास्त लालसरपणा, त्वचा गरम लागणे आणि तीव्र सूज येणे.वेदनांमुळे दैनंदिन कामे करणे किंवा चालणे अशक्य होणे.सांधेदुखीसोबत शरीरात तीव्र ताप असणे.सकाळी उठल्यानंतर सांध्यांचा ताठरपणा ३० मिनिटांपेक्षा जास्त वेळ टिकणे.पावसाळा आल्हाददायक असला तरी शरीराला उबदार ठेवणे, सक्रिय राहणे आणि योग्य आहार घेणे यामुळे सांधेदुखी नियंत्रणात राहू शकते. वेदनांकडे दुर्लक्ष न करता वेळीच योग्य उपचार घेणे हाच यावर उत्तम उपाय आहे..एसीमध्ये जास्त वेळ बसल्याने खरंच सांधेदुखी वाढते का? ऑर्थोपेडिक तज्ज्ञांनी सांगितलं Body Stifness आणि वेदनांचं खरं कारण.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.