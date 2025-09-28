आरोग्य

Mental Health Youth: तरुणांमध्ये मानसिक ताण का वाढतोय? ओळखा सुरुवातीची लक्षणे

Early Symptoms of Mental Stress: आजकालच्या तरुणांमध्ये मानसिक समस्यांचं प्रमाण झपाट्याने वाढत आहे. याचे मुख्य कारण काय चला तर जाणून घेऊयात याबाबत सविस्तर माहिती
Esakal

Monika Shinde
Updated on

थोडक्यात:

  1. तरुणांमध्ये मानसिक ताण वाढण्याचे मुख्य कारण स्पर्धा, अपेक्षा, एकटेपणा आणि सोशल मीडियाचा प्रभाव आहे.

  2. सुरुवातीच्या लक्षणांमध्ये मूड बदलणे, राग चिडचिड, झोपेचे आणि भुकेचे विकार दिसून येतात.

  3. मानसिक आरोग्य सुधारण्यासाठी नियमित दिनचर्या, व्यायाम, ध्यान आणि सोशल मीडिया मर्यादित वापर आवश्यक आहे.

