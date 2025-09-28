Mental Health Youth: तरुणांमध्ये मानसिक ताण का वाढतोय? ओळखा सुरुवातीची लक्षणे

थोडक्यात:तरुणांमध्ये मानसिक ताण वाढण्याचे मुख्य कारण स्पर्धा, अपेक्षा, एकटेपणा आणि सोशल मीडियाचा प्रभाव आहे.सुरुवातीच्या लक्षणांमध्ये मूड बदलणे, राग चिडचिड, झोपेचे आणि भुकेचे विकार दिसून येतात.मानसिक आरोग्य सुधारण्यासाठी नियमित दिनचर्या, व्यायाम, ध्यान आणि सोशल मीडिया मर्यादित वापर आवश्यक आहे..Youth Stress Relief Tips: आजकालच्या तरुण पिढीत मानसिक समस्यांचं प्रमाण झापाट्याने वाढताना दिसत आहे. बाहेरील जगाच्या स्पर्धा,अपेक्षा, सतत एकटेपणा आणि सोशल मीडियाचा प्रभाव यामुळे अनेक तरुण मानसिक तणावात सापडत आहेत..सुरवातीला ही लक्षण फारशी गंभीर वाटत नाहीत, पण लवकरच लक्ष दिलं नाही, तर ती गंभीर मानसिक आजारांची कारण होऊ शकतो..UPSC NDA 2 Result 2025: UPSC NDA 2 चा निकाल लवकर होणार जाहीर; पहा कुठे अन् कसा पाहायचा रिजल्ट.काय सांगते जागतिक आरोग्य संघटन( WHO)WHO च्या आवाहलानुसार, जगातील ७ पैकी १ तरुण कोणत्याना कोणत्या मानसिक आरोग्याच्या समस्यांशी सामना करत असतो.भारतात १५ ते २४ वयोगटातील जवळपास १४% तरुण डिप्रेशन, चिंता आणि तणावग्रस्त आहेत.याचे परिणाम केवळ भावनिक नसून, झोपेचे विकार, आत्महत्येचे विचार, आणि कामावरही याचा परिमाण होतो..सुरुवातीचे लक्षण:- अचानक मूड बदलणे- सतत राग आणि चिडचिड होणे- अभ्यासात लक्ष न लागणे- झोप न लागणे किंवा जास्त वेळ झोपणे- भूक न लागणे- आत्मविश्वास कमी होणे- डोळे दुखी, थकवा, अंगदुखी.Evening Snack Recipe: छोट्याशा भूकला करा बाय-बाय! सायंकाळच्या नाश्त्यासाठी बनवा चटपटीत भेळ-कचोरी, लगेच लिहून घ्या रेसिपी.मानसिक आरोग्य चांगले राहण्यासाठी काय करावे?- नियमित दिनचर्या ठेवा: सकाळी लवकर उठा, जेवण वेळेत, आणि वेळेवर झोप घेणे- दररोज थोडा वेळ व्यायाम किंवा वॉकिंग करा- ध्यान योगासन सराव करा- सोशल मीडिया मर्यादित वापर करा- पुस्तकं वाचा- लिखाण करा.FAQs1. तरुणांमध्ये मानसिक ताण का वाढतोय? (Why is mental stress increasing among youth?)स्पर्धा, अपेक्षा, एकटेपणा आणि सोशल मीडियाचा नकारात्मक प्रभाव यामुळे मानसिक ताण वाढतोय.2. मानसिक ताणाची सुरुवातीची लक्षणे कोणती असतात? (What are the early signs of mental stress?)मूड बदलणे, राग, झोपेचे विकार, भूक कमी होणे, आणि आत्मविश्वास कमी होणे ही लक्षणे दिसतात.3. मानसिक ताणामुळे काय होऊ शकते? (What can mental stress lead to?)झोपेचे विकार, आत्महत्येच्या विचार, कामावर परिणाम आणि गंभीर मानसिक आजार होऊ शकतात.4. मानसिक ताण कमी करण्यासाठी काय करावे? (How to reduce mental stress?)नियमित दिनचर्या ठेवा, व्यायाम करा, ध्यान करा, सोशल मीडिया मर्यादित वापर करा आणि पुस्तके वाचा..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.