Work Culture and Migraine: वर्क कल्चरचा सायलेंट साइड इफेक्ट! ऑफिसमध्ये काम करणाऱ्यांमध्ये का वाढतोय मायग्रेन?

The Real Reasons Behind Rising Migraine Cases at Work: आज अनेकांसाठी डोकेदुखी हा कामाच्या दिवसाचा एक सामान्य भाग बनला आहे. सततची डेडलाईन्स, वेळेवर जेवण न करणे, अपुरी झोप, सलग बैठका (मीटिंग्स) आणि संगणकाच्या स्क्रीनसमोर तासन्तास काम करणे ही आता अनेकांच्या दैनंदिन जीवनशैलीचा भाग झाली आहे. मात्र, तज्ज्ञांच्या मते अनेकांना होणारी ही डोकेदुखी प्रत्यक्षात मायग्रेन असू शकते. हा एक न्यूरोलॉजिकल विकार असून तो आता कामाच्या ठिकाणाशी संबंधित आरोग्याच्या महत्त्वाच्या समस्यांपैकी एक बनत आहे..मायग्रेन हा अधूनमधून होणारा साधा डोकेदुखीचा त्रास नाही. ही एक गुंतागुंतीची न्यूरोलॉजिकल समस्या आहे, जी व्यक्तीच्या कामावर, विचार करण्याच्या क्षमतेवर आणि दैनंदिन कार्यक्षमतेवर परिणाम करू शकते. आजच्या बदलत्या कामाच्या पद्धतीमुळे मायग्रेनचा झटका येण्यास कारणीभूत ठरणारे घटकही बदलत आहेत..Cholesterol & Heart Attack: कोलेस्ट्रॉलची औषधे नियमित घेत असूनही काहींना हृदयविकाराचा झटका का येतो? तज्ज्ञांनी सांगितलं खरं कारण.आधुनिक कार्यसंस्कृती : मायग्रेनसाठी पोषक वातावरणआजच्या कामाच्या वातावरणात अनेक मायग्रेन ट्रिगर्स एकाच वेळी सक्रिय असतात. दीर्घकाळ स्क्रीनसमोर बसणे, अनियमित झोप, सततचा मानसिक ताण, शरीरात पाण्याची कमतरता, वेळेवर जेवण न करणे, चुकीच्या पद्धतीने बसणे आणि कॅफिनयुक्त पेयांचे अतिसेवन हे सर्व मायग्रेनचा झटका येण्याची शक्यता वाढवतात.हायब्रिड आणि वर्क फ्रॉम होम संस्कृतीमुळे घर आणि कार्यालय यामधील सीमा अधिकच अस्पष्ट झाली आहे. अनेक कर्मचारी पूर्वीपेक्षा जास्त वेळ काम करतात, विश्रांतीसाठी कमी वेळ घेतात आणि शरीराला व मनाला पुरेशी विश्रांती मिळत नाही. कामाचा वाढता ताण आणि सततचा मानसिक दबाव यामुळे काम करणाऱ्या वयोगटात मायग्रेनचे प्रमाण वाढत असल्याचे दिसून येत आहे..ताण आणि झोप हे दोन महत्त्वाचे ट्रिगर्समानसिक ताण हा मायग्रेनचा सर्वात प्रभावी आणि सामान्य ट्रिगर मानला जातो. दीर्घकाळ तणावाखाली राहिल्यामुळे मेंदूमधील वेदनांशी संबंधित भाग अधिक संवेदनशील होतात आणि मायग्रेनचा झटका येण्याची शक्यता वाढते.त्याचप्रमाणे झोपही अत्यंत महत्त्वाची भूमिका बजावते. अनियमित झोप, रात्री उशिरापर्यंत जागरण, अपुरी किंवा निकृष्ट दर्जाची झोप आणि शरीराच्या नैसर्गिक जैविक घड्याळात होणारे बदल यामुळे मायग्रेनचा धोका वाढतो. काही संवेदनशील व्यक्तींमध्ये कमी किंवा अगदी जास्त झोपेमुळेही मायग्रेनचा झटका येऊ शकतो..स्क्रीनमुळेच मायग्रेन होतो का?अनेकांचा असा समज असतो की संगणक किंवा मोबाईलच्या स्क्रीनमुळे थेट मायग्रेन होतो. मात्र तज्ज्ञांच्या मते स्क्रीन हे नेहमीच थेट कारण नसते.दीर्घकाळ एकटक स्क्रीनकडे पाहणे, स्क्रीनचा जास्त प्रकाश (Glare), चुकीची बसण्याची पद्धत आणि डोळे कमी वेळा मिचकावल्यामुळे डिजिटल आय स्ट्रेन (Digital Eye Strain - DES) निर्माण होतो. त्यामुळे डोकेदुखीची लक्षणे वाढू शकतात आणि ज्यांना मायग्रेनची प्रवृत्ती आहे, त्यांच्यात झटका येऊ शकतो.योग्य पद्धतीने बसणे, स्क्रीनची ब्राइटनेस योग्य ठेवणे, 20-20-20 नियम पाळणे आणि नियमित विश्रांती घेणे यामुळे डोळ्यांवरील ताण कमी करता येतो..Women Health: महिलांना चाळीशीनंतर सतत लघवीला का जावं लागतं? डॉक्टरांनी सांगितली त्यामागची खरी कारणं.पेन किलर्सचा अतिरेकही धोकादायककामावर जाण्यासाठी किंवा काम सुरू ठेवण्यासाठी अनेकजण डॉक्टरांच्या सल्ल्याशिवाय पेन किलर्स घेतात. ही औषधे तात्पुरता आराम देऊ शकतात, परंतु महिन्यात 10 ते 15 दिवसांपेक्षा जास्त वापरल्यास मेडिकेशन-ओव्हरयूज हेडेक (Medication Overuse Headache) होण्याचा धोका वाढतो.अशा वेळी डोकेदुखी कमी होण्याऐवजी ती अधिक वाढते आणि उपचार करणेही अधिक कठीण होते.मायग्रेन म्हणजे केवळ डोकेदुखी नाहीमायग्रेन हा केवळ डोकेदुखीचा त्रास नसून एक गंभीर न्यूरोलॉजिकल विकार आहे. तो व्यक्तीच्या एकाग्रतेवर, कार्यक्षमतेवर, उत्पादकतेवर आणि जीवनमानावर मोठा परिणाम करू शकतो.मायग्रेनच्या रुग्णांना तीव्र ठणकणारी डोकेदुखी, मळमळ, उलट्या, प्रकाश आणि आवाजाची तीव्र संवेदनशीलता तसेच काही वेळा डोळ्यांसमोर चमकणारे प्रकाश किंवा दृश्यांमध्ये बदल (Aura) जाणवू शकतात. ही लक्षणे काही तासांपासून ते अनेक दिवस टिकू शकतात आणि दैनंदिन कामे करणे कठीण बनवू शकतात.विशेष म्हणजे, 50 वर्षांखालील प्रौढांमध्ये अपंगत्वास कारणीभूत ठरणाऱ्या प्रमुख आजारांपैकी मायग्रेन हा एक आहे, त्यामुळे व्यक्ती आणि कार्यस्थळ या दोन्हींवर त्याचा मोठा परिणाम होतो.प्रतिबंधासाठी जीवनशैलीत बदल महत्त्वाचेमायग्रेनच्या उपचारांसाठी औषधे प्रभावी ठरू शकतात. मात्र, त्याच्या प्रतिबंधासाठी जीवनशैलीत योग्य बदल करणे हा सर्वात महत्त्वाचा उपाय आहे.तज्ज्ञ पुढील गोष्टींची शिफारस करतात :दररोज नियमित वेळेत झोपणे आणि उठणे.दिवसभर पुरेसे पाणी पिणे.जेवण टाळू नये.नियमित व्यायाम करणे.मानसिक ताण कमी करण्यासाठी ध्यान, योग किंवा माइंडफुलनेसचा सराव करणे.कॅफिनयुक्त पेयांचे प्रमाण मर्यादित ठेवणे.20-20-20 नियम पाळणे आणि योग्य एर्गोनॉमिक कार्यपरिसर ठेवणे..Diabetes & Heart Health: मधुमेहींनो, धाप-थकवा 'सामान्य' समजू नका; हृदयविकाराची असू शकतात सुरुवातीची लक्षणे.न्यूरोलॉजिस्टचा सल्ला कधी घ्यावा?वारंवार होणारी डोकेदुखी कधीही दुर्लक्षित करू नये. महिन्यात चार किंवा त्यापेक्षा जास्त वेळा डोकेदुखी होत असल्यास, तीव्र मायग्रेनचा त्रास असल्यास किंवा डोकेदुखीसोबत हात-पायात अशक्तपणा, बधिरपणा, दृष्टीतील बदल किंवा बोलण्यात अडचण अशी न्यूरोलॉजिकल लक्षणे दिसल्यास तातडीने न्यूरोलॉजिस्टचा सल्ला घ्यावा.मायग्रेनचे लवकर निदान झाल्यास त्यावर प्रभावी उपचार शक्य आहेत. योग्य औषधोपचार, प्रतिबंधात्मक उपचार आणि जीवनशैलीतील बदल यांच्या मदतीने मायग्रेनच्या झटक्यांची वारंवारता आणि तीव्रता कमी करता येते. त्यामुळे रुग्णाचे जीवनमान सुधारते आणि कामातील उत्पादकताही वाढते..मायग्रेनकडे केवळ "कामाचा एक भाग" म्हणून न पाहता, तो कामाशी संबंधित एक महत्त्वाचा आरोग्यविषयक प्रश्न आहे, हे मान्य करणे ही अधिक निरोगी आणि उत्पादक कार्यसंस्कृती घडविण्याच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाची बाब आहे. - डॉ. फुरकान खान, Consultant Neurologist at Saifee Hospital.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 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