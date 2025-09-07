Chapati Reheating : चपाती पुन्हा गरम करून खावू नये..पण का? डॉक्टर काय सांगतात पाहा..

चपाती आपल्या आहारातील सर्वात महत्वाचा भाग आहेपण चपाती पुन्हा गरम केल्याने आरोग्यावर अनेक परिणाम होतातचला तर मग जाणून घेऊया चपाती गरम करून का खावू नये.भारतीय जेवणात चपातीला अनन्यसाधारण महत्त्व आहे. सकाळी नाश्ता, दुपारचे जेवण किंवा रात्रीचे जेवण चपाती प्रत्येक आहारात अविभाज्य भाग आहे. पण अनेकदा वेळेची बचत व्हावी म्हणून आपण एकाच वेळी अनेक चपात्या बनवतो आणि नंतर त्या पुन्हा गरम करून खातो. पण ही सवय तुमच्या आरोग्याला हानी पोहोचवू शकते असे तज्ज्ञांचे मत आहे..आहार तज्ञांच्या मते, चपाती पुन्हा गरम केल्याने त्यातील पोषक तत्त्वे आणि ओलावा नष्ट होतो. ताजी चपाती मऊ आणि पचायला सोपी असते पण वारंवार गरम केल्याने ती कोरडी आणि कडक होते. यामुळे पचनसंस्था कमकुवत होते आणि गॅस, पोटफुगी यांसारख्या समस्या उद्भवू शकतात. विशेषतः पावसाळ्यात जेव्हा चयापचय मंदावतो तेव्हा असे अन्न खाणे अधिक त्रासदायक ठरू शकते..Weight Loss Tips: फक्त व्यायाम पुरेसा नाही! या ७ चुका वजन कमी होण्याच्या वाटेत अडथळा ठरतात.तज्ज्ञ सांगतात की शिळ्या किंवा पुन्हा गरम केलेल्या चपातीमुळे पोटदुखी, अपचन आणि जडपणा जाणवू शकतो. निरोगी राहण्यासाठी तज्ज्ञ ताजे आणि सकस अन्न खाण्याचा सल्ला देतात. जर चपाती उरलीच असेल तर ती पुन्हा गरम करण्याऐवजी तिचा वापर खाकरा, पराठे किंवा इतर पदार्थ बनवण्यासाठी करावा. यामुळे पोषणमूल्ये टिकून राहतात आणि चवही वाढते..फक्त दारू नाही, तर लिव्हर खराब करू शकतात 2 सवयी, तुम्हीपण करताय का 'या' चुका..?.विशेषतः पावसाळ्यात साधे, हलके आणि ताजे अन्न खाणे आरोग्यासाठी फायदेशीर आहे. त्यामुळे पुढच्या वेळी चपाती बनवताना जेवढ्या गरजेच्या आहेत तेवढ्याच बनवा आणि शक्यतो ताज्या चपातीचा आनंद घ्या. आरोग्य हीच खरी संपत्ती आहे त्यामुळे खाण्याच्या सवयींकडे विशेष लक्ष द्या. (नोट - ही माहिती उपलब्ध स्रोतांवर आधारित आहे. याची सत्यता तपासण्यासाठी आणि अवलंबण्यापूर्वी तज्ज्ञांचा सल्ला घ्या.).FAQs Why shouldn’t we reheat chapati?चपाती पुन्हा गरम का करू नये?चपाती पुन्हा गरम केल्याने त्यातील ओलावा आणि पोषक तत्त्वे नष्ट होतात, ज्यामुळे पचनाच्या समस्या उद्भवू शकतात.Does reheating chapati cause digestive issues?चपाती पुन्हा गरम केल्याने पचनाच्या समस्या होतात का?होय, पुन्हा गरम केलेली चपाती कडक आणि कोरडी होते, ज्यामुळे गॅस आणि पोटफुगी यांसारख्या समस्या होऊ शकतात.Is it safe to eat leftover chapati without reheating?उरलेली चपाती पुन्हा गरम न करता खाणे सुरक्षित आहे का?उरलेली चपाती ताजी नसल्यास ती पचायला जड असते; त्याऐवजी तिचा उपयोग खाकरा किंवा पराठ्यासाठी करावा.What are the alternatives to reheating chapati?चपाती पुन्हा गरम करण्याचा पर्याय काय आहे?उरलेल्या चपातीपासून खाकरा, पराठे किंवा इतर पदार्थ बनवता येतात, ज्यामुळे पोषण आणि चव टिकून राहते.Why is fresh chapati better for health?ताजी चपाती आरोग्यासाठी का चांगली आहे?ताजी चपाती मऊ आणि पचायला सोपी असते, ती पोषक तत्त्वांनी युक्त असते आणि पोटाच्या समस्यांचा धोका कमी करते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.