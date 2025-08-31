आरोग्य

Wheat Flour: गव्हाच्या पिठामुळे आरोग्य धोक्यात? आहार तज्ज्ञांकडून जाणून घ्या खाण्याची पद्धत

गव्हाच्या पिठातील ग्लूटेनमुळे आरोग्याच्या समस्या: आहारतज्ज्ञांचा सल्ला
Health risks of refined wheat flour
Health risks of refined wheat flour Sakal
पुजा बोनकिले
Updated on
Summary

गव्हाच्या पिठातील ग्लूटेनमुळे काही लोकांना आरोग्याच्या समस्या होऊ शकतात. आहारतज्ज्ञ निधी शुक्ला पांडे यांच्या मते, पीठ मळण्याची योग्य पद्धत न वापरल्यास चपात्या हानिकारक ठरू शकतात. पूर्वीच्या काळात लोक पीठ मळून काही वेळ ठेवत असत, ज्यामुळे ते लवचिक होत असे. आजच्या जीवनशैलीत हे पद्धत विसरली गेली आहे.

Dietitian tips for eating wheat flour safely: देशात गव्हाच्या पिठापासून बनवलेल्या चपात्या अनेक लोक खातात. याचे कारण म्हणजे हे पीठ सर्वत्र सहज उपलब्ध आहे. गव्हाच्या पिठामध्ये ग्लूटेन असते, ज्यामुळे काही लोकांमध्ये आजार होतात. गव्हाच्या पिठाच्या चपात्या हे एक सामान्य अन्न आहे, परंतु काही प्रकरणांमध्ये ते हानिकारक देखील बनते. अनेकांना माहित आहे की या पिठापासून बनवलेल्या चपात्या हानिकारक असतात, परंतु याचे कारण काय आहे? यावर एका आहारतज्ञांचे मत जाणून घेऊया.

Loading content, please wait...
lifestyle
Wheat
health
Healthcare

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com