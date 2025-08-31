Wheat Flour: गव्हाच्या पिठामुळे आरोग्य धोक्यात? आहार तज्ज्ञांकडून जाणून घ्या खाण्याची पद्धत

गव्हाच्या पिठातील ग्लूटेनमुळे काही लोकांना आरोग्याच्या समस्या होऊ शकतात. आहारतज्ज्ञ निधी शुक्ला पांडे यांच्या मते, पीठ मळण्याची योग्य पद्धत न वापरल्यास चपात्या हानिकारक ठरू शकतात. पूर्वीच्या काळात लोक पीठ मळून काही वेळ ठेवत असत, ज्यामुळे ते लवचिक होत असे. आजच्या जीवनशैलीत हे पद्धत विसरली गेली आहे..Dietitian tips for eating wheat flour safely: देशात गव्हाच्या पिठापासून बनवलेल्या चपात्या अनेक लोक खातात. याचे कारण म्हणजे हे पीठ सर्वत्र सहज उपलब्ध आहे. गव्हाच्या पिठामध्ये ग्लूटेन असते, ज्यामुळे काही लोकांमध्ये आजार होतात. गव्हाच्या पिठाच्या चपात्या हे एक सामान्य अन्न आहे, परंतु काही प्रकरणांमध्ये ते हानिकारक देखील बनते. अनेकांना माहित आहे की या पिठापासून बनवलेल्या चपात्या हानिकारक असतात, परंतु याचे कारण काय आहे? यावर एका आहारतज्ञांचे मत जाणून घेऊया..आहारतज्ज्ञ काय म्हणतात?आहार तज्ज्ञ निधी शुक्ला पांडे यांनी एका पॉडकास्टमध्ये सांगितले आहे की लोक गव्हाच्या पिठाला हानिकारक मानतात आणि त्यात ग्लूटेन असते, जे आरोग्यासाठी हानिकारक आहे. पण पूर्वीच्या काळातील लोकही या पिठापासून बनवलेल्या चपात्या खूप खात असत, पण कधीही आजारी पडले नाहीत, तर याचे कारण काय आहे? हे जाणून घेऊया. .Causes of cancer in young adults: प्रिया मराठेचे 38 व्या वर्षी कर्करोगाने निधन; कमी वयात कर्करोग होण्याची आहेत 'ही' कारणे, वेळीच व्हा सावध.पीठ मळण्याची पद्धतआहारतज्ज्ञ सांगतात की पूर्वीच्या काळात लोक पीठ मळून पाणी शिंपडायचे किंवा तेल लावून कापडाने झाकून पीठ काही वेळ राहू द्यायचे. या प्रक्रियेचे पालन केल्याने पीठ ग्लूटेनसारखे लवचिक बनते, ज्यामुळे तुमच्या शरीराला फायदा होईल आणि तुमचे शरीर ते शोषून घेईल. पण आजच्या जीवनशैलीत लोक लगेच पीठ मळतात आणि नंतर चपात्या बनवायला सुरुवात करतात. पीठ सेट व्हायला वेळ देत नाही. यामुळे चपात्या निरोगी राहत नाही. याशिवाय, पीठ मळून फ्रिजमध्ये ठेवणे आणि त्या पीठापासून बनवलेल्या चपात्या खाणे देखील हानिकारक आहे..पुढील गोष्टी ठेवा लक्षातजर पीठ गव्हाचे असेल तर ते सामान्य स्थितीत मळून घ्यावे.ग्लूटेनने ग्रस्त असलेल्या लोकांनी फक्त गव्हाचे पीठ खाऊ नये, त्यांनी पीठात इतर धान्ये देखील मिसळावे. पीठ मळल्यानंतर काही वेळ झाकून ठेवावे.पीठ झाकताना त्यावर पाणी किंवा तेल लावावे.पीठ मळल्यानंतर १ तासाच्या आत पोळ्या लाटून घ्याव्या..गव्हाचे पीठ खाणे आरोग्यासाठी का हानिकारक आहे?गव्हात ग्लूटेन आणि ऑक्सलेटचे जास्त प्रमाण असल्याने पचनाच्या समस्या, ऍलर्जी आणि रक्तातील साखर वाढण्याचा धोका असतो. .गव्हाचे पीठ कसे खावे याबाबत आहारतज्ञ काय सल्ला देतात?आहारतज्ञ जाडसर दळलेले गव्हाचे पीठ चोकरासह खाण्याचा आणि इतर धान्यांचा आहारात समावेश करण्याचा सल्ला देतात. .रिफाइंड गव्हाचे पीठ खाण्याचे काय दुष्परिणाम होऊ शकतात?रिफाइंड पिठामुळे रक्तातील साखर वाढणे, लठ्ठपणा आणि हृदयविकाराचा धोका वाढू शकतो. .गव्हाचे पीठ पूर्णपणे टाळावे का?पूर्णपणे टाळण्याची गरज नाही, परंतु मर्यादित प्रमाणात आणि इतर धान्यांसोबत खाणे फायदेशीर आहे..डिस्क्लेमर : सदर लेख फक्त सामान्य माहितीसाठी आहे. सकाळ माध्यम समूह अशा कोणत्याही गोष्टींची पुष्टी करत नाही. अधिक तपशीलांसाठी तुम्ही तज्ज्ञांचे मार्गदर्शन घेऊ शकता..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.