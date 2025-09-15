Egg Freezing Demand on Rise: ‘स्त्रीबीज गोठविण्याकडे महिलांचा वाढता कल! उशिरा लग्न, करिअर आणि आर्थिक स्थैर्य आहेत मुख्य कारणे

Understanding Egg Freezing: आजच्या धावपळीच्या आणि स्पर्धात्मक युगात अनेक महिला करिअर, शिक्षण, आरोग्य किंवा वैयक्तिक कारणांमुळे मातृत्वाचा निर्णय पुढे ढकलत आहेत. याच पार्श्वभूमीवर ‘स्त्रीबीज गोठवणे’ (एग फ्रीजिंग) ही वैद्यकीय सुविधा महिलांसाठी एक महत्त्वाचा पर्याय बनू लागला आहे. उशिरा लग्न होणे, गर्भधारणेतील अडचणी, कर्करोगासारख्या गंभीर आजारांवर चालू असलेले उपचार किंवा केवळ भविष्यातील नियोजन म्हणून अनेक महिला ही प्रक्रिया निवडत आहेत. त्यामुळे मातृत्वाचा निर्णय आपल्या वेळेनुसार घेण्याचे स्वातंत्र्य व सुरक्षितता या माध्यमातून महिलांना मिळू लागली आहे. .स्त्रीरोगतज्ज्ञांच्या मते, ३० ते ३५ वर्षांच्या आधी स्त्रीबीज गोठवल्यास ते सर्वांत प्रभावी ठरते. बदलती जीवनशैली, वाढती जागरूकता आणि वैद्यकीय प्रगतीमुळे महिलांना त्यांच्या गर्भधारणेसंबंधित आरोग्याबाबत येणाऱ्या समस्यांबाबत जागरूक केले जाते. दरमहा नियमित गर्भधारणेसंबंधित आरोग्य तपासणीसाठी येणाऱ्या २५ ते ३५ वयोगटातील १० पैकी ६ महिला स्त्रीबीज गोठविण्याच्या प्रक्रियेबाबत जाणून घेण्याचा प्रयत्न करतात. त्याच्याशी संबंधित प्रश्नांमध्येही ६० टक्क्यांनी वाढ झाली आहे. .Male Infertility Cure: अपत्यप्राप्तीसाठी आशेचा ‘स्टार’ किरण; अॅझोस्पर्मिया रुग्णांसाठी मराठमोळ्या संशोधकाचे कोलंबियात नवीन संशोधन.यापूर्वी जागरूकतेअभावी दरमहा केवळ दोन ते तीन महिला या तंत्राबद्दल तज्ज्ञांचा सल्ला घेत होत्या. मात्र, दिवसेंदिवस वाढत्या जागरूकतेमुळे येत्या काळात या तंत्राची मागणी वाढण्याची अपेक्षा आहे, अशी माहिती स्त्रीरोग आणि वंध्यत्व निवारण तज्ज्ञ डॉ. प्रीतिका शेट्टी यांनी दिली. आयव्हीएफ विशेषज्ञ डॉ. विनायक मोगले यांनी सांगितले की, अलीकडच्या काळात महिलांमध्ये स्त्रीबीज गोठवण्याकडे कल वाढत आहे. यामागील मुख्य कारणे म्हणजे उशिरा होणारे लग्न, करिअर आणि कुटुंब सुरू करण्यापूर्वी आर्थिक स्थैर्य मिळविण्याची इच्छा, हे आहे..स्त्रीबीज गोठविण्याची प्रक्रिया काय? महिलेच्या अंडाशयातून निरोगी अंडी (स्त्रीबीज) बाहेर काढली जातात, ती प्रयोगशाळेत शून्याहून कमी तापमानात गोठवली जातात. भविष्यात जेव्हा, त्या महिलेला पाच किंवा दहा वर्षांनंतर गर्भधारणा करण्याची इच्छा असते, तेव्हा त्यांना ही अंडी वापरून प्रयोगशाळेत शुक्राणूंनी फलित केली जाऊ शकतात आणि गर्भाशयात सोडली जाऊ शकतात. या उपायांमुळे वाढत्या वयातही महिलांना गर्भधारणा शक्य होते. त्यामुळे महिलांना त्यांच्या वैयक्तिक आणि व्यावसायिक गरजेनुसार मातृत्वाचे नियोजन करण्याची संधी मिळते. प्रजनन क्षमता टिकवून ठेवण्यासाठी आणि वयाशी संबंधित जोखीम कमी करण्यासाठीचा उपाय म्हणून याकडे पाहिले जाते..Infertility Prevention Tips: वंध्यत्व टाळण्यासाठी हवा समतोल आहार अन् व्यायाम.स्त्रीबीजाची संख्या आणि गुणवत्ता ३५ वयानंतर लक्षणीयरीत्या कमी होऊ लागते. त्यामुळे २५ ते ३५ वयोगटात स्त्रीबीज गोठवल्यास अधिक निरोगी अंडी जतन करता येतात आणि भविष्यात गर्भधारणेची शक्यता वाढते. कर्करोगावर उपचार घेत असलेल्या किंवा एंडोमेट्रिओसिस, कमी अँटी-म्युलेरियन हार्मोन पातळी यासारख्या आजारांनी त्रस्त असलेल्या महिलांसाठी उत्तम उपाय ठरू शकतो.- डॉ. विनायक मोगले, आयव्हीएफ विशेषज्ञ.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.