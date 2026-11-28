WINTER RESPIRATORY HEALTHCARE TIPS: हिवाळा सुरू झाला की वातावरणात गारवा वाढतो आणि त्याचा परिणाम आरोग्यावरही दिसू लागतो. सर्दी, खोकला यांसोबतच काही जुन्या आजारांचा त्रासही या काळात डोके वर काढतो. विशेषतः दम्याचा त्रास असलेल्या व्यक्तींना थंड हवेमुळे श्वास घेण्यास अडचण, छातीत जडपणा आणि सतत खोकला अशा समस्या जाणवू शकतात. त्यामुळे हिवाळ्यात केवळ थंडीपासून बचाव करणेच नव्हे, तर श्वसनाच्या आरोग्याची काळजी घेणेही तितकेच महत्त्वाचे आहे. अशा वेळी दम्याचा त्रास वाढू नये म्हणून कोणत्या गोष्टींकडे लक्ष द्यावे? जाणून घेऊया..धूळ आणि धुरापासून सुरक्षित अंतर ठेवादम्याचा त्रास असलेल्या व्यक्तींनी धूळ, धूर आणि प्रदूषणापासून शक्य तितके दूर राहावे. घराची स्वच्छता करताना उडणारी धूळ, धूप, अगरबत्ती तसेच शेकोटीचा धूर श्वसनमार्गाला त्रास देऊ शकतो. त्यामुळे घरातील स्वच्छतेकडे लक्ष द्या. बेडशीट, उशांचे अभ्रे आणि पडदे नियमित स्वच्छ करा. घरात धूळ साचणार नाही याची काळजी घ्या..Psychology of Bed Making: घरातंच नाही, हॉटेलमध्येही बेड आवरता? या सवयीमागे काय असू शकतं कारण? जाणून घ्या मानसशास्त्र.थंड हवेपासून शरीराचे संरक्षण कराहिवाळ्यात बाहेर पडताना शरीर योग्य प्रकारे झाकलेले असेल याची खात्री करा. उबदार कपडे, स्वेटर, मफलर आणि कानटोपी यांचा वापर करा. विशेषतः पहाटे आणि रात्रीच्या वेळी थंड हवेचा संपर्क कमी ठेवण्याचा प्रयत्न करा. थंड हवा थेट नाकातून आणि तोंडातून श्वसनमार्गात जाणे टाळण्यासाठी बाहेर पडताना स्कार्फचा वापर करू शकता.सिगारेटच्या धुरापासून दूर राहाधूम्रपानामुळे फुफ्फुसांच्या आरोग्यावर विपरीत परिणाम होतो. विशेषतः दम्याच्या रुग्णांसाठी सिगारेटचा धूर अधिक त्रासदायक ठरू शकतो. केवळ स्वतः धूम्रपान करणे टाळणे पुरेसे नाही, तर इतर व्यक्ती धूम्रपान करत असलेल्या ठिकाणी जाणेही टाळावे. अप्रत्यक्ष धूम्रपानामुळेही दम्याची लक्षणे वाढू शकतात..शरीरातील पाण्याची पातळी योग्य ठेवाथंडीच्या दिवसांत तहान कमी लागत असल्यामुळे अनेकजण पाणी पिण्याकडे दुर्लक्ष करतात. मात्र, शरीराला पुरेसे पाणी मिळणे आवश्यक आहे. दिवसभर नियमित अंतराने पाणी प्या. कोमट पाणी पिणे हा देखील एक पर्याय असू शकतो. शरीर हायड्रेटेड ठेवल्याने श्वसनमार्गातील स्राव अधिक घट्ट होण्यापासून रोखण्यास मदत होऊ शकते..Winter Health: पुरुषांपेक्षा महिलांना जास्त थंडी का जाणवते? काय आहे यामागचं कारण? जाणून घ्या.तीव्र सुगंध असलेल्या उत्पादनांचा वापर टाळापरफ्यूम, रूम फ्रेशनर, अगरबत्ती, सुगंधी स्प्रे आणि काही क्लिनिंग उत्पादनांमधील तीव्र वास दम्याच्या रुग्णांना त्रास देऊ शकतात. अशा सुगंधांमुळे काही व्यक्तींमध्ये खोकला किंवा श्वास घेण्यास त्रास होण्याची शक्यता असते. त्यामुळे शक्यतो कमी सुगंध असलेल्या किंवा सुगंधविरहित उत्पादनांची निवड करा..इनहेलर आणि औषधांबाबत निष्काळजीपणा करू नकादम्याच्या रुग्णांनी डॉक्टरांनी सांगितलेल्या औषधांचे नियमित सेवन करावे. इनहेलर नेहमी जवळ ठेवावा आणि त्याचा वापर डॉक्टरांनी सांगितलेल्या पद्धतीनेच करावा. स्वतःहून औषधे बंद करणे किंवा इनहेलरचा डोस बदलणे टाळा. श्वास घेण्यास अधिक त्रास होणे, छातीत घट्टपणा जाणवणे किंवा लक्षणे अचानक वाढणे अशा वेळी त्वरित वैद्यकीय मदत घ्या..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.