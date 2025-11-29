आरोग्य

Winter Diet & Fitness Tips: थंडीच्या दिवसांत भूक वाढते आणि वजनही; पण 'हे' बदल केले तर एन्जॉय करता येतं हिवाळ्यातलं खाणं

Why You Eat More in Winter: थंडीत भूक आणि वजन दोन्ही वाढत असलं तरी काही सोपे आहार-विहार बदल करून हिवाळ्यातलं खाणं मनसोक्त एन्जॉय करता येतं.
सकाळ वृत्तसेवा
Enjoy Winter Foods Without Gaining Weight: हिवाळ्यात शरीरातील अग्नी सुधारतो त्यामुळे भूक व्यवस्थित लागते आणि पचनही नीट होते. त्यामुळे हिवाळ्यात मनसोक्त खायला काही हरकत नाही; पण ते खाताना एक प्रामाणिकपणा दाखवायचा तो म्हणजे व्यायाम केला नाही, तर असं मनसोक्त खायचं नाही, हा प्रामाणिक दाखवला तर हिवाळ्यातलं खाणं आणि आरोग्यही "एन्जॉय' करता येईल.

नोव्हेंबर, डिसेंबर, जानेवारी... थंडीचे दिवस... उत्तम आरोग्याचे दिवस.. भरपूर व्यायाम करण्याचे आणि भरपूर खाण्याचे दिवस. खरंच या महिन्यांमध्ये खवय्यांची छान चंगळ असते. खूप भूक लागते. पोटभर जेवण जाते. कारण भरपूर खाण्यापिण्याची विविधता असते आणि खाल्लेलं पचायला आणि अंगी लागायला निसर्गाची साथ मिळते.

