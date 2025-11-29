Winter Diet & Fitness Tips: थंडीच्या दिवसांत भूक वाढते आणि वजनही; पण 'हे' बदल केले तर एन्जॉय करता येतं हिवाळ्यातलं खाणं

Enjoy Winter Foods Without Gaining Weight: हिवाळ्यात शरीरातील अग्नी सुधारतो त्यामुळे भूक व्यवस्थित लागते आणि पचनही नीट होते. त्यामुळे हिवाळ्यात मनसोक्त खायला काही हरकत नाही; पण ते खाताना एक प्रामाणिकपणा दाखवायचा तो म्हणजे व्यायाम केला नाही, तर असं मनसोक्त खायचं नाही, हा प्रामाणिक दाखवला तर हिवाळ्यातलं खाणं आणि आरोग्यही "एन्जॉय' करता येईल.नोव्हेंबर, डिसेंबर, जानेवारी... थंडीचे दिवस... उत्तम आरोग्याचे दिवस.. भरपूर व्यायाम करण्याचे आणि भरपूर खाण्याचे दिवस. खरंच या महिन्यांमध्ये खवय्यांची छान चंगळ असते. खूप भूक लागते. पोटभर जेवण जाते. कारण भरपूर खाण्यापिण्याची विविधता असते आणि खाल्लेलं पचायला आणि अंगी लागायला निसर्गाची साथ मिळते..हिवाळ्यामध्ये सूर्यशक्तीचा प्रभाव कमी असतो. दिवस छोटे असतात व रात्र मोठी असते. चंद्राचा शीतल प्रभाव जास्त बलवान असतो. पृथ्वीचे तापमान कमी असते. आता या सगळ्याचा शरीरावर कसा परिणाम होतो... तर शरीराचे बल हे प्रामुख्याने अन्नसेवनावर अवलंबून असते. अन्नसेवनामुळे धातुवृद्धी होते. क्षतपूर्ती होते, बल वाढते. वातावरणातील कमी तापमानामुळे शरीराची अंतर्गत उष्णता वाढविली जाते. त्यामुळे अग्नी सुधारतो. म्हणूनच भूकही व्यवस्थित लागते आणि पचनही नीट होते. या काळात योग्य असा आहार घेतल्यास वर्षभराकरिता व्याधिप्रतिकार क्षमता वाढविण्यास मदत होते..Winter Health Tips: हिवाळ्यात मुतखड्याचा धोका; थंडीमध्येही पुरेसे पाणी पिण्याचा तज्ज्ञांचा सल्ला.आता हिवाळ्यात नेमके काय खायचे किंवा रोजच्याच जेवणात पण हिवाळा म्हणून काय बदल करायचे, हे आपण पुढे सविस्तर बघूच पण आहाराइतकाच महत्त्वाचा असतो विहार. त्याबद्दल थोडक्यात सांगायचे तर हिवाळ्यात तुमच्या शरीराचे बल चांगले असते. तुम्ही उन्हाळा किंवा पावसाळ्यापेक्षा जास्त वेळ आणि जास्त शक्तीचा व्यायाम हिवाळ्यात करू शकता... नव्हे तो करायलाच हवा. कुठल्याही स्वरूपाचा असेल तरी चालेल; पण नियमित योग्य व्यायामाने तुमची चयापचय क्रिया सुधारते. जेवण चांगलं जातं.. जेवण छान अंगी लागते. म्हणजेच ताकद वाढते आणि हे चक्र असेच चालू राहते.. वजन न वाढता (हे सर्वांत महत्त्वाचे)दुसरी अजून एक हिवाळ्याच्या दृष्टीने महत्त्वाची गोष्ट किंबहुना तुमच्या रोजच्या दिनक्रमात एक छोटासा बदल असा करावा की... अंघोळीच्या आधी तेल लावावे. किमान 10 मिनिटे ते कमाल 1 तास ते तेल मुरू द्यावे आणि शक्य झाल्यास साबण न वापरता उटण्याचा वापर करावा. दिवाळीचे अभ्यंग दिवाळीच्या दिवसांपुरते मर्यादित न ठेवता ते पुढे तसेच कायम करत राहावे. बाहेरील थंड आणि कोरड्या हवामानामुळे त्वचा निस्तेज व कोरडी पडते. बऱ्याच जणांना अंग तडतडणे किंवा खाज सुटणे अशा तक्रारीसुद्धा दिसून येतात. अशा वेळी सर्वांगाला तिळाचे तेल लावणे. कुठल्याही cold cream moisturiser पेक्षा उत्तम असते. त्वचा तर चांगली होतेच; पण सांध्यांना सुद्धा वंगण मिळते. जे या हवेत तर गरजेच असते मग वय काहीही असो..आता पुन्हा विषयांतर करून आहाराकडे येऊ. रोजच्या आहारात हिवाळा म्हणून काय बदल अपेक्षित आहे, ते पाहू.सकाळी उठल्यापासून सुरवात केल्यास साधं नळाचं किंवा गार पाणी पिण्यापेक्षा गरम/कोमट पाणी प्रथम प्यावे. (1 फुलपात्रभरच पाणी पिणे अपेक्षित आहे; परंतु अगदी 9 वाजता उठणाऱ्यांनीसुद्धा हे आवर्जून लक्षात ठेवावे.)चहामध्ये सुंठ पावडर/वेलदोडा पावडर किंवा गवती चहा घालून प्यावयास हरकत नाही. कितीही थंडी असली आणि गरम प्यावेसे वाटले तरी चहाचे प्रमाण 2 ते अडीच कपापेक्षा जास्त असावे.दूध पिणाऱ्यांनी कफाचा किंवा पचनाचा त्रास असल्यास सुंठ किंवा हळद घालून दूध प्यावे. अन्यथा काहीही तक्रार नसेल तर दुधामध्ये दूध मसाला / सुकामेवा पावडर / चारोळी / खसखस / खारीक पावडर इ. घालून प्यावे..Ayurvedic Kadha for Winter: थंडीमुळे सर्दी-खोकला आणि अंगही खाजतंय? 'हा' आयुर्वेदीक काढा आहे सुपर इफेक्टिव्ह!.नाष्ट्यामध्ये पोहे, उप्पीट, थालीपीठ, ब्रेड ऑम्लेट, इडली सांबार, पराठे हेच पदार्थ आपण घेत असलो, तरी थोडे कॅलरी डेन्स करायला हरकत नाही. उप्पीटामध्ये उडीदडाळ वापरली तरी चालेल. फक्त तांदळाची धिरडी करण्यापेक्षा वेगवेगळ्या डाळींच्या पिठांचासुद्धा समावेश केला तरी चालेल. अगदीच नॉनस्टीक पॅनवर धिरडी करण्यापेक्षा थेंब, दोन थेंब तेल सोडले तरी चालेल. तरुण, हेल्दी लोकांनी तूप वापरले तरी हरकत नाही. थालीपीठावर सुद्धा तूप/लोणी चालेल. अंड्याचे सर्व पदार्थ तुम्ही भाजलेल्या ब्राऊन ब्रेड बरोबर खाऊ शकता आणि पचवूसुद्धा शकता.Mid morning स्नॅक्समध्ये गोड चालत असल्यास मूग/नाचणी/बेसन लाडू किंवा रवा बेसन वडी, तिळाची वडी, डिंक/अहळीव/खजूर लाडू असे पर्याय उत्तम. हे जर खूपच गोड होणार असेल तर फळेही चालतील. यातून मधुमेहवाल्यांनी चिकू, केळी, द्राक्षे, पपई ही फळे टाळावीत..या ऋतूमध्ये उपलब्ध असणाऱ्या सर्व फळभाज्या/पालेभाज्या/कंदमुळे योग्य ते मसाल्याचे पदार्थ वापरून तुम्ही खाऊ शकता. ताक घालून/पीठ पेरून किंवा शेंगदाणे घालून पालेभाजी केल्यास त्यातील प्रथिनांचे प्रमाण वाढते. डाळिंबाचे दाणे थोडे तुपावर वाफवून त्याचा रस काढून तुम्ही भाज्यांमध्ये वापरू शकता. यामुळे भाजीतील पोषणमूल्य अधिक चांगल्या प्रकारे व लवकर उपलब्ध होतात.भाताचे कुठलेही प्रकार हिवाळ्यामध्ये तुम्ही करून पाहू शकता. उदा. मसालेभात, वांगीभात, तोंडलीभात, बिर्याणी इ.मांसाहारामध्ये चिकन, मटण, मासे, अंडी सर्व प्रकार चालतील; परंतु एका वेळच्या खाण्यावर थोडा संयम असावा. हृदयविकार, लिव्हर डिसऑर्डर, किडनीचे विकार असणाऱ्यांनी सूप्सना प्राधान्य द्यावे. मासे त्यातल्या त्यात उत्तम म्हणता येतील. कारण त्यामध्ये ओमेगा 3 : ओमेगा 6 या आवश्यक स्नेहाचे प्रमाण भरपूर आहे..Winter Low Water Intake Risks: हिवाळ्यात किती पाणी प्यायलं पाहिजे? प्रमाण कमी झाल्यास मेंदूसह शरीरावर होतात 'हे' परिणाम.चिकन/मटणापेक्षा प्रोटिन्स जास्त आणि फॅट कमी असते. नॉनव्हेजच्या भाजून केलेल्या रेसिपी किंवा ग्रेव्ही करून केलेल्या अशा कुठल्याही रेसिपीजचा तुम्ही हिवाळ्यात आस्वाद घेऊ शकता.निरनिराळ्या भाज्यांची सूप्स, डाळींची कढणं हाही हिवाळ्यातील उत्तम द्रवाहार आहे. गरम गरम सुपावर थोडसं क्रीम घ्यायलाही हरकत नाही. हे सगळे चमचमीत, चविष्ट पचायला जड, असे तिखट किंवा गोड पदार्थ खाताना मात्र थोडे पथ्य पाळायचे. त्यामध्ये मिरपूड, सुंठ, ओवा अशा काही मसाल्यांचा वापर; पण प्रमाणात करायचा. जेणेकरून ते पचायला सोपे जाईल. एका वेळच्या खाण्यावर थोडे बंधन घालायचे आणि व्यायाम नाही केला तर हे सगळं न खाण्याचा प्रामाणिकपणा दाखवायचा. तर आणि तरंच तुम्हीही हिवाळ्यातील खाणं एन्जॉय करू शकता आणि त्याचबरोबर आरोग्यही! 