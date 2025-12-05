आरोग्य

हिवाळ्यात केसांची काळजी

वाळ्यात केस गळणे, कोरडेपणा आणि डेंड्रफ टाळण्यासाठी आयुर्वेदिक उपाय, तेल आणि पोषक आहाराची माहिती. सकारात्मक दिनचर्या व नैसर्गिक उपचारांनी केस मऊ, काळे व तंदुरुस्त राहतात.
Understanding Hair and Its Ayurvedic Connection

Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
मालविका तांबे

आयुर्वेदामध्ये केस हे अस्थी धातूशी संबंधित सांगितलेले आहेत. शरीरात अस्थी धातू व्यवस्थित असल्यास केसही उत्तम असतात. केसांची काळजी म्हटली की चौफेर विचार करावा लागतो.

  • १. केसांची गळती थांबली पाहिजे.

  • २. नवीन केस मुळापासून परत यायला पाहिजे.

  • ३. केसांचा रंग काळा कुळकुळीत राहायला पाहिजे

  • ४. केस मऊ व लांब असावे.

