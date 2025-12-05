मालविका तांबेआयुर्वेदामध्ये केस हे अस्थी धातूशी संबंधित सांगितलेले आहेत. शरीरात अस्थी धातू व्यवस्थित असल्यास केसही उत्तम असतात. केसांची काळजी म्हटली की चौफेर विचार करावा लागतो. १. केसांची गळती थांबली पाहिजे. २. नवीन केस मुळापासून परत यायला पाहिजे. ३. केसांचा रंग काळा कुळकुळीत राहायला पाहिजे ४. केस मऊ व लांब असावे. .थंडीच्या दिवसात मात्र शरीरात वाढलेल्या कोरडेपणामुळे व बाहेरचे तापमान कमी असल्यामुळे केसांची काळजी घेणं अवघड होत जातं. डोक्यातल्या त्वचेचा कोरडेपणा इतर त्वचेसारखा वाढत जातो. केसात कोंडा होतो, केस गळतात, तेल लावलं की डोकं गार पडेल का काय असा प्रश्न पडतो आणि थंडी वाजत असल्यामुळे केस धुऊ की नको हा यक्षप्रश्न बहुतांश लोकांच्या समोर उभा असतो. आज आपण बघूया की हिवाळ्यात केसांची काळजी कशी घ्यावी?.१. केसांना तेल लावणेकेसांच्या पोषणाकरता नियमित तेल लावणं हे अत्यंत उत्तम असतं. थंडीच्या दिवसांमध्ये नुसतं खोबरेल तेल लावण्यापेक्षा त्याच्यात बदामाचं तेल मिश्रण करून लावलेलं जास्त उत्तम. उदाहरणार्थ संतुलनच केश्यं वनस्पतींनी संस्कारित केलेल्या ‘व्हिलेज हेअर ऑईल’मध्ये थोडेसे चांगल्या प्रतीचे बदामाचे तेल मिसळावे आणि आठवड्यातून दोन ते तीन वेळा हलक्या हाताने मसाज करावी. हे तेल लावण्यापूर्वी थोडं कोमट करून घेतलेलं अजून उत्तम. रोज केसांना मसाज करणं शक्य नसलं तरी सुद्धा थोडं तरी तेल रोज टाळूवर प्रत्येकाने नक्कीच लावावे. याने डोक्याची त्वचा कोरडी होत नाही. काही घरांमध्ये आपल्याला केसाला एरंडेल, तिळाचे तेल लावण्याची पद्धत दिसते. त्याची उष्णता व चिकटपणा प्रत्येकाला सहन होत नाही, त्यामुळे आपल्या गरजेप्रमाणे व इच्छेप्रमाणे याचाही वापर करता येऊ शकतो..२. केस धुणेहिवाळ्यामध्ये रोज केस धुणे चांगले नाही. काही व्यक्तींना रोज केस धुण्याची सवय असते. त्यांनी हिवाळ्यात ही सवय मोडावी नाहीतर केसांमध्ये असलेले स्नेह पूर्णपणे कमी होऊन जाते. केस धुण्यासाठी अनेक व्यक्ती फार गरम पाण्याचा वापर या काळात करताना दिसतात. केसांच्या आरोग्याकरिता कोमट पाणी जास्त चांगले. फार गरम पाण्याने केस गळती सुरू होऊ शकते.केस धुण्याकरता आवळा, नागरमोथा, शिकेकाई, भृंगराज इत्यादीसारख्या प्राकृतिक वनस्पतींचे मिश्रण वापरलेले जास्त चांगले. संतुलन सुकेशा पावडर घरी उकळून वापरण्याकरिता अत्यंत उत्तम ठरते. शाम्पू वापरायचा असल्यास अगदी माईल्ड वापरावा. त्याचाही वापर करत असताना पाणी घालून त्याला थोडं पातळ करून वापरला तर केसांमध्ये असलेलं स्नेह कमी होत नाही. शक्यतो केसाला कुठला तरी सुती टॉवेल घेऊन हलक्या हाताने पुसावे. ओले केस घेऊन एकदम गार वातावरणात जाणे टाळावे. ओल्या केसांवर हेअर ड्रायरचा वापर पूर्णपणे टाळावा. फार थंड वारं किंवा फार गरम वारं हे दोन्हीही केसांच्या आरोग्याकरिता चांगले नाही..आयुर्वेदाच्या मताने बदाम, नारळ, मेथी, कोरफड, जास्वंद, आवळा, कमळ, तीळ, भृंगराज, मंजिष्ठा इत्यादी वनस्पती केसांच्या आरोग्याकरिता उत्तम असतात. यांचा वापर केसांसाठी, वेगवेगळे लेप बनविण्यासाठी करता येऊ शकतो. उदाहरणार्थ१. मेथीच्या बियांचं चूर्ण करून त्याच्यामध्ये दही घालून केसाला लेप केल्यास उत्तम फायदा होताना दिसतो.२. नारळाचे दूध काढून केसांच्या मुळांशी व्यवस्थित लावल्याने केसांची गळती थांबते.३. संतुलनचे सेन वात हेअर पॅक व सेन पित्त हेअर पॅक यांचे मिश्रण, कोरफडीचा गर किंवा नारळाच्या दुधात करून केसांना लावल्यास खूप चांगला फायदा होताना दिसतो.४. रिठा, त्रिफळा, भृंगराज, जास्वंद यांना एकत्र करून केसाला लावलेला लेप सुद्धा फायदेशीर ठरू शकतो.३. केसांना पोषक आहार.थंडीच्या दिवसात आहारात तुपाचा समावेश असणे अत्यंत गरजेचे असते. यामुळे शरीरामध्ये आवश्यक मेद मिळायला मदत मिळते. तसेच इतर जागेच्या त्वचेचा कोरडेपणा बरोबरच केसांच्या त्वचेचा कोरडेपणा कमी व्हायला मदत मिळते. ज्या घरांमध्ये शक्य असेल तिथे आठवड्यातून किंवा दहा दिवसांतून एकदा केसाला तुपाचा मसाज केलेला चांगला. आहारात घरचे बनवलेले लोणी, खारीक घालून तयार केलेले दूध. पचेल एवढ्या मात्रेमध्ये खसखशीची खीर, बदामाचा शिरा, अक्रोड शिरा, डिंकाचे लाडू, काळ्या मनुका घेतलेल्या उत्तम. आवळ्याचा रस, नारळ किंवा नारळाचे दूध, हिरव्या पालेभाज्या, ताजी फळे आहारात नक्कीच ठेवावी. मूग, मटकी, तूर सारख्या डाळी व कडधान्य सुद्धा आहारात नक्कीच ठेवावी. रात्री झोपताना थोडसं त्रिफळा चूर्ण, तूप व मध घालून घेतल्यास सुद्धा केसांसाठी उत्तम ठरू शकते. तसेच थंडीच्या दिवसात अनेकदा पाणी पिण्याच्या सुद्धा विसरायला होतं..उचित प्रमाणात पाणी प्यायल्याने केसाला उपयोग होतो. कच्चे मीठ, जंक फूड, खूप जास्त आंबवलेले पदार्थ शक्यतो या काळात टाळावे. भाज्या करताना केवळ कांदा, लसूण वापरण्यापेक्षा खरबुजाचे बी, भोपळ्याचे बी, काजू, बदाम, तीळ, खोबरं याचा वापर आवर्जून करावा. केसाला धूपण करणं हिवाळ्यात मदत करू शकेल. संतुलनचे प्युरिफायर धूप यासाठी वापरू शकतो. थंडीच्या दिवसात व्यवस्थित झोप घेणं सुद्धा अत्यंत महत्त्वाचं असतं. काही कारणाने जागरणं होत असली किंवा झोप कमी होत असली तर त्यामुळे शरीरात वात वाढून केसांच्या आरोग्यावर परिणाम होऊ शकतो. थंडीच्या दिवसात अनेक लोकांना केसांचा कोरडेपणा, डेनड्रफ, केस गळणे, डोकं दुखणं, डोक्यात खाज सुटणे इत्यादी सारखे त्रास वरचेवर होताना दिसतात. वर सांगितल्याप्रमाणे काळजी घेतल्यास या सगळ्या त्रासांपासून प्रतिबंध होणे शक्य होऊ शकतं..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 