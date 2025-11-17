Winter Health Care : हिवाळ्यात आरोग्य जपा! कोणते आजार वाढतात अन् त्यावर काय करावे? वाचा एका क्लिकवर

How to Stay Healthy in Winter Season : माणसाचे शरीर हे अजब यंत्र आहे. प्रत्येक पेशी नेमून दिलेले काम इमाने इतबारे शेवटच्या श्वासापर्यंत पार पाडीत असते. या सर्व पेशींवर मेंदूचे नियंत्रण असते. शरीराचे तापमान टिकविणे, पाण्याचे प्रमाण संतुलित ठेवणे हे कार्य श्वसनसंस्था, मूत्रपिंड आणि त्वचा यांच्यामार्फत हायपोथॅलॅमस (Mucosa) हा मेंदूचा भाग ठरवितो. त्वचा व अंत:त्वचा बाहेरून शरीरात प्रवेश करणाऱ्या सूक्ष्म जिवांना प्रतिकार करतात. प्रत्येक पेशीला त्यांचे काम व्यवस्थित करता यावे म्हणून योग्य ते अन्न, पाणी व प्राणवायूची गरज असते. ते पेशींना पोहचविण्याचे काम श्वसन व रक्ताभिसरण संस्था करीत असतात. कोठूनही सूक्ष्मजंतू प्रवेश करू लागले तर रक्तातून तेथे पांढऱ्या पेशींचे कमांडोज आणि रासायनिक प्रतिकारतत्त्वे क्षणात पोहचतात. विजय कोणाचा होणार, त्यावर आजार होणार, न होणार हे ठरते..ऋतू बदलतात तेव्हा त्वचा आणि नाकातोंडाची अंत:त्वचा यांचा रक्तपुरवठा कमी होतो, त्यांची प्रतिकारक्षमता कमी होते, आजारपण येते. त्वचेला खाज सुटते, तर नाकातोंडाच्या अंत:त्वचेस कोरडेपण येते. ऍलर्जीने सूज येऊन नाक चोंदणे, घसा दुखणे संभवते. सूक्ष्मजंतूंनी जम बसवला तर थंडी-ताप येणे ही प्रतिकाराची लक्षणे असतात. जंतू आक्रमक असतील किंवा प्रतिकार दुबळा असेल तर सायनसेस, श्वसननलिका किंवा फुफ्फुसाचे गंभीर आजार संभवतात.शरीराचे उघडे दरवाजे नाक व घसा हे होत. तेथे निसर्गाने खंदे द्वारपाल टॉन्सिल्स व अडनॉइड्स नेमलेले असतात. सूक्ष्मजंतूंचा वरचेवर खातमा करताना हे खंदे लढवय्ये जर्जर झाले तर हानी टाळण्यासाठी शस्त्रक्रिया करून त्यांचा त्यागही करावा लागतो. हिवाळ्यात सर्वत्र थंडीत वाढ होते, त्यामुळे सर्वत्र आजारांचे प्राबल्य असते..हिवाळ्यातील आजार कोणते?सर्दी - खोकलासामान्य माणसालाही स्वानुभवाने सर्दी- खोकल्याची माहिती असते, त्यासाठी डॉक्टरची गरज नसते. औषध घेऊन सर्दी बरी होण्यास आठवडा लागतो, तर औषध न घेता आठ दिवसांत बरी होते, असे वैद्यकशास्त्रात लिहिले आहे. कान, नाक, घशाचे आजार सर्दीत वाढतात. नाक वाहणे किंवा चोंदणे, शिंका, डोळ्यांना पाणी, डोके - अंग दुखणे अशी लक्षणे असतात. व्हायरल आजार असल्याने वेदनाशामक पॅरासिटॅमॉल घेणे उपयुक्त; पण त्यावर बॅक्टेरियांनी हल्ला केला तर डॉक्टरांच्या सल्ल्याने प्रतिजैविके योग्य मात्रेत किमान पाच दिवस घ्यावीत, अन्यथा बॅक्टेरिया प्रतिजैविकांना दाद देत नाहीत व गुंतागुंतीचे सायनसचे, कान फुटण्याचे किंवा न्युमोनियासारखे गंभीर आजार उद्भवतात.फ्लूहा आजारही व्हायरसमुळे होतो. त्याची साथ येते. मुलांना लहानपणी प्रतिबंधात्मक लस टोचावी.दमा हा ऍलर्जिक ब्रॉंकायटिस असतो. त्यात खोकला, धाप लागणे, श्वास सोडताना छातीतून आवाज येणे असा त्रास होतो. डॉक्टरांच्या सल्ल्याने औषधे घ्यावी लागतात..Diabetes Weight Loss: शरीराला सतत थकवा जाणवतो? मधुमेहामुळे वजन कमी होत असल्यास काय करावे, जाणून घ्या डॉक्टर काय सांगतात .पचनाचे आजारनोरोव्हायरस वर्षभर सक्रिय असतो; पण थंडीच्या मोसमात त्यांची शक्ती वाढते. हॉटेलमध्ये खाणारे लोक, शाळकरी विद्यार्थी यांना या व्हायरसचाच जास्त त्रास होतो. उलट्या, जुलाब होऊन अशक्तपणा येतो. बाहेरचे खाणे टाळावे. (O.R.H.) सरबते व पाणी भरपूर घ्यावे. 1-2 दिवसांत आराम पडतो.सांधेदुखीसांधेदुखी आहे, ती थंडीत वाढते, असा समज आहे. त्याला आधार नाही. मात्र, थंडीच्या दिवसांत ज्येष्ठांचा व्यायाम कमी होतो. घरात बसून नैराश्य येते व सांध्यांच्या दुखण्यावर लक्ष केंद्रित होते. साधा उपाय म्हणजे नियमित व्यायाम, देवधर्म यांत मन गुंतविणे. मन प्रसन्न तर वेदना कमी..त्वचेचे आजारथंडीत त्वचा शुष्क पडते. पाणी कमी प्यायल्याने आणि वातावरणातले बाष्प कमी झाल्याने, तसेच त्वचेचा रक्तपुरवठा कमी झाल्याने त्वचेला खाज सुटते. अंगाला मॉइश्चरायजर किंवा तेल लावावे.हर्पिस सिम्प्लेक्सहा व्हायरस थंडीत जास्त आक्रमक बनतो. त्याचे टाइप-1 व टाइप-2 असे प्रकार आहेत. जगभरचे 85 टक्के लोक या व्हायरसने बाधित होतात. या आजारातल्या जखमा बऱ्या झाल्या तरी व्हायरस खोल मज्जासंस्थेत कायमचे घर करून राहतात. या आजारात आराम पडावा म्हणून औषधे आहेत. जखमाही आपोआप बऱ्या होतात; पण व्हायरसचा संपूर्ण नायनाट करणारे औषध उपलब्ध नाही. हा आजार तोंडाच्या भोवती, हिरड्या, टाळ्याचा भाग तसेच जननेंद्रियांच्या भागात होतो. हा आजार संसर्गजन्य आहे.लाळ, शरीरातील द्राव आणि लैंगिक संबंधांतून पसरतो. टाइप-1 आणि टाइप-2 या दोन्ही प्रकारच्या व्हायरसने तोंडाचा किंवा जननेंद्रियाचा हर्पिस होतो. क्वचित दोन्ही ठिकाणी एकाच वेळीही होतो. सुरवातीस 1-2 दिवस वेदना, आग होणे, नंतर तेथे सूक्ष्म द्राक्षासारखे पाण्याचे पुरळ उठणे, ते फुटून जखम होणे, खपली धरणे आणि नंतर व्रण राहणे असा क्रम असतो. जननेंद्रियाच्या हर्पिसचे प्रमाण स्त्रियांमध्ये जास्त आढळते. त्यांना योनीमार्गात, मूत्रमार्गात दाह, पांढरा स्राव असा त्रास होतो; तर पुरुषांना पुरळ, जखम, लघवीला आग होणे असा त्रास होतो. हा त्रास कमी होण्यास 2-3 आठवडे लागतात. या व्हायरसवरही गुणकारी औषध नाही. वैयक्तिक स्वच्छता, डिस्पोजेबल टिश्यूचा वापर हे सर्वत्र जंतुसंसर्गाच्या आजारांचे प्रसार थांबविण्यास उपयोगी पडते. अन्न घेण्यापूर्वी सर्वांनीच साबणाचा फेस करून स्वच्छ हात धुणे गरजेचे असते. .Fainting Signs: चक्कर येण्यापूर्वी शरीर आधीच देतं 'हे' संकेत! थंडीच्या आजारांची कारणे कोणती?थंडीमध्ये, अतिथंडीमध्ये जे आजार प्रबळ होतात, त्यांत व्हायरसमुळे उद्भवणाऱ्या आजारांचे प्रमाण मोठे आहे. शरीराच्या ज्या भागांचा रक्तपुरवठा कमी होतो, त्यांची प्रतिकारशक्ती आधी दुबळी होते, जंतूंना त्यांच्यावर हल्ला चढविणे सोपे जाते. हा रक्तपुरवठा आणखी कमी झाला तर त्वचा, हाता-पायांची बोटे, नाकाचा शेंडा, कानाची पाळी यांची त्वचा व नंतर आतील भाग हा गोठून निर्जीव बनतो. निर्जीव भाग झडणे किंवा काढावा लागणे गरजेचे होते.स्मॉगहिवाळ्यात हवेची घनता वाढल्याने स्मॉग जमिनीजवळ राहतो. कोळशाचे ज्वलन, कारखान्यांची धुराडी आणि स्वयंचलित, पेट्रोल - डिझेलच्या वाहनांचा धूर यांचे धुक्याशी व धुळीशी मिलन होते त्याला स्मॉग (SMOKE + FOG) म्हणतात. या स्मॉगमुळे होणाऱ्या हवेच्या प्रदूषणाने श्वसनसंस्था व कान, नाक, घशाचे आजार फार वाढतात. लहान मुलांची व ज्येष्ठांची प्रतिकारशक्ती कमी असल्याने त्यांना जास्त उपद्रव होतो. तसेच, काही कारणांनी (H.I.V.) किमो, रेडिएशनने प्र 