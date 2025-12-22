Night Milk Benefits: हिवाळ्यातील आरोग्याचं गुपित! हिवाळ्यात रात्री दूधात साखरे ऐवजी गुळ मिसळून प्यायल्याने दूर होतात 'या' 4 समस्या

Night Milk Benefits: अनेक घरांमध्ये झोपण्यापूर्वी एक ग्लास कोमट दूध पिले जाते. झोपण्यापूर्वी कोमट दूध पिण्याची ही परंपरा आरोग्यदायी मानले जाते. कोमट दूध शरीराला आराम देते, झोपेची समस्या दूर करते आणि थकवा कमी करते. त्यातील पोषक घटक स्नायूंना बळकटी देतात आणि पचन आणि रोगप्रतिकारक शक्ती सुधारण्यास मदत करतात. हिवाळ्यात सेवन केल्यास त्याचे फायदे लक्षणीयरीत्या जास्त असतात. या कोमट दुधात गूळ मिसळून प्यायल्याने अनेक फायदे होतात. ज्यामुळे त्याची चव तर वाढतेच शिवाय अनेक आरोग्य फायदे देखील मिळतात. तर, दररोज रात्री दूधात गूळ मिसळून प्यायल्याने कोणते फायदे होतात हे जाणून घेऊया. .पचनसंस्था सुरळित राहतेगूळ मानवी शरीरासाठी नैसर्गिक विषारी पदार्थ काढून टाकण्याचे काम करतो. ते पचन सुधारते आणि बद्धकोष्ठतेचा त्रास कमी करण्यास मदत करते. विशेषतः वृद्ध लोकांमध्ये फायदेशीर असते. कोमट दुधात मिसळून सेवन केल्यास ते आतडे स्वच्छ करण्यास आणि गॅस आणि आम्लता कमी करण्यास मदत करते. म्हणूनच, पचनक्रिया बिघडलेल्यांसाठी हे मिश्रण अत्यंत फायदेशीर मानले जाते..Year End 2025: स्क्रबपासून ते केसांच्या वाढीसाठी तेलापर्यंत, 'हे' 5 घरगुती उपाय ठरले उपयुक्त .शरीराला उष्णता आणि ऊर्जा प्रदान करतेगुळामध्ये नैसर्गिकरित्या लोह, मॅग्नेशियम आणि पोटॅशियम सारखे आवश्यक पोषक घटक असतात. जे हिवाळ्यात शरीराला नैसर्गिकरित्या उबदार ठेवण्यास मदत करतात. दरम्यान, दुधातील प्रथिने आणि कॅल्शियम ऊर्जा प्रदान करतात. रात्री एकत्र करून सेवन केल्यास ते शरीराला रात्रभर उबदार ठेवते आणि थकवा दूर करते..त्वचा सुधारागूळ रक्त शुद्ध करतो आणि दूध त्वचेला पोषण देते. या दोन्हींचे मिश्रण केल्याने रक्त शुद्ध होण्यास मदत होते, चेहऱ्यावरील मुरुमे आणि डाग कमी होतात. हिवाळ्यात शरीरात ओलावा टिकवून ठेवण्यास देखील मदत होते, ज्यामुळे त्वचा स्वच्छ आणि चमकदार राहते..Year End 2025: गुगलवर Gen Z नी 2025 मध्ये कोणत्या गोष्टी सर्वाधिक सर्च केल्या? वाचा एका क्लिकवर.रोगप्रतिकारक शक्ती वाढतेहिवाळ्यात सर्दी आणि विषाणूजन्य संसर्ग होणे सामान्य आहे. रात्री दूध आणि गुळाचे मिश्रण शरीराची रोगप्रतिकारक शक्ती मजबूत करण्यास मदत करते. गुळातील अँटीऑक्सिडंट्स आणि खनिजे संसर्गाशी लढण्यास मदत करतात. दुधातील जीवनसत्त्वे आणि प्रथिने रोगप्रतिकारक शक्तीला आधार देतात आणि तुम्हाला निरोगी राहण्यास मदत करतात..डिस्क्लेमर : सदर लेख फक्त सामान्य माहितीसाठी आहे. सकाळ माध्यम समूह अशा कोणत्याही गोष्टींची पुष्टी करत नाही. अधिक तपशीलांसाठी तुम्ही तज्ज्ञांचे मार्गदर्शन घेऊ शकता..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.