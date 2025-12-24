आरोग्य

Winter Heater Risks for Babies: पालकांनो सावधान! हिवाळ्यात उब देणारा हीटर लहान मुलांच्या आरोग्यासाठी ठरू शकतो घातक; योग्य काळजी घेणे अत्यावश्यक

Winter Heaters May Harm Infants if Used Improperly: हिवाळ्यात बाळाला उब देण्यासाठी वापरला जाणारा हीटर चुकीच्या पद्धतीने वापरल्यास त्वचा, श्वासोच्छवास आणि आरोग्यावर गंभीर परिणाम करू शकतो, असा तज्ज्ञांचा इशारा.
sakal

Anushka Tapshalkar
Hidden Health Risks of Using Room Heaters Around Babies in Winter: हिवाळ्यात थंडी वाढली की घरात हीटरचा वापर करणं खूप गरजेचं होतं. विशेषतः लहान बाळ असलेल्या घरांमध्ये. उबदार वातावरण मिळावं, बाळाला थंडी लागू नये, हा पालकांचा हेतू असतो. मात्र हीटरमुळे तयार होणारी घरातील हवा बाळाच्या आरोग्यावर नकळत परिणाम करू शकते. आपल्याला वाटतं बाळाला उब मिळत आहे आणि आपण त्याकडे दुर्लक्ष करतो.

