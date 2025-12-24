Winter Heater Risks for Babies: पालकांनो सावधान! हिवाळ्यात उब देणारा हीटर लहान मुलांच्या आरोग्यासाठी ठरू शकतो घातक; योग्य काळजी घेणे अत्यावश्यक

Hidden Health Risks of Using Room Heaters Around Babies in Winter: हिवाळ्यात थंडी वाढली की घरात हीटरचा वापर करणं खूप गरजेचं होतं. विशेषतः लहान बाळ असलेल्या घरांमध्ये. उबदार वातावरण मिळावं, बाळाला थंडी लागू नये, हा पालकांचा हेतू असतो. मात्र हीटरमुळे तयार होणारी घरातील हवा बाळाच्या आरोग्यावर नकळत परिणाम करू शकते. आपल्याला वाटतं बाळाला उब मिळत आहे आणि आपण त्याकडे दुर्लक्ष करतो. .हीटरचा बाळांच्या आरोग्यावर परिणामपण तज्ज्ञांच्या मते, हीटरमुळे घरातील आर्द्रता मोठ्या प्रमाणात कमी होते. त्यामुळे हवा कोरडी होते. बाळांची त्वचा मोठ्या माणसांपेक्षा खूप नाजूक असते, त्वचेचा संरक्षणात्मक थर अजून पूर्णपणे विकसित नसतो, त्यामुळे ओलावा लवकर निघून जातो. त्यामुळे या कोरड्या हवेला ती पटकन प्रतिसाद देते. परिणामी त्वचा कोरडी पडणे, खाज सुटणे, पुरळ येणे किंवा एक्झिमा सारख्या समस्या वाढणे असे त्रास दिसू शकतात..Winter Lung Care: हिवाळ्यात फुफ्फुसांची काळजी कशी घ्याल? डॉक्टरांनी सांगितले निरोगी राहण्याचे सोपे उपाय.हीटरचा बाळांच्या श्वसनावर परिणामकोरड्या हवेमुळे केवळ त्वचेपुरतेच परिणाम होत नाहीत. नाकातील श्लेष्मल त्वचा कोरडी झाल्यामुळे बाळाला नाक बंद होणे, श्वास घेण्यास त्रास, झोपेत अडथळा येणे किंवा सर्दी-खोकल्याचा धोका वाढू शकतो. अनेक पालक याला हंगामी आजार समजतात, पण प्रत्यक्षात घरातील वातावरण कारणीभूत असू शकते..प्रमाणापेक्षा जास्त तापमानहिवाळ्यातील आणखी एक दुर्लक्षित धोका म्हणजे अतिउष्णता. खोली जास्त गरम ठेवल्यास बाळाला घाम येणे, अस्वस्थता, त्वचेवर चट्टे येणे तसेच शरीरातील पाण्याचे प्रमाण कमी होण्याचा धोका निर्माण होतो. त्यामुळे खोलीचं तापमान संतुलित ठेवणं अत्यंत महत्त्वाचं आहे. साधारणपणे २० ते २२ अंश सेल्सियस तापमान बाळासाठी योग्य मानलं जातं. त्यासोबतच ह्युमिडिफायरचा वापर केल्यास हवेत आवश्यक आर्द्रता टिकवता येते.बालरोगतज्ज्ञांच्या मते, हीटर धोकादायक नसतात; मात्र त्यांचा चुकीचा वापर बाळासाठी त्रासदायक ठरू शकतो. कोरडी हवा नाक, घसा आणि फुफ्फुसांना चिडचिड निर्माण करू शकते, ज्यामुळे खोकला, कोंजेशन किंवा कधी कधी नाकातून रक्तस्रावही होऊ शकतो. अतिउष्णतेमुळे ताप आणि डिहायड्रेशनचा धोका वाढतो..Migraine in Women: 'या' कारणांमुळे पुरुषांच्या तुलनेत महिलांना होतो मायग्रेनचा जास्त त्रास! जाणून घ्या कंट्रोल करण्याचे ७ सोपे मार्ग .या गोष्टी ठेवा लक्षातबंद खोलीत दीर्घकाळ हीटर चालू ठेवल्यास ऑक्सिजनची पातळी कमी होऊ शकते, ज्यामुळे बाळाच्या श्वासोच्छवासावर परिणाम होण्याची शक्यता असते.हीटरचा गरम पृष्ठभाग बाळाच्या आवाक्यात आल्यास भाजण्याचा धोका निर्माण होतो.त्यामुळे तेलावर चालणारे (ऑइल हीटर) तुलनेने अधिक सुरक्षित मानले जातात.खोलीत पुरेशी हवा खेळती राहील याची काळजी घेणे आवश्यक आहे.हीटर बाळाच्या पाळण्यापासून सुरक्षित अंतरावर ठेवावा.रात्री हिटर वापरताना घ्या विशेष काळजीसंपूर्ण रात्र हीटर चालू ठेवणे टाळावे.खोली पुरेशी गरम झाली की हीटर बंद करणे अधिक सुरक्षित ठरते.बाळाला जास्त कपडे किंवा जड पांघरूण देऊ नये.बाळाच्या मानेवर हात ठेवून घाम येतोय का, यावरून जास्त उष्णता लागतेय का हे तपासता येते.खोलीतील आर्द्रता टिकवण्यासाठी ह्युमिडिफायरचा वापर करावा किंवा खोलीत पाण्याची वाटी ठेवावी..हिवाळ्यात बाळासाठी उब आवश्यकच आहे, पण ती सौम्य, संतुलित आणि सुरक्षित असावी. काही धोके टाळण्यासाठी डॉक्टरांचा सल्ला घेऊनच हिटर वापरा. डिस्क्लेमर : सदर लेख फक्त सामान्य माहितीसाठी आहे. सकाळ माध्यम समूह अशा कोणत्याही गोष्टींची पुष्टी करत नाही. अधिक तपशीलांसाठी तुम्ही तज्ज्ञांचे मार्गदर्शन घेऊ शकता..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.