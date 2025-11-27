आरोग्य

Winter Heart Health: हिवाळ्यात जपा हृदयाचं आरोग्य; हृदयविकार टाळण्यासाठी घ्या योग्य काळजी

Protect Your Heart in Winter: हिवाळ्यात वाढणारा हृदयविकाराचा धोका टाळण्यासाठी कोणती काळजी घ्यावी याची सोपी आणि महत्त्वाची माहिती.
Winter Heart Health

Changing Temperture During Winter Causes Changes in Body Too | Take Care of Your Heart 

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

थंडीमुळे रक्तवाहिन्या आकुंचन पावत असल्याने हिवाळ्याच्या काळात हृदयविकाराच्या धक्क्याचे प्रमाण इतर ऋतूंपेक्षा जास्त असते. मात्र, योग्य तपासण्या, डॉक्टरांचा सल्ला, आरोग्यदायी सवयी, संतुलित आहार आणि प्रतिबंधात्मक व पर्यायी उपचारामुळे तो सहज टाळता येतो, अशी माहिती पूना प्रिव्हेंटिव्ह कार्डिऑलॉजी सेंटरच्या संचालिका डॉ. ज्योत्स्ना पाटील यांनी दिली.

Loading content, please wait...
lifestyle
Life
health
Heart
Healthcare
Heart Health
Winter Care
Winter Health Care
Winter Health Risks
Winter Diseases

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com