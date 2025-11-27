Winter Heart Health: हिवाळ्यात जपा हृदयाचं आरोग्य; हृदयविकार टाळण्यासाठी घ्या योग्य काळजी

थंडीमुळे रक्तवाहिन्या आकुंचन पावत असल्याने हिवाळ्याच्या काळात हृदयविकाराच्या धक्क्याचे प्रमाण इतर ऋतूंपेक्षा जास्त असते. मात्र, योग्य तपासण्या, डॉक्टरांचा सल्ला, आरोग्यदायी सवयी, संतुलित आहार आणि प्रतिबंधात्मक व पर्यायी उपचारामुळे तो सहज टाळता येतो, अशी माहिती पूना प्रिव्हेंटिव्ह कार्डिऑलॉजी सेंटरच्या संचालिका डॉ. ज्योत्स्ना पाटील यांनी दिली..वैद्यकीय संशोधनांनुसार, नोव्हेंबर ते फेब्रुवारीदरम्यान हृदयविकाराचे प्रमाण वाढते. विशेषतः वृद्ध, मधुमेही, रक्तदाबाचे रुग्ण आणि आधीच हृदयविकाराचा त्रास असणाऱ्यांसाठी हा काळ अधिक धोकादायक ठरतो. थंडीमुळे रक्तवाहिन्या आकुंचन पावणे, थंड हवेमुळे रक्त घट्ट होण्याची प्रवृत्ती वाढणे, रक्तात गुठळ्या होणे व त्या हृदयाकडे जाणाऱ्या धमन्यांमध्ये अडकू शकतात. .Explained: स्मृती मानधनाच्या वडिलांना झालेलं 'Angina Pectoris' आहे तरी काय? वाचा लक्षणे, कारणे अन् उपाय एका क्लिकवर.या प्रक्रियेमुळे हृदयविकाराचा धक्का किंवा स्ट्रोक (मेंदूचा झटका) येऊ शकतो. विशेषतः पहाटेच्या किंवा सकाळच्या थंडीत याची शक्यता अधिक असते. तसेच, शारीरिक हालचाल कमी झाल्यास शरीरात चरबी साठणे, कोलेस्टेरॉल वाढल्याने, तसेच आहारातील बदल आणि जड पदार्थांचे सेवन केल्याने व ताण, नैराश्य आणि हार्मोनल बदल, धूम्रपान आणि मद्यपानाचा वाढता वापर यामुळेही हृदयविकाराचा धोका वाढतो..हृदयविकार होण्यापूर्वीच त्याचे जोखीम घटक ओळखून जीवनशैलीतील योग्य बदल, वैद्यकीय मार्गदर्शन आणि प्रतिबंधात्मक किंबहुना पर्यायी उपचार पूना प्रिव्हेंटिव्ह कार्डिऑलॉजी सेंटरच्या माध्यमातून करण्यात येतात. 'विना शस्त्रक्रिया हृदयरोग उपचार' येथे होत असून अँजिओप्लास्टी, बायपास यासारख्या शस्त्रक्रिया टाळण्यासाठी ही उपचार प्रणाली उपयुक्त ठरत आहे, अशी माहिती डॉ. पाटील यांनी दिली..Heart Health Tips: हृदय राहील कायम निरोगी, फक्त जीवनशैलीत करा हे ५ छोटे बदल!.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.