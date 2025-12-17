Women Health Tips : थंडी आली की सांधेदुखी वाढते? महिलांनी वेळीच करा ‘हे’ बदल, तज्ज्ञांचा महत्त्वाचा सल्ला

Winter Joint Pain in Women Causes and Treatment : हिवाळा सुरू होताच अनेकांना सांधेदुखी, कडकपणा आणि हालचालींमध्ये अडथळा जाणवू लागतो. विशेषतः हिवाळ्यात महिलांच्या शरीरात होणारे संप्रेरक (हार्मोनल) बदल, पोषण कमतरता, स्वप्रतिकार शक्तीचा त्रास (ऑटोइम्युन विकार), वयोमानाप्रमाणे स्नायू, हाडे, अस्थिबंध यांच्यातील त्रासदायक बदल, सूर्यप्रकाशाची कमतरता, दिवसभर घरातील काम यामुळे महिलांना सांधेदुखीचा त्रास डोके वर काढत आहे. हा त्रास टाळण्यासाठी योग्य तपासण्या व जीवनशैलीविषयक बदल करण्याचा सल्ला तज्ज्ञांनी दिला..महिला खासकरून गृहिणी घरातीलच कामे करतात. त्यामुळे सूर्यप्रकाशाशी संपर्क न आल्याने जीवनसत्त्व ‘ड’ (व्हिटॅमिन डी) कमतरता जाणवते. या जीवनसत्त्वाअभावी हाडांचे दुखणे वाढते. त्याचबरोबर कमी पाणी पिणे, कॅफिनचे अतिरिक्त सेवन, वजन वाढ, व्यायामाचा अभाव यामुळे सांध्यातील कडकपणा व कोरडेपणा वाढतो. त्याने वेदनेची तीव्रता वाढते. त्याचबरोबर या काळात थायरॉइड ग्रंथी पुरेसे हार्मोन्स तयार न करणाऱ्या हायपोथायरॉइडिझम चयापचय क्रिया मंदावते. सोबत थकवा, वजन वाढणे, नैराश्य यांसारखी लक्षणे दिसतात. स्वप्रतिकार शक्तीचा सांध्यावर होणारा हल्ला (रुमेटॉइड आर्थ्रायटिस) आणि सोरयाटिक आर्थ्रायटिस या आजारांचे प्रमाण बळावते, अशी माहिती हाडांचे तज्ज्ञ देतात..सांधेदुखीचे निदान करणाऱ्या विविध तपासण्याडॉक्टरांच्या सल्ल्याप्रमाणे व्हिटॅमिन ‘डी’ आणि ‘बी-१२’, तसेच थायरॉइड फंक्शन’ (टीएसएच, टी थ्री, टी फोर) चाचण्या सुचवतात.त्यातून पोषणात्मक किंवा हार्मोन असंतुलन ओळखायला मदत होते.शरीरातील दाह, सूज याचे निदान करण्यासाठी (इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स) ‘ईएसआर’, ‘सीआरपी’ या आहेत.‘रूमेटॉइड फॅक्टर’ आणि ‘अँटी सीसीपी अँटीबॉडीज’ तपासून ‘ऑटोइम्यून आर्थ्रायटिस’चे निदान करता येते.युरिक अॅसिडच्या तपासणीतून गाऊट या संधिवाताचा एक प्रकाराचे संकेत दिले जातात.‘डेक्सा स्कॅन’द्वारे हाडांच्या घनतेची तपासणी करत अस्थिजन्य हाडांचा धोका ओळखता येतो..महिलांनी आराम किंवा घरगुती उपाय करूनही सतत दुखणे या लक्षणांकडे दुर्लक्ष करू नये. स्नायूंना हळूहळू ताण देऊन लवचिक करावे, योगा, चालणे, फिजिओथेरपी, दहा मिनिटे कोवळ्या सूर्यप्रकाशात थांबा आणि डॉक्टरांच्या सल्ल्यानुसार व्हिटॅमिन ‘डी’, ‘बी-१२’ आणि लोह घेणे उपयुक्त ठरेल. वजन नियंत्रित ठेवा, जेणेकरून सांध्यांवर ताण कमी होईल आणि दीर्घकालीन हानी टाळता येईल.- डॉ. एम. लिंगायत, अस्थिव्यंग विभाग प्रमुख(शासकीय वैद्यकीय रुग्णालय).सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.