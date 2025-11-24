Winter Health Tips: हिवाळ्यात मुतखड्याचा धोका; थंडीमध्येही पुरेसे पाणी पिण्याचा तज्ज्ञांचा सल्ला

Urine Stone Risk in Winter: हिवाळ्यात वाढलेले थंडीचे प्रमाण आणि त्यामुळे कमी प्रमाणात पाणी पिण्याची सवय, तसेच रक्तवाहिन्या आकुंचन पावल्याने वाढलेला रक्तदाब या गोष्टींमुळे मूत्रपिंडांवर (किडनी) अतिरिक्त ताण येतो. शरीरात सौम्य पाण्याची कमतरता निर्माण झाल्यास रक्तातील द्रव कमी होत जाते. अशावेळी मुतखडा (किडनी स्टोन) होण्याची शक्यता वाढत असल्याचे निरीक्षण मूत्रपिंड विकारतज्ज्ञ व्यक्त करत आहेत..तापमानात घट झाल्यानंतर थंडी वाढल्यामुळे अनेकजण पाणी कमी पितात. त्यामुळे लघवी अधिक घट्ट होते आणि त्यामधील खनिजे आणि क्षारांचे प्रमाण वाढते. मूत्रामध्ये नैसर्गिकरीत्या खनिजे, क्षार असतात. मात्र, त्यांचे प्रमाण जास्त झाले की, हे घटक स्फटिकाच्या स्वरूपात एकत्र येऊन खडे तयार करतात. कॅल्शिअम, ऑक्सलेट आणि युरिक अॅसिडपासून तयार होणारे हे खडे मूत्रमार्गात अडथळा निर्माण करतात..Winter Low Water Intake Risks: हिवाळ्यात किती पाणी प्यायलं पाहिजे? प्रमाण कमी झाल्यास मेंदूसह शरीरावर होतात 'हे' परिणाम.मुतखड्याची कारणे काय ?दिवसभर पुरेसे पाणी न पिणे, आहारातील मीठ व प्रथिनांचे अतिप्रमाण, चहा-कॉफी किंवा शीतपेयांचे मोठ्या प्रमाणात सेवन आणि बैठी जीवनशैली यामुळे मूत्रातील खनिजे आणि क्षारांचे प्रमाण वाढते. हे घटक एकत्र येऊन स्फटिक निर्माण करतात.त्यातच जास्त वेळ बसून राहणे, शारीरिक हालचाल कमी असणे यामुळेही मूत्रपिंडाची कार्यक्षमता कमी होऊ लागते. हिवाळ्यातील सौम्य निर्जलीकरणाने लघवी अधिक आम्लयुक्त बनते. त्यानेही मूतखडे तयार होण्याचा धोका आणखी वाढतो..लक्षणे आणि उपचारपाठीत किंवा ओटीपोटात तीव्र वेदना होणे, लघवी करताना जळजळ, रक्त येणे, मळमळणे किंवा वारंवार लघवी करण्याची इच्छा होणे, ही काही मुतखड्याची लक्षणे आहेत. या मुतखड्यावर योग्यवेळी उपचार केले नाहीत, तर त्यांचा आकार वाढू लागतो. मूत्रमार्गात संसर्ग आणि मूत्रपिंडाचे नुकसान होऊ लागते.त्यावरील उपचार हा त्यांच्या आकारावर आणि स्थानानुसार ठरविला जातो. लहान खडे बहुतेकदा जास्त द्रव पदार्थांचे सेवन केल्यास, वेदनाशामक औषधे घेतल्याने नैसर्गिकरीत्या निघून जातात. मोठ्या मुतखड्यांना मात्र, लिथोट्रिप्सी (शॉक वेव्ह थेरपी) किंवा एंडोस्कोपी पद्धतीची गरज पडते. गुंतागुंतीच्या प्रकरणात मूत्रपिंडाची कमी झालेली कार्यक्षमता वाढविण्यासाठी दुर्बिणीच्या शस्त्रक्रियेची आवश्यकता भासू शकते..Winter Health Alert: हिवाळ्यात दमा, श्वसनविकारासह, ज्येष्ठांच्या सांधेदुखीत वाढ! पहाटे फिरा, पण प्रदूषणयुक्त धुक्यापासून सावध राहा- डॉक्टरांचा इशारा."हिवाळ्यात २० ते ४० वयोगटातील तरुणांमध्येही मूतखड्याच्या तक्रारी वाढताना दिसत आहेत. हिवाळ्यातही दिवसाला कमीतकमी तीन लिटर पाणी पिऊन शरीरात पाण्याचे प्रमाण पुरेसे राहावे, ही काळजी घ्यावी. मिठाचे मर्यादित सेवन, प्रक्रिया केलेल्या अन्नाचे कमी सेवन या पथ्यांसह ताज्या फळ-भाज्यांचा आहारात समावेश करावा. तसेच, लिंबूवर्गीय फळे आणि फायबरयुक्त पदार्थ यांचा आहारात समावेश करा. शर्करायुक्त, कार्बोनेटेड पेयांचे सेवन टाळा. चयापचय आणि मूत्रपिंडाचे आरोग्य सुधारण्यासाठी दररोज व्यायाम करा."- मूत्रविकारतज्ज्ञ डॉ. पवन रहांगडाले.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.