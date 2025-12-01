Winter Kidney Stone Risk : थंडीत पाणी कमी पिताय? मुतखड्याचा धोका वाढू शकतो, तज्ज्ञांची महत्त्वाची सूचना

Why kidney stones increase in winter: हिवाळ्यात वाढलेले थंडीचे प्रमाण आणि त्यामुळे कमी प्रमाणात पाणी पिण्याची सवय, तसेच रक्तवाहिन्या आकुंचन पावल्याने वाढलेला रक्तदाब या गोष्टींमुळे मूत्रपिंडावर (किडनी) अतिरिक्त ताण येतो. शरीरात सौम्य पाण्याची कमतरता निर्माण झाल्यास रक्तातील द्रव कमी होत जाते. अशावेळी मुतखडा (किडनी स्टोन) होण्याची शक्यता वाढत असल्याचे निरीक्षण मूत्रपिंड विकारतज्ज्ञ व्यक्त करत आहेत. .लक्षणे आणि उपचारपाठीत किंवा ओटीपोटात तीव्र वेदना होणे, लघवी करताना जळजळ, रक्त येणे, मळमळणे किंवा वारंवार लघवी करण्याची इच्छा होणे, ही काही मुतखड्याची लक्षणे आहेत. या मुतखड्यावर योग्यवेळी उपचार केले नाहीत, तर त्यांचा आकार वाढू लागतो. मूत्रमार्गात संसर्ग आणि मूत्रपिंडाचे नुकसान होऊ लागते.त्यावरील उपचार हा त्यांच्या आकारावर आणि स्थानानुसार ठरविला जातो. लहान खडे बहुतेकदा जास्त द्रव पदार्थांचे सेवन केल्यास, वेदनाशामक औषधे घेतल्याने नैसर्गिकरीत्या निघून जातात. मोठ्या मुतखड्यांना मात्र, लिथोट्रिप्सी (शॉक वेव्ह थेरपी) किंवा एंडोस्कोपी पद्धतीची गरज पडते. गुंतागुंतीच्या प्रकरणात मूत्रपिंडाची कमी झालेली कार्यक्षमता वाढविण्यासाठी दुर्बिणीच्या शस्त्रक्रियेची आवश्यकता भासू शकते..Best Time To Give Milk To Kids: सकाळ की संध्याकाळ? मुलांना दूध देण्याचा ‘बेस्ट टाइम’ कोणता? जाणून घ्या एका क्लिकवर .मुतखड्याची कारणे काय?दिवसभर पुरेसे पाणी न पिणे, आहारातील मीठ व प्रथिनांचे अतिप्रमाण, चहा-कॉफी किंवा शीतपेयांचे मोठ्या प्रमाणात सेवन आणि बैठी जीवनशैली यामुळे मूत्रातील खनिजे आणि क्षारांचे प्रमाण वाढते. हे घटक एकत्र येऊन स्फटिक निर्माण करतात.त्यातच जास्त वेळ बसून राहणे, शारीरिक हालचाल कमी असणे यामुळेही मूत्रपिंडाची कार्यक्षमता कमी होऊ लागते. हिवाळ्यातील सौम्य निर्जलीकरणाने लघवी अधिक आम्लयुक्त बनते. त्यानेही मुतखडे तयार होण्याचा धोका आणखी वाढतो..युरोलॉजिस्ट डॉ. आदित्य येळीकर म्हणाले, की हिवाळ्यात स्टोनपेक्षा प्रोस्टेटचा त्रास अधिक जाणवतो. मुतखडा परत होण्याचे प्रमाणही मोठे आहे. ज्यांना मुतखडा यापूर्वी झालाय त्यांनी आहाराकडे लक्ष दिले पाहिजे.हिवाळ्यात तहान कमी लागते. मात्र, शरिरातील पाण्याचे प्रमाण पुरेसे राहील याची काळजी घ्यावी. मिठाचे मर्यादित सेवन, प्रक्रिया केलेल्या अन्नाचे कमी सेवन या पथ्यांसह ताज्या फळ-भाज्यांचा आहारात समावेश करावा..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.