Winter Pregnancy Care: हिवाळ्यात गर्भातलं बाळही थंडी अनुभवतं! आई आणि बाळ सुरक्षित ठेवण्यासाठी फॉलो करा ‘या’ टिप्स

Maternal Care During Winter Season: हिवाळ्यात तापमान कमी व्हायला लागलं की सर्वसामान्य आरोग्याच्या तक्रारी वाढायला सुरुवात होते. या ऋतूत विशेषतः गरोदर महिलांनी अधिक काळजी घेणं गरजेचं असतं. सर्दी, खोकला, व्हायरल इन्फेक्शन, श्वसनाचे त्रास हे हिवाळ्यात जास्त प्रमाणात दिसून येतात. गर्भावस्थेत या समस्या केवळ आईपुरत्याच मर्यादित न राहता गर्भातील बाळाच्या आरोग्यावरही परिणाम करू शकतात. तज्ज्ञांच्या म्हणण्यानुसार, जर सर्दी, ताप किंवा श्वास घेताना अडचण येत असेल आणि ती दीर्घकाळ राहिली तर आईच्या शरीरातील ऑक्सिजनची पातळी कमी होऊ शकते, ज्यामुळे बाळाच्या वाढीवर थेट परिणाम होऊ शकतो. त्यामुळे हिवाळ्यात गर्भवती महिलांनी काही महत्त्वाच्या खबरदाऱ्या घेणं अत्यंत गरजेचं आहे.

शरीराची उब टिकवून ठेवणे
सर्वात महत्त्वाचं म्हणजे शरीराचं उबदारपणा जपणं. हिवाळ्यात अनावश्यक बाहेर जाणं टाळावं. बाहेर जाताना गरम कपडे घालावेत आणि डोकं, छाती व पाय व्यवस्थित झाकलेले असावेत. सकाळी लवकर किंवा संध्याकाळी उशिरा बाहेर जाणं टाळणं चांगलं. अंघोळ करताना नेहमी कोमट पाण्याचा वापर करावा.

विशेष लक्ष देऊन आहार घेणे
या काळात आहाराकडे विशेष लक्ष देणं गरजेचं असतं. रोगप्रतिकारशक्ती वाढवणारे पदार्थ आहारात असावेत. आवळा, हिरव्या पालेभाज्या, हंगामी फळं, गरम सूप यांचा समावेश केल्यास शरीराला आवश्यक पोषण मिळतं आणि संसर्गाचा धोका कमी होतो.

पुरेशी झोप घेणे
योग्य प्रमाणात झोप घेणं हे देखील अत्यंत महत्त्वाचं आहे. झोपेची कमतरता झाल्यास प्रतिकारशक्ती कमी होते. त्यामुळे गर्भवती महिलांनी दररोज किमान सात ते आठ तास शांत झोप घेणं गरजेचं आहे.

हिवाळ्यात संसर्ग झपाट्याने पसरतो, त्यामुळे गर्दीची ठिकाणं टाळावीत. बाजारपेठा, सार्वजनिक वाहतूक किंवा गर्दीची ठिकाणं शक्यतो टाळणं सुरक्षित ठरतं.

प्रदूषणापासून स्वतःचं संरक्षण करणे
प्रदूषणापासून स्वतःचा बचाव करणंही अत्यंत महत्त्वाचं आहे. बाहेर तपासणीसाठी जाणं गरजेचं असल्यास योग्य मास्क घालावा. जाड किंवा एन९५ मास्क अधिक सुरक्षित मानला जातो.

सर्दी, खोकला किंवा ताप यांकडे दुर्लक्ष करू नका. दोन दिवसांत आराम न मिळाल्यास त्वरित डॉक्टरांचा सल्ला घ्या. स्वतःहून औषधं घेणं टाळा, कारण काही औषधं गर्भासाठी हानिकारक असू शकतात.

मानसिक ताणाचे नियोजन करा
तसेच मानसिक ताण कमी ठेवणं गरजेचं आहे. ध्यान, श्वसनाचे व्यायाम किंवा शांततेसाठी थोडा वेळ स्वतःसाठी काढल्यास मानसिक संतुलन राखता येतं. हिवाळ्यात योग्य काळजी घेतल्यास आई आणि बाळ दोघांचंही आरोग्य सुरक्षित राहू शकतं.