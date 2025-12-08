Fruits Avoid in Winter : हिवाळ्यात चुकूनही खावू नका ही 5 फळे; नाहीतर असे आजारी पडाल की होईल हजारोंचा खर्च

Fruits Should Avoid Eating in Winter : हिवाळ्यात काही फळे खाणे तुम्हाला अडचणीत आणू शकते. या फळांमध्ये थंडावा आणि पाण्याचे प्रमाण जास्त असल्यामुळे हिवाळ्यात पचनसंस्थेवर अतिरिक्त ताण येऊ शकतो, त्यामुळे कमी प्रमाणात खाणे jजास्त सुरक्षित आहे. हिवाळ्यात शरीराची पचनसंस्था मंदावते, त्यामुळे काही फळांचे सेवन आरोग्यासाठी धोकादायक ठरू शकते. यामुळे सर्दी आणि फ्लूची शक्यता वाढू शकते, तसेच पचनप्रणालीवरही नकारात्मक परिणाम होऊ शकतो..टरबूज, काकडीसारखी फळे हिवाळ्यात टाळावी, कारण त्यांचा थंड स्वभाव आणि पाण्याचे प्रमाण पचनसंस्थेसाठी अनुरूप नाही. हिवाळ्यात अधिक अननस खाण्याने घसा खवखवणे, तोंडात अल्सर आणि ऍलर्जी होऊ शकते. या फळांचा अधिक वापर रोगप्रतिकारक शक्तीवर नकारात्मक परिणाम करू शकतो..Mars Video : मंगळ ग्रहावर पहिल्यांदाच चमकल्या वीजा! NASA च्या रोवरने काय रिकॉर्ड केलं पाहा.हिवाळ्यात केळी खाणे देखील कमी करावे, कारण केळी खाल्ल्यानंतर काहींना जडपणा जाणवतो. द्राक्षे देखील थंडावा देतात, त्यामुळे हिवाळ्यात त्यांचा जास्त वापर खोकला आणि सर्दीला आमंत्रण देऊ शकतो.हिवाळ्यात सफरचंद, संत्री, पेरू, डाळिंब आणि किवी हे फळे खाणे उत्तम मानले जाते, कारण ती रोगप्रतिकारक शक्ती वाढवतात आणि उष्णता तसेच ऊर्जा देते..Egg Recipe : तुमच्या घरच्यांना वाटत असेल तुम्हाला स्वयंपाक बनवता येत नाही, तर असा 'अंडा घोटाळा' बनवून त्यांना नक्की खावू घाला.आपल्या पचनसंस्थेची काळजी घेणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे, कारण हिवाळ्यात खाण्याच्या सवयी आणि पचनसंस्थेवर अनेक परिणाम होतात. हिवाळ्यात चयापचय मंदावल्याने पचन समस्यांचा सामना करावा लागू शकतो, त्यामुळे नियमित व्यायाम आणि पाण्याचे सेवन आवश्यक आहे.(नोट : ही फक्त सामान्य माहिती आहे. कोणत्याही औषधांचा किंवा उपचारांचा पर्याय म्हणून विचारात न घेता, अधिक माहितीसाठी आपल्या डॉक्टरांचा सल्ला घ्या. सकाळ माध्यम समूह या गोष्टींना मान्यता देत नाही.).सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.