Fruits Avoid in Winter : हिवाळ्यात चुकूनही खावू नका ही 5 फळे; नाहीतर असे आजारी पडाल की होईल हजारोंचा खर्च

Fruits Should Avoid Eating in Winter : हिवाळ्यात काही फळे खाणे तुम्हाला अडचणीत आणू शकते. या फळांमध्ये थंडावा आणि पाण्याचे प्रमाण जास्त असल्यामुळे हिवाळ्यात पचनसंस्थेवर अतिरिक्त ताण येऊ शकतो, त्यामुळे कमी प्रमाणात खाणे jजास्त सुरक्षित आहे. हिवाळ्यात शरीराची पचनसंस्था मंदावते, त्यामुळे काही फळांचे सेवन आरोग्यासाठी धोकादायक ठरू शकते. यामुळे सर्दी आणि फ्लूची शक्यता वाढू शकते, तसेच पचनप्रणालीवरही नकारात्मक परिणाम होऊ शकतो.

