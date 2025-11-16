Winter Health Alert: हिवाळ्यात दमा, श्वसनविकारासह, ज्येष्ठांच्या सांधेदुखीत वाढ! पहाटे फिरा, पण प्रदूषणयुक्त धुक्यापासून सावध राहा- डॉक्टरांचा इशारा

Winter Respiratory Issues Rise: हिवाळ्यात थंड वारे आरोग्याला पोषक असले तरी धुक्यातील प्रदूषण धोकादायक झाल्याने रुग्णांची संख्या वाढली आहे. त्यातच ज्येष्ठांना सांधेदुखीचा त्रास वाढला असल्याची नोंद वैद्यकीय तज्ज्ञांनी घेतली. धुके असताना फिरताना साधवगिरी बाळगावी. दमा तसेच श्वसनासंबंधी आजार असणाऱ्यांनी विशेष काळजी घ्यावी. सांधेदुखीचा त्रास हिवाळ्यात वाढत असल्याने उपयोजना करावी, असा सल्ला डॉक्टरांनी दिला आहे..सर्व ऋतूंमध्ये हिवाळा आरोग्यदायी मानला जातो. या दिवसांत अनेकांची 'मॉर्निंग वॉक' साठी धावाधाव सुरू असते. पहाटे थंडी वाढली की व्यायामापासून माणूस दुरावतो. नागपूर तसे हॉट, पूर्वी नागपूरकरांसाठी थंडी पर्वणी होती. पहाटवारा सर्वांना हवाहवासा वाटत होता. मात्र नागपूरच्या विस्तारलेल्या सिमेंट रस्त्यावर आरोग्याबाबत आता जागरूक बाळगावी लागते. थंडीचा ऋतू आरोग्याला पोषक असला तरी धोक्याची पातळीवर गेलेले प्रदूषणयुक्त धुके धोकादायक आहे..Winter Healthcare Tips: हिवाळ्यात उबदार आणि निरोगी राहण्यासाठी फॉलो करा या टिप्स; घ्या त्वचा, केस आणि आरोग्याची काळजी.थंडीत दमा, ग्रॅन्कॉयटिस आणि एकूणच श्वसनासंबंधी आजार वाढतात. दमाग्रस्तांना हृदयविकाराचा, फुप्फुसाचा अटॅक येऊ शकतो. योग्य प्रमाणात ऑक्सिजन न मिळाल्याने फुप्फुसांवर आघात होतो. सर्दी, ताप, खोकल्याचाही त्रास धुक्यांमुळे वाढतो. श्वसनरोगाचे शंभर रुग्णांमध्ये किमान २० ते २२ रुग्ण वाढल्याचे तज्ज्ञांनी सांगितले..संधिवात किंवा सांधेदुखीचा त्रास असल्यास वजन आटोक्यात ठेवावे. नियमित व्यायाम व योगासने करावी. सकस, संतुलित आहाराची सवय करावी. वातानुकूलित वातावरणाऐवजी सकाळच्या उबदार वातावरणात राहावे. त्रास असल्यास नी-कॅपचा नियमित वापर करावा. डॉक्टरांचा सल्ल्याने नियमित तपासण्या- डॉ. संजीव चौधरी, ज्येष्ठ अस्थिरोग तज्ज्ञ, नागपूरथंडी वाढली की, दमा, सीओपीडी तसेच श्वसन विकारालीत रुग्णांची श्वासनलिका व उपनलिका अरुंद होण्याचा भास वाढू शकतो. यामुळे हवेचा पुरवठा कमी होऊन प्राणवायू कमी पडतो. वैद्यकीय क्षेत्रात थंडी तसा हेल्दी सिझन. श्वसनरोग फुप्फुसावर वार करतो. थंडीत कोरड्या हवेमुळे श्वास घेताना त्रास होतो. अॅलर्जिक ब्राँकायटिस असलेल्यांना थंडीचा त्रास अधिक वाढतो.- डॉ. अशोक अरबट, ज्येष्ठ श्वसनविकार तज्ज्ञ, नागपूर.Winter Comfort Food Weight Gain: हिवाळ्यात कंफर्ट फूड्समुळे वाढू शकते वजन; तज्ज्ञ सांगतात योग्य काळजी घ्या.हिवाळ्यात होतो ज्येष्ठांना सांधेदुखीचा त्रासढगाळ वातावरण आणि थंडीमध्ये संधिवात रुग्णांना असह्य वेदना होतात. गेल्या काही दिवसात संधिवात रुग्णांची संख्याही वाढली आहे. यामध्ये महिला रुग्ण अधिक असल्याचे आढळत आहेत. जुना संधिवातही अशा वातावरणात बळावतो. रुग्णांनी नियमित व्यायाम आणि वेळेवर योग्य औषधोपचार करावे. संधिवाताची प्रत्येकात वेगवेगळी लक्षणे दिसतात. संधिवाताचा त्रास पुरुषांपेक्षा महिलांना तीस पटींनी अधिक असतो. त्यातच वजन वाढल्याने पायाचे सांधे वाकण्याचा धोका असतो. यामुळे थंडीच्या दिवसात अधिक त्रास होतो..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.