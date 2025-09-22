Hormonal Imbalance in Women: महिलांमध्ये वाढत आहे हार्मोनल असंतुलन; शरीरातील असामान्य बदलांकडे दुर्लक्ष न करण्याचा तज्ज्ञांचा इशारा

Women Facing Increasing Hormonal Imbalance: हल्लीच्या व्यस्त आणि धकाधकीच्या जीवनात मानसिक आणि भावनिक कारणांमुळे शरीरातील हार्मोन्सच्या स्रावात असमतोल झाल्याची समस्या महिलावर्गात आढळून येते. अनेक महिला शरीरात होणाऱ्या असामान्य बदलांकडे दुर्लक्ष करतात, जसे की थकवा, अनियमित मासिक पाळी किंवा मूड स्विंग्ज त्यांना हेच माहित नसते की या समस्या हार्मोनल असंतुलनामुळे उद्भवतात. महिलांनी इस्ट्रोजेन, अँटी-मुलेरियन हार्मोन (एएमएच), थायरॉईड हार्मोन्स आणि प्रोलॅक्टिन सारख्या या प्रमुख हार्मोन्सच्या पातळीचे निरीक्षण करणे आणि असामान्य लक्षणं आढळताच वेळीच मदत घेणे गरजेचे आहे. जर हार्मोनशी संबंधित प्रजननक्षमतेच्या कोणत्याही समस्या आढळून आल्या तर त्वरीत प्रजनन तज्ञाचा सल्ला घ्यावा..हार्मोनल असंतुलन म्हणजे तुमच्या शरीरात काही विशिष्ट हार्मोन्सचे प्रमाण जास्त किंवा खूप कमी आहे, जे तुमच्या शारीरीक आणि मानसिक आरोग्यावर परिणाम करतात. महिलांमध्ये मोठ्या संख्येने हार्मोनल असंतुलन दिसून येते. अनेकांना याविषयी माहिती नसते आणि ते निमूटपणे याचा त्रास सहन करतात. इस्ट्रोजेनची पातळी जास्त असल्याने मासिक पाळी अनियमित होणे, वजन वाढणे आणि अगदी मूड स्विंग्ज सारख्या समस्या आढळतात. अँटी-मुलेरियन हार्मोन (AMH) पातळी हे महिलेच्या बीजांडातील स्त्रीबीज साठ्याची कल्पना देते, जे गर्भधारणेचे नियोजन आखण्यास सर्वात महत्वाची भूमिका बजावते. .Explained: भारतातील महिलांसाठी हृदय निरोगी राखण्याचा मार्ग – अँजाइनाबाबत सर्व महत्त्वाची माहिती.थायरॉईड संप्रेरक चयापचय, ऊर्जा आणि मासिक पाळीवर परिणाम करतात तर असामान्य प्रोलॅक्टिन पातळीमुळे मासिक पाळीचे चक्र बिघडू शकते आणि प्रजननक्षमतेवरही परिणाम होतो. या हार्मोनल असंतुलनाचा ठराविक रक्त चाचण्यांद्वारे देखील शोध घेता येऊ शकतो. जीवनशैलीत योग्य बदल, तज्ज्ञांच्या सल्ल्याने औषधोपचार किंवा हार्मोनल असंतुलनाच्या मूळ कारणावर आधारित उपचारांनी ही समस्या प्रभावीपणे व्यवस्थापित केली जाऊ शकते अशी प्रतिक्रिया खारघर येथील मदरहूड हॉस्पिटलच्या प्रसूती आणि स्त्रीरोगतज्ज्ञ डॉ. प्रतिमा थमके यांनी व्यक्त केली..एका जरी हार्मोन्सची पातळी वर खाली झाली तर आपल्या संपुर्ण शरीराचे चक्र बिघडते आणि त्याची काही चिंताजनक लक्षणे देखील दिसू लागतात. थायरॉईडच्या समस्या असलेल्या महिलांना सतत थकवा जाणवू शकतो किंवा अचानक वजन वाढू शकते. एएमच पातळी कमी झाल्याने गर्भधारणेची अडचणी येऊ शकतात. मात्र वेळीच निदान व उपचाराने गर्भधारणेचे स्वप्न साकारता येते. प्रोलॅक्टिनच्या वाढत्या पातळीमुळे स्तनाग्रातून असामान्य स्राव आणि मासिक पाळी चुकणे तसेच गर्भधारणेच्या समस्या उद्भवू शकतात. हार्मोनल असंतुलनाचा एकूण आरोग्यावर परिणाम होतो. या समस्या वेळीच दूर केल्या तर केवळ प्रजनन क्षमता सुधारत नाही तर जीवनाची एकूण गुणवत्ता देखील सुधारते. .ओव्हुलेशन इंडक्शन आणि इंट्रायूटरिन इन्सेमिनेशन (IUI) हे स्त्रीबीज सोडण्यासाठी उत्तेजन देण्यास मदत करते आणि गर्भधारणेची शक्यता वाढविण्यासाठी शुक्राणू थेट गर्भाशयात ठेवले जातात. इन विट्रो फर्टिलायझेशन (IVF) मध्ये स्त्रीबीज गोळा केली जातात, प्रयोगशाळेत फलित केले जातात आणि त्यानंतर गर्भ तयार झाल्यावर त्याचे गर्भाशयात रोपण केले जाते. इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन (ICSI) या प्रक्रियेदरम्यान, गंभीर प्रजनन समस्यांच्या बाबतीत एकच शुक्राणू थेट स्त्रीबीजमध्ये सोडला(इंजेक्ट) जातो, जो बहुतेकदा आयव्हीएफ प्रक्रियेसह वापरला जातो अशी माहिती खारघरच्या मदरहुड फर्टिलिटी अँड आयव्हीएफ वरिष्ठ वंधत्व निवारण तज्ज्ञ डॉ. रीता मोदी यांनी स्पष्ट केले. .Egg Freezing Demand on Rise: ‘स्त्रीबीज गोठविण्याकडे महिलांचा वाढता कल! उशिरा लग्न, करिअर आणि आर्थिक स्थैर्य आहेत मुख्य कारणे .डॉ. मोदी पुढे सांगतात की, महिलांनी मासिक पाळीचे चक्र, शारीरीक ऊर्जा आणि मुड स्विंग्जसारख्या बदलांकडे लक्ष दिले पाहिजे. संतुलित आहाराचे स्वन करणे, वजन नियंत्रित राखणे, चांगली झोप घ्या आणि ताणतणावाचे व्यवस्थापन करणे ज्यामुळे हार्मोन्सची पातळी संतुलित राखण्यास मदत होईल. हार्मोनल असंतुलनावर उपचाराकरिता आणि अचूक व्यवस्थापनासाठी नियमित तपासणी करणे गरजेचे आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.