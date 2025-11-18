आरोग्य

Menstrual Leave: महिलांच्या मासिक पाळी रजेचा निर्णय तिच्या इच्छेवर अवलंबून असावा - डॉ. नीलम गोऱ्हे

Menstrual Leave Must Be Optional: महिलांच्या मासिक पाळी रजेचा निर्णय तिच्याच इच्छेनुसार असावा, असे मत डॉ. नीलम गोऱ्हे यांनी व्यक्त केले आहे.
Period Leave Should Be a Woman's Choice

सकाळ वृत्तसेवा
Menstrual Leave Should Be Availed in Maharashtra: मासिक पाळीच्या काळात महिलांना अतिरिक्त वैद्यकीय रजा मिळणे आवश्यक आहे. हा काळ अनेक महिलांसाठी खरोखरच त्रासदायक ठरतो. पण, त्यांना वर्षातून १२ दिवसांची रजा देण्याचा प्रस्ताव असला, तरी रजा घेणे महिलेच्या इच्छेवर अवलंबून असावे, असे स्पष्ट मत विधान परिषदेच्या उपसभापती डॉ. नीलम गोरे यांनी 'सकाळ'सोबत बोलताना व्यक्त केले.

