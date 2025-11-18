Menstrual Leave: महिलांच्या मासिक पाळी रजेचा निर्णय तिच्या इच्छेवर अवलंबून असावा - डॉ. नीलम गोऱ्हे

Menstrual Leave Should Be Availed in Maharashtra: मासिक पाळीच्या काळात महिलांना अतिरिक्त वैद्यकीय रजा मिळणे आवश्यक आहे. हा काळ अनेक महिलांसाठी खरोखरच त्रासदायक ठरतो. पण, त्यांना वर्षातून १२ दिवसांची रजा देण्याचा प्रस्ताव असला, तरी रजा घेणे महिलेच्या इच्छेवर अवलंबून असावे, असे स्पष्ट मत विधान परिषदेच्या उपसभापती डॉ. नीलम गोरे यांनी 'सकाळ'सोबत बोलताना व्यक्त केले..बंधनकारक रजा दिल्यास काही वेळा कार्यक्षेत्रातील महत्त्वाच्या जबाबदाऱ्या किंवा पदांपासून महिलांना दूर ठेवण्याचा धोका निर्माण होऊ शकतो. महिलेच्या आरोग्याच्या दृष्टीने तिला दर महिन्याला दोन दिवस रजा मिळावी, पण ती घेण्याचा निर्णय तिच्याच हातात असणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे. त्यामुळे, महिलांचे आरोग्य, कार्यक्षमता आणि कार्यसमानता या तिन्ही गोष्टींचा योग्य समतोल साधला जाऊ शकतो, असे त्या म्हणाल्या..Nagpur News: महाराष्ट्रात कधी मिळणार मासिक पाळी रजा? महिला कर्मचाऱ्यांचा सवाल, कर्नाटक सरकारने आधीच घेतला निर्णय.कर्नाटक सरकारने महिलांच्या आरोग्य व सक्षमीकरणाच्या दिशेने ऐतिहासिक पाऊल उचलले आहे. तेथील सरकारी, खासगी, आयटी, वस्त्रोद्योग व बहुराष्ट्रीय कंपन्यांमधील महिला कर्मचाऱ्यांना मासिक पाळीच्या काळात सशुल्क रजा घेण्याचा अधिकार मिळाला आहे. या धोरणानुसार, महिलांना दरवर्षी १२ दिवसांची मासिक पाळी रजा घेता येणार आहे. परंतु, महाराष्ट्रात अद्याप हा विषय चर्चेच्या पातळीवरच आहे. .अनेक महिलांना मासिक पाळीत सुरुवातीच्या दिवसांत तीव्र वेदना, अशक्तपणा, चक्कर येणे, भावनिक अस्थिरता अशा समस्या जाणवतात. त्यामुळे, अशा दिवसांत कामाचा ताण कमी करण्यासाठी विशेष रजेची तरतूद फायदेशीर ठरेल..राज्यातील निवडणुकीच्या घोषणापत्रात महाविकास आघाडीच्या सरकारने महिलांना मासिक पाळीच्या काळात दर महिन्यात २ दिवस रजा देण्याचे आश्वासन दिले होते. मात्र, यासंदर्भात कोणताही अधिकृत धोरणात्मक निर्णय महाराष्ट्रात अद्याप घेण्यात आला नाही. कर्नाटक, बिहार व केरळमध्ये महिलांसाठी अशा रजेची सुविधा आहे. त्यामुळे, महाराष्ट्र सरकारही अशा प्रकारचे धोरण राबवेल, अशी अपेक्षा महिला वर्ग करीत आहे. .महाराष्ट्राची देशात समृद्ध राज्य म्हणून ओळख आहे. त्यानंतरही येथील महिलांच्या आरोग्याविषयक या संवेदनशील विषयावर अद्याप ठोस पाऊल उचललेले नाही. महाराष्ट्रातही हा निर्णय घेण्यात यावा, अशी मागणी विविध क्षेत्रातील महिला करीत आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.