Women's Health Crisis in Maharashtra: महाराष्ट्र आरोग्य विभागाने दिलेल्या आकडेवारीनुसार, राज्यातील महिलांचे आरोग्य गंभीर धोक्यात असल्याची चिंताजनक माहिती समोर आली आहे. आरोग्य विभागाच्या 'स्वस्थ नारी, सशक्त परिवार' या अभियानांतर्गत केलेल्या तपासणीतून अॅनिमिया (रक्तक्षय), उच्च रक्तदाब (हायपरटेंशन) आणि मधुमेह (डायबिटीज) यांसारख्या गंभीर आरोग्य समस्यांचे प्रमाण भयावह पातळीवर पोहोचले आहे. अॅनिमियाची सर्वाधिक प्रकरणे चंद्रपूर, पुणे, नागपूर, बुलढाणा, अकोला, नांदेड, परभणी आणि नंदुरबार जिल्ह्यांत आढळली आहेत..तिन्ही आजारांमध्ये महिलांची वाढती संख्या भविष्यातील मातृ आरोग्य, कुटुंबाचे आरोग्य आणि समाजाच्या उत्पादक क्षमतेवर गंभीर परिणाम करू शकते, असा इशारा आरोग्य विभागाने दिला आहे. तज्ज्ञांनुसार अनियमित आहार, कमी शारीरिक श्रम आणि लठ्ठपणा ही या वाढत्या आजारांची प्रमुख कारणे आहेत.राज्यातील महिलांचे आरोग्य 'धोक्याच्या वळणावर' असल्याचा स्पष्ट इशारा मिळाल्यानंतर, सरकारने व समाजाने याकडे गांभीयनि लक्ष देऊन महिलांच्या आरोग्याला तातडीने प्राधान्य देण्याची गरज निर्माण झाली आहे..Women Cancer Risk Rise: राज्यात महिलांना कर्करोगाचा वाढता धोका! आरोग्य शिबिरांमध्ये तपासणी: नागपुर जिल्ह्यात संख्या जास्त.समस्या व उपायअनिमिया : सतत थकवा, चक्कर, फिकट चेहरा, आयर्न-फॉलिक अॅसिडयुक्त आहार (पालेभाज्या, डाळी, अंडी), डॉक्टरांच्या सल्ल्याने सप्लिमेंट्सउच्च रक्तदाब : डोकेदुखी, चक्कर, छातीत जडपणा, मीठ कमी, नियमित व्यायाम, संतुलित आहार, ताण कमी करणे, नियमित तपासणीकॅन्सर : शरीरात गाठ, असामान्य रक्तस्राव, वजन कमी, नियमित स्क्रिनिंग (मॅमोग्राफी, पंप स्मिअर), आरोग्यदायी आहार, धूम्रपान-मद्यपान टाळणे..महिला स्वतःच्या आरोग्याबाबत सजग नाहीत. त्यातून आरोग्य ढासळते. वारंवार गर्भधारणा झालेल्या महिलांनी विशेष काळजी घेतली पाहिजे.- डॉ. तुषार पालवे, स्त्रीरोगतज्ज्ञ, अधीक्षक, कामा रुग्णालय.Women's Weight Gain: स्त्रियांच्या वाढत्या वजनामागे 'ही' सवय जबाबदार! डॉक्टर सांगतात धक्कादायक तथ्यं.महिलांमधील आरोग्य समस्या महिलांची तपासणी तपासणी निदान टक्केवारी(अंदाजे)अॅनिमिया (रक्तक्षय) ५५.८३ लाख ६,७१,२९१९ १२%उच्च रक्तदाब १.४३ कोटी १०,७२,१०६ ७.५%मधुमेह १.३३ कोटी ५,२८,०४८ ४%