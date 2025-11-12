Women's Weight Gain: स्त्रियांच्या वाढत्या वजनामागे ‘ही’ सवय जबाबदार! डॉक्टर सांगतात धक्कादायक तथ्यं

वजन हे वाढण्यासाठीच असतं, असं म्हणावं इतकं एकेकीचं वजन वाढत जातं. कधी बाळंतपणाचं निमित्त असतं तर कधी व्यायामाला वेळ नसल्याचं. वजन वाढण्यापाठोपाठ सुरू होतात शारीरिक तक्रारी. अनेक रोगांचं मूळ असलेल्या स्थूलतेला वेळीच आवरलं तर चांगलं आरोग्य पदरी पडतं, हे नक्की.प्रगत महाराष्ट्रात पुरुषांच्या तुलनेत लठ्ठ स्त्रियांचे प्रमाण अधिक आहे. यातून भविष्यातील पिढीचे आरोग्य धोक्यात येण्याची शक्यता अधिक आहे. राज्यातील 16 टक्के जनतेत "स्थूलता' हा आजार असल्याचा निष्कर्ष भारतीय वैद्यक संशोधन या नियतकालिकांत प्रसिद्ध केला आहे.."स्थूलता' हा आजार असल्याचे वैद्यकशास्त्राने सिद्ध केले आहे. "स्थूलता' हा चयापचय क्रियेशी संबंधित आजार असला तरीही त्याचा दूरगामी परिणाम मानसिक आणि शारीरिक आरोग्यावर होत असतो, त्यामुळे महिलांमधील वाढती स्थूलता ही आरोग्याच्या दृष्टीने धोक्याची घंटा असल्याचेही वैद्यकीय तज्ज्ञांनी सांगितले.स्वातंत्र्योत्तर 70 वर्षांच्या काळात देशातील संसर्गजन्य रोगांचे प्रमाण वेगाने कमी झाले आहे. संसर्गजन्य रोगांमधून होणारी गुंतागुंत आणि मृत्युमुखी पडणाऱ्यांची संख्या लक्षणीय कमी झाली आहे. त्याच वेळी असंसर्गजन्य रोगांचे वाढते प्रमाण ही देशातील आरोग्य सेवेपुढचे मोठे आव्हान ठरत आहे. त्यात हृदयविकार, "सीओपीडी' (क्रॉनिक ऑबस्ट्रक्टिव्ह पल्मोनरी डिसीज), कर्करोग, मानसिक आरोग्य याबरोबरच स्थूलता विकारांचा समावेश आहे..महाराष्ट्रात 16 टक्के स्थूलतेचे रुग्णमहाराष्ट्राच्या लोकसंख्येच्या 16 टक्के रुग्ण स्थूलतेच्या आजाराने ग्रस्त असल्याची माहिती "इंडियन जर्नल ऑफ मेडिकल रिसर्च'मधून पुढे आली आहे. त्यापैकी 97.7 लाख महिला असून, पुरुषांचे प्रमाण 92 लाख आहे. महिलांमधील स्थूलता वाढत असल्याने त्याचा थेट परिणाम पुढच्या पिढीवर होण्याचा धोका असतो, असेही वैद्यकीय तज्ज्ञांनी स्पष्ट केले. लठ्ठपणा टाळण्यासाठी किंवा त्यातून उद्भवणारे दुष्परिणाम कमी करण्यासाठी या आजारावरील शास्त्रीय उपचार आता उपलब्ध होत आहेत, त्यामुळे स्थूलता आजाराला प्रतिबंध करणे शक्य आहे, असा विश्वासही व्यक्त करण्यात येत आहे..Health Risks of Obesity: साखर-दारूपेक्षाही घातक आहे हा 'सायलेंट किलर'! 15 वर्षांनी करू शकतो आयुष्य कमी.स्थूलतेचे गडद होणारे आव्हानअमेरिका आणि चीनखालोखाल भारताचा क्रमांक असल्याचे "लॅनसेट' या आंतरराष्ट्रीय वैद्यकीय नियतकालिकात नमूद केले आहे. त्यानंतर रशिया, ब्राझील आणि मेक्सिको या देशांचा समावेश झाल्याचेही या नियतकालिकात म्हटले आहे, त्यामुळे देशातील असंसर्गजन्य रोगांमध्ये स्थूलता सध्या सर्वांत गंभीर समस्या आहे.स्त्रियांमधील लठ्ठपणा हा विशेष आणि वेगळी समस्या झाली आहे. स्त्रियांमध्ये लठ्ठपणा असल्याने पुढच्या पिढीच्या आरोग्यावर दुष्परिणाम होण्यास सुरुवात झाली आहे. जसं महाभारतातील अभिमन्यूला आईच्या पोटात शिकायला मिळालं तसेच आईच्या रक्तातील सर्व दोष हे पोटात असलेल्या बाळाकडे जातात, असं वैद्यकशास्त्रातील नवीन संशोधनात दिसत आहे. आईचे वजन जास्त असेल, त्यातून गर्भवतीला रक्तदाब, मधुमेहाचे आजार झाले तर पोटातील पाणी वाढते. पोटातील गर्भाचा आकार त्यातून लहान होण्याचा धोका असतो, त्याला वैद्यकशास्त्रात "मायक्रो सोमिया' असं म्हणतात. त्यातून आईला असणारे आजार बाळाला होण्याची शक्यता वाढते. गर्भवतीला अनियंत्रित मधुमेह असल्यास जन्मतः बाळाच्या रक्तातील साखरेचे प्रमाण कमी असल्याचे खूपवेळा दिसून आले आहे..तरुणींमध्ये स्थूलतेचा वाढता धोकातरुण मुलींमध्ये वजन वाढल्याने "पॉलिसिस्टीक ओव्हेरियन डिसीज' होण्याची भीती आता वाढत आहे. मुलींचे शरीर इन्सुलिनला प्रतिकार करू लागते. या सर्वांचा थेट परिणाम मुलींच्या मानसिक आणि शारीरिक आरोग्यावर होतो. या सर्वांमुळे मुलींची कार्यक्षमता कमी होते. वंध्यत्वाचे प्रमाण वाढण्यामागे स्थूलता हे एक प्रमुख कारण आहे. वंध्यत्वावरील उपचारांसाठी वापरलेल्या संप्रेरकांमुळे चयापचयाच्या क्रियेतील आव्हाने वाढतात. त्यातून मुलींचे वजन वाढते.स्त्री ही कुटुंबाचा पाया आहे. मुलांपासून ते घरातील ज्येष्ठ नागरिकांपर्यंत प्रत्येकासाठी स्त्री आधार असते; पण तिच्या आरोग्याकडे दुर्लक्ष होत असल्याचे जाणवते. कारण, घरातील स्त्री कायमच कामात व्यस्त असते. मुलांच्या परीक्षा, घरातील आणि बाहेरील काम यात तिचा बहुतांश वेळ जातो, त्यामुळे तिच्या आरोग्याला कधीच प्राधान्य मिळत नाही. त्यातून तिचा लठ्ठपणा वाढत जातो. यातूनच स्त्रियांमधील हृदयविकाराचे प्रमाण वाढत आहे..Obesity and Eye Health: लठ्ठपणा आणि डोळ्यांच्या आरोग्याचा काय आहे संबंध? वेळीच काळजी कशी घ्यायची जाणून घ्या.जगभरात प्रसूतीनंतर स्त्रियांचे वजन पूर्ववत होणे अपेक्षित असते. आपल्या महाराष्ट्रातील 90 टक्के स्त्रियांमध्ये प्रसूतीनंतर वजन कमी न होता उलट ते वेगाने वाढत राहते. त्याचं मुख्य कारण म्हणजे लठ्ठपणा हा आजार आहे, याची माहिती बहुतांश स्त्रियांना, त्यांच्या कुटुंबातील सदस्यांना नाही. गर्भावस्थेत स्त्रियांना जास्तीत जास्त चांगलं जेवण द्यायचं, या समजुतीखाली वजनवाढीचं जेवण दिलं जातं. बाळंतिणीचं वजन वाढायला हवं, तिनं दूधा-तुपाचं खायला हवं, अशी समजूत आपल्या मनावर पक्की बिंबवली गेली आहे. हा आपल्या संस्कृतीचाही आता अविभाज्य भाग झाला आहे, त्याला कारणही तसेच आहे. पूर्वी आपल्याकडे स्त्रियांना खूप काम असायचे. जेवणाच्या बाबतीत घरातील पुरुषांकडे फक्त लक्ष दिले जायचे..पुरुषप्रधान संस्कृतीचाही एक मोठा पगडा आपल्या कुटुंबव्यवस्थेवर होता, त्यामुळे या विशिष्ट वेळी स्त्रियांना जास्तीत जास्त पोषक पदार्थ खायला दिले जात होते. गर्भावस्थेत स्त्रीला चांगला आहार द्यावा, याचे रूपांतर कालांतराने संस्कृतीत झाले. ते समाजाने स्वीकारले, त्यामुळे आजच्या काळात गर्भावस्थेत आणि प्रसूतीनंतरही स्त्रीला जास्तीत जास्त गोड, तेलकट, तूपकट असे पदार्थ दिले जातात. खरं तर तिच्या आयुष्याला, तिच्या शरीराला त्याची तेवढ्या प्रमाणात गरज नसते, कारण तिच्या आताच्या जेवणातून तिच्या शरीराला पुरेसा उष्मांक मिळतो. त्यातून जास्त पौष्टिक आहार मिळण्याऐवजी तिच्या शरीरात मोठ्या प्रमाणात उष्मांक मिळतो. आधुनिक काळात घरकामासाठी बाई असल्याने तिची फारशी हालचाल होत नसते. व्यायाम शून्य असतो. या बरोबरच पूर्वी घेतलेली संप्रेरके, आधीच वजन वाढण्याचा जनुकांमध्ये असलेला कल, गर्भावस्थेपूर्वी आणि नंतरच वजन जास्त असल्याने शरीरावर वाढलेला भार यातून स्त्रियांची हालचाल अजून मंदावते. .या सर्वांचा परिणाम म्हणून स्त्रियांचे वजन आणखी वाढते, त्यामुळे स्त्रियांमध्ये लहान वयात होणारा मधुमेह, रक्तदाब, कोलेस्टेरॉल, सांधेदुखी, मणकेदुखी, मूत्रविसर्जनावरचे नियंत्रण सुटणे, हे सर्व आजार आता लहानवयात येऊ लागले आहेत. यापूर्वी हे आजार वयाच्या 50-55 वर्षांनंतर होत होते. आता ते चाळीशीपर्यंतच होऊ लागले आहेत.स्त्रियांशी संबंधित सर्व आजार पंधरा ते वीस वर्षांनी अलीकडे आले आहेत. त्याचा थेट परिणाम आयुष्याची रेषा कमी होण्यावरही होऊ शकतो, कारण या सगळ्याचा पाया स्थूलता आहे..कर्करोगापेक्षाही स्त्रियांमधील लठ्ठपणा हा सर्वांत मोठा असंसर्गजन्य आजार असल्याची शक्यता आहे. त्यातून स्त्रियांचे मानसिक, शारीरिक, सामाजिक आरोग्य धोक्यात येते.स्त्रियांमध्ये होणाऱ्या हार्नियाचे प्रमाण वाढत चालले आहे. लठ्ठपणा हे त्यामागचे एक प्रमुख कारण आहे. लठ्ठपणामुळे जखम लवकर भरत नाही. इतर सरासरी वजनाच्या स्त्रियांच्या तुलनेत अतिलठ्ठ स्त्रीमध्ये सिझर किंवा शस्त्रक्रियेत हार्निया होण्याची शक्यता 40 टक्क्यांहून जास्त असते..Blood Sugar Danger Signs: नोर्मल रिपोर्ट्स असले तरी शुगर लेव्हल ‘Out of Control’? प्रतिबंधात्मक उपाय- लहान असल्यापासूनच मुलीच्या आरोग्याकडे लक्ष दिले पाहिजे.- पाळी सुरू झाल्यापासून ते वयात येईपर्यंत मुलीच्या लठ्ठपणाकडे बारकाईने लक्ष देण्याची वेळ आता आली आहे. तिच्या शरीरातील उष्मांकाकडे लक्ष दिले पाहिजे, त्यासाठी आई-वडिलांपासून ते समाजापर्यंत उष्मांक कमी करण्याची संस्कृती रुजविली पाहिजे, कारण त्या मुलीच्या लठ्ठपणावर पुढच्या पिढीचे भविष्य अवलंबून आहे.- भारतात वाढणाऱ्या मधुमेहापैकी 95 टक्के मधुमेह हा लठ्ठपणामुळे होत आहे. आता या विषयाकडे लक्ष न दिल्यास मधुमेही रुग्णांची संख्या नियंत्रित ठेवणेही आपल्याला कठीण होईल. 