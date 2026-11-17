वर्क-लाइफ बॅलन्स’ (काम आणि दिनक्रमाचे संतुलन) ही संकल्पना आज आधुनिक जीवनाचा जणू परवलीचा शब्द बनली आहे. काम, कुटुंब, व्यायाम, स्वतःसाठी वेळ, प्रवास आणि विश्रांती यांची योग्य सांगड घातली, की आयुष्य संतुलित होईल, असा समज आहे. मात्र, आयुष्य इतकं सरळसोपं नसतं. मी योग थेरपिस्ट आणि लाइफस्टाइल कोच म्हणून लोकांशी बोलताना एक गोष्ट वारंवार अनुभवते, ते म्हणजे अनेकांना ‘बॅलन्स’ हवा असतो; पण नेमका कशाचा आणि कोणत्या अर्थाने, हे स्पष्ट नसतं. ‘वर्क-लाइफ बॅलन्स’ म्हणजे केवळ कामाचे तास कमी करणं नव्हे, तर आपण इच्छित असलेलं आयुष्य जगण्यासाठी आपला वेळ, ऊर्जा आणि एकाग्रता योग्य दिशेनं वापरतो आहोत का, हा खरा विचार करण्याचा मुद्दा आहे..संतुलन म्हणजे नेमकं काय?माझ्या मते, संतुलन म्हणजे रोजच्या आयुष्यात प्रत्येक गोष्टीला समान वेळ देणं नव्हे. कारण आयुष्याच्या प्रत्येक टप्प्यावर प्राधान्यक्रम बदलतात. नोकरीची सुरुवात करताना करिअरला जास्त वेळ द्यावा लागू शकतो. छोट्या मुलांचं संगोपन करताना कुटुंब केंद्रस्थानी येऊ शकतं. एखाद्या व्यवसायाच्या सुरुवातीच्या काळात कामाचे तास जास्त असू शकतात. आजारी पालकांची काळजी घेताना वैयक्तिक वेळ कमी होऊ शकतो. हा ‘imbalance’ आहे, असं प्रत्येक वेळी म्हणता येणार नाही. बॅलन्स म्हणजे प्रत्येक गोष्टीला समान वेळ नव्हे; तर आपल्या सध्याच्या आयुष्याच्या वास्तवाशी सुसंगत अशा पद्धतीनं वेळ आणि ऊर्जा वापरणं. अशा प्रत्येक टप्प्यावर मनाशी झुंज करणं थांबवून परिस्थिती स्वीकारली पाहिजे. मनाचा वास्तवाशी सतत संघर्ष होत असेल तर तिथेच स्ट्रेसची सुरुवात होते.‘दररोज आठ तास काम, आठ तास वैयक्तिक आयुष्य आणि आठ तास झोप’ असा गणिती हिशेब संतुलनाची सार्वत्रिक व्याख्या होऊ शकत नाही. आपण ज्या पद्धतीनं जगत आहोत ते आपल्या सध्याच्या गरजा आणि आयुष्याच्या उद्देशाशी सुसंगत आहे का? म्हणूनच ‘वर्क-लाइफ बॅलन्स’ ही इतरांनी आपल्यासाठी ठरवून दिलेली व्याख्या नसून, प्रत्येकानं स्वतःच्या आयुष्याच्या संदर्भात शोधून का+यची वैयक्तिक व्याख्या आहे. तुम्ही स्वतःला विचारा, ‘मी खूश आहे का? मला जिथे असायला पाहिजे तिथे मी आहे का?’ अजून पुढे जायचंय हे बरोबर असलं, तरी मी जिथे आहे तिथे आयुष्याचं पिक्चर परिपूर्ण आहे याची जाणीव होऊ द्या..वर्क-लाइफ इंटिग्रेशनवर्क-लाइफ बॅलन्सकडे पाहताना आपण अनेकदा आयुष्याचे फक्त दोन कप्पे करतो - काम आणि वैयक्तिक जीवन; पण खरं तर ‘वैयक्तिक जीवन’ हीदेखील एक खूप मोठी आणि विविध अंगांनी बनलेली गोष्ट आहे. कुटुंब आणि काम यांच्याबरोबरच अर्थपूर्ण सामाजिक नाती, मैत्री, सामाजिक भान, छंद, कला, क्रीडा, सर्जनशीलता, सतत शिकण्याची आणि स्वतःला विकसित करण्याची इच्छा, शारीरिक आरोग्य, मानसिक शांतता, एकांत आणि जीवनात अर्थ निर्माण करणाऱ्या गोष्टी, अध्यात्म यांनाही तितकीच जागा हवी. सोशल लाइफ म्हणजे केवळ पार्ट्या, भेटीगाठी किंवा सोशल मीडिया नाही; एखाद्या मित्राशी मनापासून बोलणं, समान आवडीच्या लोकांशी जोडलं जाणं, एखाद्या समुदायाचा भाग होणं किंवा कोणत्याही अपेक्षेशिवाय एखादं नातं जपणं हीदेखील जीवनाची महत्त्वाची गरज आहे. त्याचप्रमाणे एखादा छंद- जो आपल्याला स्वतःशी पुन्हा जोडण्यासाठी मदत करतो. म्हणूनच कदाचित आजच्या काळात आपल्याला फक्त वर्क-लाइफ बॅलन्स नव्हे, तर वर्क-लाईफ इंटिग्रेशन आणि त्याहीपलीकडे एक परिपूर्ण आयुष्य (wholesome life) याबद्दल विचार करण्याची गरज आहे. जिथं काम हे आयुष्याचा एक महत्त्वाचा भाग आहे. अध्यात्माची जोड असलेलं आयुष्य संतुलन आणि समाधानापर्यंत लवकर घेऊन जातं..काम आणि वैयक्तिक आयुष्यवर्क-लाईफ बॅलन्सच्या चर्चेत आपण अनेकदा नकळत कामाला खलनायक बनवतो. बॉस म्हणजे ताण, संस्था म्हणजे शोषण आणि नोकरी म्हणजे जणू गुलामी, अशी एकच चौकट तयार होते. अर्थात, अन्यायकारक कामाचं वातावरण, अवास्तव अपेक्षा किंवा शोषण यांना समर्थन देण्याचं कारण नाही; पण काम या संकल्पनेलाच आपल्या वैयक्तिक आयुष्याच्या विरोधात उभं करणं योग्य आहे का? आपण दिवसातील आठ-दहा तास ज्या कामात घालवतो, तोही आपल्या आयुष्याचाच वेळ आहे. त्यातून मिळणारं उत्पन्नच आपल्या घराचा खर्च, मुलांचं शिक्षण, प्रवास, छंद, विविध अनुभव, आरोग्य, सुरक्षितता आणि भविष्यासाठीच्या स्वप्नांना शक्य करून देतं. मग काम ‘परकं’ आणि त्यातून उपभोगायला मिळणाऱ्या गोष्टी ‘आपल्या’ कसं काय? उलट, आपल्या जीवनाचा इतका मोठा भाग व्यापणाऱ्या कामाशी मानसिक आणि भावनिकदृष्ट्या अर्थपूर्ण नातं निर्माण करणं अधिक आरोग्यदायी ठरू शकतं.अनेकांना आयुष्यात नेमकं काय हवं आहे, हेच स्पष्ट नसतं. ते सतत एक प्रकारच्या चाचपडण्याच्या अवस्थेत जगत असतात. अशा वेळी आयुष्यातील असमाधानाचा सर्वांत दृश्यमान भाग म्हणजे काम होऊन बसतो. दिवसाचे आठ-दहा तास तिथे जात असल्यामुळे त्या अस्वस्थतेचा भार शेवटी कामावर येतो. मग ‘माझी नोकरीच चुकीची आहे’, ‘माझा बॉसच प्रॉब्लेम आहे’ अशी कथा तयार होते. मात्र, प्रत्येकवेळी समस्या कामातच असेल असे नाही. अनेकदा खरी समस्या असते स्वतःच्या मूल्यांशी, क्षमतांशी, आवडींशी आणि जीवनाच्या उद्देशाशी कामाचं अलाइनमेंट नसणं. आपल्यासाठी यशाचा अर्थ काय आहे, याची स्पष्टता नसेल तर तेच काम ओझं वाटू लागतं..'लय’ अधिक महत्त्वाचीबॅलन्स म्हटलं, की आपल्या डोळ्यांसमोर काटा येतो; दोन्ही बाजूंना अगदी समान वजन हवं. मात्र, आयुष्य काट्यावर तोलू शकत नाही. आयुष्याला लय (rhythm) असते. काही दिवस कामाचे असतात. काही दिवस कुटुंबासाठी अधिक असतात. काही काळ आपण महत्त्वाकांक्षेनं धावतो. काही काळ थांबून स्वतःला सावरतो. प्रत्येक दिवशी सगळ्या गोष्टी परफेक्टच असाव्यात, हे महत्त्वाचं नाही. आपण ज्या दिशेनं जगत आहोत ती दिशा आपल्याला हवी आहे, हे महत्त्वाचं आहे. ‘वर्क-लाइफ बॅलन्स’ म्हणजे काम आणि आयुष्य यांच्यात भिंत उभी करणं नाही. उलट, काम हेही आयुष्याचाच भाग आहे हे मान्य करून कामाला, नात्यांना, शरीराला आणि मनाला योग्य जागा देणं आणि स्वतःला स्वतःच्या आयुष्यातून हरवू न देणं. आजच्या वेगवान जगात कदाचित आपल्याला कमी काम करण्यापेक्षा जाणीवपूर्वक जगायलाशिकण्याची अधिक गरज आहे. कारण, ‘मी माझं वर्क-लाईफ बॅलन्स केलं का?’ हा प्रश्न नाही.... ‘जे आयुष्य मी जगतोय त्यात मी समाधानी आहे का?’ हा प्रश्न आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 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