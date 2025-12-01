World Aids Day 2025: HIV संसर्ग रोखण्यासाठी नवी आशा, सहा महिन्यानंतर देणारे इंजेक्शन ठरणार गेम-चेंजर

six-month HIV prevention injection benefits: दरवर्षी 1 डिसेंबर जागतिक एड्स दिन साजरा केला जातो. एड्स हा एक धोकादायक आजार आहे जो फक्त त्याचे नाव ऐकूनच लोकांना घाबरवतो. जागतिक आरोग्य संघटनेच्या (WHO) मते, 2024 मध्ये जगभरात अंदाजे 40.8 दशलक्ष लोक HIV ची लागण झाली होती. त्याच वर्षी, HIV शी संबंधित कारणांमुळे अंदाजे 6,30,000 लोकांचा मृत्यू होण्याचा अंदाज आहे. दरवर्षी मोठ्या संख्येने लोकांना HIV ची लागण होते. आजही, एड्सपासून बचाव करण्याचा एकमेव मार्ग म्हणजे खबरदारी घेणे. सध्या, HIV रोखण्यासाठी कोणतीही लस उपलब्ध नाही. गेल्या काही वर्षांत, जगभरातील आघाडीच्या डॉक्टरांनी अशी औषधे आणि इंजेक्शन्स विकसित केली आहेत जी HIV चा धोका लक्षणीयरीत्या कमी करू शकतात. WHO ने अशाच एका नवीन औषधाबद्दल जागरूकता निर्माण केली आहे, LEN (Lenacapavir), जी HIV च्या धोक्यापासून लोकांना वाचवण्यासाठी विकसित केली गेली आहे. .खरं तर, एचआयव्ही रोखण्यासाठी, दररोज मोठ्या प्रमाणात औषधे घ्यावी लागतात. काही लोकांसाठी, दररोज गोळ्या घेणे सोपे नसते. अशावेळी लेनाकापावीर इंजेक्शन तुमच्यासाठी प्रभावी आणि उपयुक्त ठरू शकते. कारण दररोज गोळ्या घेण्याऐवजी, तुम्हाला हे इंजेक्शन 6 महिन्यांतून एकदाच घ्यावे लागते. हे इंजेक्शन महागड्या औषधांची किंमत कमी करतेच पण नवीन संसर्गांशी लढण्यास देखील मदत करते. यामुळे अधिक जीव वाचवणे सोपे होऊ शकते. डब्ल्यूएचओने लेनाकापावीर किंवा एलईएनची शिफारस केली आहे, जे एचआयव्हीच्या धोक्यात असलेल्या लोकांचे संरक्षण करण्यासाठी सर्वोत्तम आहे. .Momos Health Tips: दररोज मोमोज खातायं? Under 50 राहण्यासाठी एक्सपर्ट सांगतात 3 स्मार्ट टिप्स.एचआयव्ही एलईएन लेनाकापावीर इंजेक्शन म्हणजे काय?अनेक वर्षांच्या संशोधन आणि क्लिनिकल चाचण्यांनंतर, LEN (lenacapavir) नावाचे इंट्रामस्क्युलर इंजेक्शन एचआयव्ही संसर्ग रोखण्यासाठी सुरक्षित मानले गेले आहे. हे इंजेक्शन घेतल्यानंतर, ते शरीरात किमान 56 आठवडे राहते. यामुळे एचआयव्हीपासून संरक्षण मिळू शकते. महिलांमध्ये एचआयव्ही रोखण्यासाठी हे इंजेक्शन 100% प्रभावी असल्याचे आढळून आले आहे..एचआयव्ही कसा टाळायचा?तज्ञांच्या मते, Lenacapavir (Yeztugo) = PrEP हे एक औषध आहे, जे HIV विषाणूला शरीरात प्रवेश करण्यापासून रोखते. पण हे लस नाही. कारण Lenacapavir इंजेक्शन HIV विषाणूच्या संपर्कात येण्यापासून रोखते, परंतु जर विषाणू आधीच शरीरात प्रवेश केला असेल तर तो त्याच्याशी लढू शकत नाही. अमेरिकन बायो फार्माने Lenacapavir हे रोगप्रतिबंधक औषध म्हणून विकसित केले आहे. Lenacapavir हे कॅप्सिड इनहिबिटर आहे. ते HIV विषाणूच्या कॅप्सिडला कमकुवत करते आणि विषाणूला शरीरात पसरण्यापासून थांबवते..कोण वापरु शकते?एचआयव्हीचा धोका असलेल्या लोकांना एचआयव्ही निगेटिव्ह आल्यास हे इंजेक्शन मिळू शकते. हे इंजेक्शन एचआयव्ही विषाणू रोखण्यासाठी प्रभावी ठरू शकते. इंजेक्शन घेणाऱ्या व्यक्तीचे वजन 35 किलोपेक्षा जास्त असले पाहिजे. इंजेक्शन घेणाऱ्या व्यक्तीचे एचआयव्ही चाचणी अहवाल निगेटिव्ह असावा. हे इंजेक्शन दर ६ महिन्यांनी दिले जाते आणि इंजेक्शन देण्यापूर्वी प्रत्येक वेळी एचआयव्ही चाचणी निगेटिव्ह आली की, त्यानंतरच पुढील डोस दिला जातो. या इंजेक्शनच्या तिन्ही चाचण्या यशस्वी झाल्या आहेत आणि आता त्याला एफडीएने मान्यता दिली आहे..डिस्क्लेमर : सदर लेख फक्त सामान्य माहितीसाठी आहे. सकाळ माध्यम समूह अशा कोणत्याही गोष्टींची पुष्टी करत नाही. अधिक तपशीलांसाठी तुम्ही तज्ज्ञांचे मार्गदर्शन घेऊ शकता..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.