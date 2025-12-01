आरोग्य

World Aids Day 2025: HIV संसर्ग रोखण्यासाठी नवी आशा, सहा महिन्यानंतर देणारे इंजेक्शन ठरणार गेम-चेंजर

new HIV protection injection in India: दरवर्षी 1 डिसेंबर रोजी जागतिक आरोग्य संघटना (WHO) जागतिक एड्स दिन 2025 साजरा करते. या दिवशी, लोकांना एचआयव्हीशी लढण्यासाठी, एड्स रोखण्यासाठी आणि या आजाराला हरवण्यासाठी प्रभावी औषधांबद्दल जागरूक केले जाते.
Sakal

Puja Bonkile
Updated on

six-month HIV prevention injection benefits: दरवर्षी 1 डिसेंबर जागतिक एड्स दिन साजरा केला जातो. एड्स हा एक धोकादायक आजार आहे जो फक्त त्याचे नाव ऐकूनच लोकांना घाबरवतो. जागतिक आरोग्य संघटनेच्या (WHO) मते, 2024 मध्ये जगभरात अंदाजे 40.8 दशलक्ष लोक HIV ची लागण झाली होती. त्याच वर्षी, HIV शी संबंधित कारणांमुळे अंदाजे 6,30,000 लोकांचा मृत्यू होण्याचा अंदाज आहे.

दरवर्षी मोठ्या संख्येने लोकांना HIV ची लागण होते. आजही, एड्सपासून बचाव करण्याचा एकमेव मार्ग म्हणजे खबरदारी घेणे. सध्या, HIV रोखण्यासाठी कोणतीही लस उपलब्ध नाही. गेल्या काही वर्षांत, जगभरातील आघाडीच्या डॉक्टरांनी अशी औषधे आणि इंजेक्शन्स विकसित केली आहेत जी HIV चा धोका लक्षणीयरीत्या कमी करू शकतात. WHO ने अशाच एका नवीन औषधाबद्दल जागरूकता निर्माण केली आहे, LEN (Lenacapavir), जी HIV च्या धोक्यापासून लोकांना वाचवण्यासाठी विकसित केली गेली आहे.

