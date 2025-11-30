World AIDS Day 2025: जागतिक एड्स दिन कधी आहे? जाणून घ्या याची लक्षणं, आणि उपाय

World AIDS Day 2025: जागतिक एड्स दिन दरवर्षी २ डिसेंबर रोजी साजरा केला जातो. हा दिवस लोकांना एचआयव्ही/एड्सबद्दल जागरूक करण्यासाठी ठेवण्यात आला आहे. एड्स हा आजार एचआयव्हीच्या संसर्गामुळे होतो, जो शरीरातील रोगप्रतिकारक शक्तीवर हल्ला करतो. त्यामुळे शरीर लहान आजारांशीही लढू शकत नाही. .जागतिक एड्स दिनाची सुरुवातपहिला जागतिक एड्स दिन १९८८ मध्ये साजरा झाला. आणि १९९६ मध्ये संयुक्त राष्ट्र संघाने जागतिक स्तरावर जागरूकता मोहीम हाती घेतली, आणि १९९७ पासून ‘जागतिक एड्स मोहीम’ सुरू झाली. त्यामुळे प्रतिबंध आणि शिक्षणावर भर दिला जातो. ही संकल्पना थॉमस नेटर आणि जेम्स डब्ल्यू. बन यांनी मांडली होती. त्यांनी एड्स दिनाची संकल्पना WHO आणि डॉ. जोनाथन मुन यांच्याजवळ मांडली, ज्याला नंतर जागतिक मान्यता मिळाली..Gajkesari Yoga: १२ वर्षांनी पुन्हा येत आहे शक्तिशाली गजकेसरी योग; चंद्र-गुरूच्या आशीर्वादाने मिळणार भरभराटीचे संकेत.एचआयव्ही / एड्स म्हणजे काय?एचआयव्ही म्हणजे Human Immunodeficiency Virus आणि एड्स म्हणजे Acquired Immunodeficiency Syndrome.एचआयव्ही शरीरातील रोगप्रतिकारक पेशींवर हल्ला करतो. एड्स झाल्यानंतर रोगप्रतिकारक शक्ती खूप कमी होतात, ज्यामुळे शरीर लहान आजारांशीही लढू शकत नाही..एड्स संसर्ग तीन टप्प्यात होतो:प्राथमिक अवस्थावैद्यकीय विलंबएड्सची पूर्ण अवस्थाएड्सची लक्षणेएड्सची लक्षणे सुरुवातीला साधी असतात:फ्ल्यूसारखी स्थितीसूजलेल्या लिम्फ ग्रंथीस्नायू दुखणेताप, डोकेदुखीरात्री घाम येणेतोंड किंवा जननेंद्रियावर अल्सरअतिसार किंवा सांधे दुखणेकाही प्रकरणांमध्ये सुरुवातीला लक्षणे दिसत नाहीत, त्यामुळे सतर्क राहणे आवश्यक आहे..Teacher New Update: शिक्षकांसाठी मोठा निर्णय! शिष्यवृत्ती परीक्षा आता अनिवार्य, शिक्षकांचे वार्षिक मूल्यांकन देखील सुरू.एड्स होण्याची कारणेएचआयव्ही/एड्स संसर्ग होण्याचे मुख्य मार्ग:रक्त संक्रमण – दूषित सुया, सिरिंज किंवा रक्ताद्वारेलैंगिक संपर्क – सुरक्षित नसलेला लैंगिक संबंधआईपासून बाळावर – गर्भधारणेदरम्यान, प्रसूतीवेळी किंवा स्तनपानाद्वारेहे एड्सने होत नाहीहात मिळवणे, मिठी मारणे, चुंबनसामान्य त्वचेला स्पर्शएकाच शौचालय किंवा टॉवेलचा वापरलाळ, अश्रू, मल किंवा मूत्राद्वारे संसर्ग.प्रतिबंध आणि उपायजनजागृती – लोकांना एचआयव्ही/एड्सबद्दल माहिती देणेसुरक्षित लैंगिक संपर्क – कंडोमचा वापर करणेसुरक्षित सिरिंज – ऑटो डिस्पोजल सिरिंज वापरणेपुरुष सरकमसिशन – व्हायरसचा धोका कमी करतोसुरक्षित रक्त संक्रमण – मान्यताप्राप्त रक्तपेढ्या वापरणेगर्भवती महिला – योग्य समुपदेशनाने बाळास संसर्ग रोखणेदूषित पदार्थ किंवा धोका असलेल्या स्रोतांपासून सावध राहणे.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.