World AIDS Day 2025: जागतिक एड्स दिन कधी आहे? जाणून घ्या याची लक्षणं, आणि उपाय

World AIDS Day 2025: जागतिक एड्स दिन १ डिसेंबर रोजी साजरा होतो. हा दिवस लोकांना एचआयव्ही/एड्सबद्दल जागरूक करण्यासाठी आहे. चला तर जाणून घेऊया लक्षणे, करणे आणि प्रतिबंधाचे उपाय
World AIDS Day 2025: जागतिक एड्स दिन दरवर्षी २ डिसेंबर रोजी साजरा केला जातो. हा दिवस लोकांना एचआयव्ही/एड्सबद्दल जागरूक करण्यासाठी ठेवण्यात आला आहे. एड्स हा आजार एचआयव्हीच्या संसर्गामुळे होतो, जो शरीरातील रोगप्रतिकारक शक्तीवर हल्ला करतो. त्यामुळे शरीर लहान आजारांशीही लढू शकत नाही.

Symptoms

