World Blood Donor Day 2026: शाकाहारी लोक रक्तदान करू शकत नाहीत? रक्तदानाबद्दलचे 'हे' Myths आणि Facts जाणून घ्याच

दरवर्षी 14 जून रोजी जागतिक रक्तदाता दिन (World Blood Donor Day) साजरा केला जातो. अपघात, शस्त्रक्रिया किंवा गंभीर आजारांमुळे अनेक रुग्णांना रक्ताची गरज भासते. अशा वेळी एका व्यक्तीचे रक्तदान दुसऱ्याला नवीन आयुष्य देऊ शकते. तरीही आजही अनेक लोक रक्तदान करण्यास घाबरतात. "रक्तदान केल्याने अशक्तपणा येतो", "संसर्ग होऊ शकतो" किंवा "शाकाहारी लोक रक्तदान करू शकत नाहीत" अशा अनेक गैरसमजांमुळे अनेक निरोगी लोक रक्तदानापासून दूर राहतात. पण हे खर आहे की कोणतं मिथक? जागतिक रक्तदाता दिनानिमित्त जाणून घेऊया रक्तदानाबाबतची खरी माहिती आणि सहज पसरणारे समज गैरसमज. .गैरसमज 1: रक्तदानासाठी खूप वेळ लागतोअनेकांना वाटते की रक्तदानासाठी अर्धा दिवस खर्च करावा लागतो.खरं काय?रक्तदानाची संपूर्ण प्रक्रिया साधारणपणे 45 मिनिटे ते 1 तासात पूर्ण होते. यामध्ये नोंदणी, आरोग्य तपासणी आणि रक्तदानानंतरची थोडी विश्रांती यांचा समावेश असतो. प्रत्यक्ष रक्तदानासाठी फक्त 10 ते 15 मिनिटे लागतात..गैरसमज 2: रक्तदान करताना खूप वेदना होतातपहिल्यांदा रक्तदान करणाऱ्या अनेकांना सुईची भीती वाटते.खरं काय?सुई टोचताना काही क्षण हलकीशी वेदना जाणवू शकते. मात्र त्यानंतर संपूर्ण प्रक्रिया जवळपास वेदनारहित असते. प्रशिक्षित आरोग्य कर्मचारी संपूर्ण वेळ दात्याची काळजी घेतात..गैरसमज 3: रक्तदानामुळे संसर्ग होऊ शकतोकाही लोकांना वाटते की रक्तदानामुळे एखादा संसर्गजन्य आजार होऊ शकतो.खरं काय?रक्तदानासाठी वापरल्या जाणाऱ्या सुई, रक्तपिशव्या आणि इतर सर्व साहित्य पूर्णपणे निर्जंतुक असते. हे साहित्य फक्त एकदाच वापरले जाते आणि नंतर सुरक्षितपणे नष्ट केले जाते.रक्तदानामुळे HIV, हिपॅटायटिस किंवा इतर कोणताही संसर्ग होत नाही..गैरसमज 4: रक्तदान केल्यावर अशक्तपणा येतोअनेकांना वाटते की रक्तदान केल्यावर अनेक दिवस कमजोरी जाणवते.खरं काय?बहुतेक निरोगी व्यक्ती रक्तदानानंतर दुसऱ्या दिवशी नेहमीची कामे करू शकतात. काहींना थोडा थकवा जाणवू शकतो, पण पुरेशी विश्रांती, पाणी आणि पौष्टिक आहार घेतल्यास तो लवकर दूर होतो..गैरसमज 5: शाकाहारी लोक रक्तदान करू शकत नाहीतकाही जणांना वाटते की शाकाहारी लोकांमध्ये लोह (Iron) कमी असल्याने ते रक्तदानासाठी पात्र नसतात.खरं काय?रक्तदानापूर्वी प्रत्येक व्यक्तीची हिमोग्लोबिन आणि लोहाची पातळी तपासली जाते. ती योग्य असल्यास शाकाहारी किंवा मांसाहारी कोणताही व्यक्ती रक्तदान करू शकतो..रक्तदान का महत्त्वाचे आहे?तज्ज्ञांच्या मते, एका व्यक्तीचे रक्तदान अनेक रुग्णांना मदत करू शकते. आपत्कालीन परिस्थितीत रक्ताचा एक युनिटही एखाद्याचा जीव वाचवू शकतो.यंदाच्या जागतिक रक्तदाता दिनानिमित्त रक्तदानाबाबतचे गैरसमज दूर करा, योग्य माहिती मिळवा आणि शक्य असल्यास नियमित रक्तदाता बनण्याचा संकल्प करा. कारण रक्तदान ही दुसऱ्याचे प्राण वाचवण्याची सर्वात सोपी आणि मोठी मदत आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.