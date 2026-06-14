आरोग्य

World Blood Donor Day 2026: शाकाहारी लोक रक्तदान करू शकत नाहीत? रक्तदानाबद्दलचे 'हे' Myths आणि Facts जाणून घ्याच

Blood Donation Myths vs Facts: रक्तदानामुळे अशक्तपणा येतो, संसर्ग होतो किंवा शाकाहारी लोक रक्तदान करू शकत नाहीत? जाणून घ्या रक्तदानाबाबतचे महत्त्वाचे मिथक आणि सत्य.
World Blood Donor Day | Blood Donation Facts

World Blood Donor Day  | Blood Donation Facts

sakal

Anushka Tapshalkar
Updated on

दरवर्षी 14 जून रोजी जागतिक रक्तदाता दिन (World Blood Donor Day) साजरा केला जातो. अपघात, शस्त्रक्रिया किंवा गंभीर आजारांमुळे अनेक रुग्णांना रक्ताची गरज भासते. अशा वेळी एका व्यक्तीचे रक्तदान दुसऱ्याला नवीन आयुष्य देऊ शकते. तरीही आजही अनेक लोक रक्तदान करण्यास घाबरतात.

"रक्तदान केल्याने अशक्तपणा येतो", "संसर्ग होऊ शकतो" किंवा "शाकाहारी लोक रक्तदान करू शकत नाहीत" अशा अनेक गैरसमजांमुळे अनेक निरोगी लोक रक्तदानापासून दूर राहतात. पण हे खर आहे की कोणतं मिथक? जागतिक रक्तदाता दिनानिमित्त जाणून घेऊया रक्तदानाबाबतची खरी माहिती आणि सहज पसरणारे समज गैरसमज.

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