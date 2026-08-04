आरोग्याचे ‘बाळ’कडू : स्तन्यपानाचे महत्त्व

डॉ. संजय जानवळे, बालरोगतज्ज्ञएक ते सात ऑगस्ट हा ‘जागतिक स्तन्यपान सप्ताह’ म्हणून पाळला जातो. यंदाच्या सप्ताहाचे ब्रीदवाक्य ‘स्तन्यपानाला प्राधान्य द्या; शाश्वत आधार प्रणाली तयार करा,’ अशी आहे. बाळाला निरोगी ठेवण्याची पहिली पायरी म्हणजे स्तन्यपान. पहिले सहा महिने केवळ मातेच्या दुधाचा वापर केला, तर आपण लाखो बालकांचे प्राण वाचवू शकू. स्तन्यपानाचे महत्त्व सर्वश्रुत आहे. पहिल्या दोन वर्षांखालील मुलांचे आजारी पडण्याचे व मृत्यू पावण्याचे प्रमाण त्यामुळे कमालीचे कमी होते. स्तन्यपानाने बाळाचे पूर्ण पोषण होते, रोगप्रतिकारशक्ती मजबूत होते, निरोगी वाढ आणि विकास होतो. आई व मुलामध्ये अनोखे नाते निर्माण होते. स्तन्यपान आईच्या आरोग्यासाठी उपयुक्त असते. प्रसूतीनंतर लवकर बरे होण्यास तिला मदत होते आणि काही विशिष्ट आजारांचा दीर्घकालीन धोका कमी होतो. स्तन्यपान हे मेंदूच्या सर्वांगीण विकासासाठी अत्यंत महत्त्वाचे असते. त्यामुळे लहानपणी अथवा प्रौढावस्थेतही लठ्ठपणा येत नाही आणि उच्च रक्तदाब, मधुमेह, वेगवेगळ्या कॅन्सरपासून बचाव होतो. .स्तन्यपानाबद्दल अनेक गैरसमज आहेत. स्तन्यपानाबाबत आईला मदत करणे आणि तिच्या अडचणी सोडवण्यास तिला मदत करणे गरजेचे आहे. त्यात बाळंतपणानंतर लगेचच तिचे समुपदेशन, पुरेशी पगारी प्रसूती रजा, विश्रांती, स्तन्यपानासाठी खासगी जागा उपलब्ध करून देणे, स्तन्यपान करवण्यासाठी प्रोत्साहन देणे, या बाबींचा समावेश असतो..आईचे दूध बाळासाठी जणू पहिली लस ठरते. पहिल्या काही दिवसांत तयार होणारे कोलेस्ट्रम हे काहीसे घट्ट, पोषक तत्त्वांनी परिपूर्ण दूध पाजल्याने बाळाची नैसर्गिक रोगप्रतिकारशक्ती वाढते. या दुधात इम्युनोग्लोबुलिन्स (IgA, IgM, IgG) मुबलक प्रमाणावर असतात, विशेष म्हणजे IgG चे प्रमाण जास्त असते. आईच्या दुधात जन्मानंतरच्या पहिल्या सहा महिन्यांत बाळाच्या वाढीसाठी आवश्यक असलेली कर्बोदके, प्रथिने, आरोग्यदायी चरबी, जीवनसत्त्वे, खनिजे आणि पाणी यांचा योग्य समतोल असतो. बाळाच्या बदलत्या गरजा पूर्ण करण्यासाठी काळानुसार त्याच्या रचनेत बदल होत असतो. स्तन्यपान करणाऱ्या बाळांना अतिसार, न्यूमोनिया, कानाचे जंतुसंसर्ग आणि श्वसनमार्गाचे काही संसर्ग होण्याचा धोका कमी असतो. स्तन्यपानामुळे मेंदूचा निरोगी विकास आणि संज्ञानात्मक कार्याला चालना मिळते, असेही संशोधनातून दिसून आले आहे. स्तन्यपान केलेल्या बाळांना बालपणीचा लठ्ठपणा, टाईप २ मधुमेह आणि आयुष्यात पुढे काही विशिष्ट दीर्घकालीन आरोग्य समस्यांचा धोका कमी असतो. आई आणि बाळ यांच्यातील भावनिक बंध दृढ होतात. बाळाचा भावनिक विकास होतो..स्तन्यपान आईच्या आरोग्यासाठीही महत्त्वाचे असते. यामुळे प्रसूतीनंतर आईला बरे होण्यास मदत होते. ऑक्सिटोसिन संप्रेरकाची निर्मिती होऊन प्रसूतीनंतर गर्भाशय लवकर आकुंचन पावण्यास मदत होते. त्यामुळे प्रसूतीनंतरचा रक्तस्राव कमी होतो आणि गर्भाशय पूर्ववत होण्यास मदत होते. बाळांना स्तन्यपान करवणाऱ्या महिलांना आयुष्यभर स्तनाचा कर्करोग आणि अंडाशयाचा कर्करोग होण्याचा धोका कमी असतो..स्तन्यपानाच्या निमित्ताने आईच्या अतिरिक्त कॅलरीज जळतात, ऑक्सिटोसिन आणि प्रोलॅक्टिन या हार्मोन्सची निर्मिती होते. आईला आराम मिळतो, आई आणि बाळाचे नाते अधिक घट्ट होते. प्रसूतीनंतरच्या नैराश्याचा धोका कमी होतो.‘लॅक्टेशन फेल्युअर’ (स्तन्यपानाऐवजी कृत्रिम पावडर वा गाई-म्हशीचे दूध देणे) झालेल्या व सेप्सिसच्या शिकार झालेल्या बाळावर इलाज करणे, हे महाकठीण काम असते. म्हणूनच बाळाला पहिले सहा महिने आईच्या दुधाखेरीज अन्य काहीही म्हणजे गाई-म्हशीचे दूध, गुट्टी, वरचे पाणी किंवा कृत्रिम पावडर (फाॅर्मुला) न देणे, हे बाळाच्या आरोग्याच्या दृष्टिकोनातून अत्यंत महत्त्वाचे असते. असे असतानाही आपल्याकडे बाळाला वरचे दूध, गुट्टी सर्रासपणे दिले जाते.‘दूध येत नाही’, ‘बाळ सारखे रडते’ म्हणून बाळाला वरचे पाजणे सुरू केले जाते. ‘बाळ रडते’, याचा अर्थ दूध पुरत नाही, असा होत नाही. बाळाचे वजन नीट वाढत असेल, लघवीचे प्रमाण नाॅर्मल असेल तर बाळाला आईचे दूध पुरत आहे, असे समजावे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.