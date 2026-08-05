स्तनपानामुळे फक्त बाळालाच नाही, आईलाही होतात 'हे' ८ मोठे फायदे; डॉक्टरांनी सांगितली महत्त्वाची माहिती

Health Benefits of Breastfeeding for Women: स्तनपान करताना शरीरात काही संप्रेरके (हार्मोन्स) स्रवतात, त्यापैकी प्रमुख म्हणजे ऑक्सिटोसिन. हे संप्रेरक गर्भाशय आकुंचन पावण्यास मदत करते आणि प्रसूतीपूर्वी ज्या आकारात गर्भाशय होते, त्या मूळ स्थितीत परत येण्यास मदत करते. या प्रक्रियेला इन्व्होल्यूशन (Involution) असे म्हणतात. त्यामुळे प्रसूतीनंतर होणारा रक्तस्राव कमी होतो आणि रक्ताची कमतरता (अॅनिमिया) होण्याचा धोका कमी होतो..स्तनपानासाठी भरपूर ऊर्जा लागते. आईच्या शरीरातून दूध तयार करण्यासाठी अतिरिक्त कॅलरी खर्च होतात. त्यामुळे स्तनपान करणाऱ्या महिलेला दररोज अतिरिक्त कॅलरींची गरज असते. संतुलित आहार आणि नियमित व्यायामासोबत स्तनपान केल्यास वजन कमी होण्यासही मदत होते.स्तनपानामुळे काही प्रकारच्या कर्करोगाचा धोका कमी होतो. विशेषतः रजोनिवृत्तीपूर्वी होणाऱ्या स्तनाच्या कर्करोगाचा धोका कमी होतो. तसेच अंडाशयाचा (Ovarian Cancer) आणि गर्भाशयाच्या आतील अस्तराच्या कर्करोगाचा (Endometrial Cancer) धोका कमी होण्यासही मदत होत असल्याचे काही संशोधनांमध्ये आढळून आले आहे..World Breastfeeding Week: जन्मानंतर लगेच एक तासात स्तनपान का सुरू करायचं असतं? तज्ज्ञांनी सांगितलं 'हे' मोठं कारण.स्तनपान करणाऱ्या महिलांना मासिक पाळी सुरू होईपर्यंत गर्भधारणेची शक्यता तुलनेने कमी असते. याला लॅक्टेशनल अमेनोरिया पद्धत (Lactational Amenorrhea Method - LAM) असे म्हणतात. त्यामुळे काही काळासाठी ही नैसर्गिक गर्भनिरोधक पद्धत म्हणूनही काम करते..अनेक अभ्यासांमध्ये असे दिसून आले आहे की, स्तनपान करणाऱ्या महिलांमध्ये दीर्घकालीन टाइप-२ मधुमेहाचा धोका कमी होतो. विशेषतः गर्भधारणेदरम्यान मधुमेह (Gestational Diabetes) झालेल्या महिलांमध्ये स्तनपानामुळे इन्सुलिनची कार्यक्षमता आणि ग्लुकोजचे चयापचय सुधारते. विशेषतः केवळ स्तनपान (Exclusive Breastfeeding) करणाऱ्या महिलांमध्ये हा फायदा अधिक दिसून येतो.याशिवाय, नव्या संशोधनांनुसार स्तनपान करणाऱ्या महिलांमध्ये भविष्यात उच्च रक्तदाब, हृदयरोग आणि स्ट्रोकचा धोका देखील कमी होतो..स्तनपान ही कुटुंबासाठी आर्थिकदृष्ट्याही अत्यंत फायदेशीर पद्धत आहे. फॉर्म्युला दूध, बाटल्या किंवा त्यांचे निर्जंतुकीकरण यासाठी खर्च करण्याची गरज भासत नाही. जर बाळ केवळ स्तनपान करत असेल, तर ही पद्धत अधिक सोयीची आणि किफायतशीर ठरते. नवमातेला फॉर्म्युला दूध तयार करणे, बाटल्या स्वच्छ करणे किंवा निर्जंतुक करण्याची अतिरिक्त मेहनत घ्यावी लागत नाही.स्तनपानामुळे ऑक्सिटोसिन आणि प्रोलॅक्टिन ही संप्रेरके स्रवतात. ही संप्रेरके आईला मानसिक शांतता, आराम आणि समाधानाची भावना देतात. प्रसूतीनंतरच्या काळात हा भावनिक आधार अत्यंत महत्त्वाचा असतो. स्तनपान केल्यानंतर महिलांचा आत्मविश्वासही वाढतो. त्यामुळे एकूणच स्तनपानाचे आईच्या आरोग्यावर अनेक सकारात्मक परिणाम होतात..आई झाल्यानंतर आनंदी राहण्याऐवजी भीती वाटतेय? मग हे वाचाच! तज्ज्ञ देतात महत्त्वाचा इशारा.मात्र, एक महत्त्वाची गोष्ट सांगू इच्छिते. काही महिलांना वैद्यकीय कारणांमुळे स्तनपान करता येत नाही. काहींना नोकरी किंवा इतर कारणांमुळे दूध काढून (Expressed Breast Milk) दुसऱ्या व्यक्तीमार्फत बाळाला द्यावे लागते किंवा काही वेळा फॉर्म्युला दूध द्यावे लागते.अशा महिलांनी स्वतःला दोष देण्याची किंवा वाईट वाटून घेण्याची गरज नाही. काही वेळा वैद्यकीय कारणांमुळे किंवा पुरेसे दूध तयार होत नसल्यामुळे असे घडू शकते. काही महिलांना कामानिमित्त बाळापासून दूर राहावे लागते. अशा परिस्थितीत बाळासाठी उपलब्ध आणि योग्य पर्याय स्वीकारणे पूर्णपणे योग्य आहे. प्रत्येक आई तिच्या परिस्थितीनुसार सर्वोत्तम प्रयत्न करत असते आणि त्याबद्दल तिने अपराधीपणाची भावना बाळगू नये. - डॉ. निधी शर्मा चौहान, Obstetrician and Gynaecologist at Saifee Hospital.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.