World Cancer Day : कॅन्सर आता 100 टक्के बरा होणार? फक्त 'या' लक्षणांकडे दुर्लक्ष करू नका, कर्करोगाला हरवण्यासाठी जाणून घ्या सोपा फॉर्म्युला

World Cancer Day Special : जगभरात दरवर्षी चार फेब्रुवारी रोजी जागतिक कर्करोग दिन साजरा करण्यात येतो. कर्करोगाचे प्राथमिक अवस्थेमध्ये रोगनिदान झाले तर उपचाराने त्यावर काही प्रमाणात मात करता येते. मात्र, यासाठी प्राथमिक अवस्थेमध्ये कर्करोगाचे निदान होणे गरजेचे आहे. दरम्यान, असंसर्गजन्य आजारांची झपाट्याने वाढ होत असल्यामुळे कर्करोगाबाबतची माहिती जनतेपर्यंत पोचणे आवश्यक आहे. .कर्करोग कोणालाही होऊ शकतो. जागतिक आरोग्य संघटनेनुसार (World Health Organization) कर्करोग हा दुसऱ्या क्रमांकाचा सर्वात घातक आजार आहे. अंतिम टप्प्यात असलेल्या कर्करोगामुळे मृत्यू होतो. कर्करोगामुळे मृत्यू ही सध्याची सर्वांत चिंचेची बाब आहे. कर्करोगामध्ये रोगांचा समूह असून त्यामध्ये असामान्य पेशी अनियंत्रितपणे काढून शरीराच्या अवयवांमध्ये पसरतात..ऑन्कोलॉजी (कर्करोगाचा अभ्यास) आणि कर्करोगावरील संशोधनासाठी प्रशिक्षण व शिक्षणासाठी सुविधा प्रदान करणे आवश्यक आहे, ज्यामुळे कर्करोगामुळे होणारे मृत्यू टाळणे शक्य होईल. दरम्यान, कर्करोग टाळण्यासाठी ३० वर्षांवरील पुरुष, स्त्रियांनी तपासणी करून घ्यावी, असे आवाहन आरोग्य विभागाने केले आहे..Organ Donation Facts : तुम्हाला माहीत आहे का? मानवी शरीरातील 'हा' अवयव दान करणे पूर्णपणे अशक्य!.ही आहेत लक्षणेसतत अतिसार, अशक्तपणा, खोकला, तोंडातून रक्त येणे, स्तनातील गाठ, कर्करोगाच्या पहिल्या टप्प्यात कमीत कमी किंवा कोणतीही लक्षणे आढळून येत नाही.रोगनिदानमेमोग्राम, ओ.व्ही.ई., व्ही.आय.ऐ., सीटी स्कॅन, एमआरआय, सोनोग्राफी, बायोप्सी इ. तपासणीमुळे कर्करोग अंतिम टप्प्यामध्ये जाण्यापूर्वी कर्करोगाचे निदान होते.लसीकरणएच.पी.व्ही. (ह्युमन पॅपिलोमाव्हायरस) लसींमुळे गर्भाशयाच्या मुखाचा कर्करोग टाळता येतो तसेच हिपॅटायटीस बी या लसीमुळे यकृताचा कर्करोग होण्याचा धोका कमी होतो.उपचारकर्करोगामध्ये विविध उपचार आहेत. रुग्णांच्या शरीरामध्ये किंवा कोणत्या टप्प्यात आहे, यावर उपचार पद्धती अवलंबून आहे. कर्करोगाच्या उपचारामध्ये शस्त्रक्रिया, केमोथेरपी, रेडियशन थेरपी, इम्युनोथेरपी, हार्मोन थेरपी आदी प्रकाराचा वापर केला जातो..Kidney Failure : किडनी निकामी झाल्यावर डोळ्यांमध्ये दिसतात 'ही' 5 गंभीर लक्षणे; डोळ्यांत दिसणारी सूज सांगते मोठा धोका.लवकर निदान लवकर उपचारकर्करोगाच्या पहिल्या टप्प्यात कमीत कमी किंवा कोणतीही लक्षणे आढळून येत नाही. याकरिता नियमित तपासणी होणे आवश्यक आहे. कारण कर्करोग अंतिम टप्प्यात जाण्यापूर्वी कर्करोगाचे निदान होते. त्यामुळे पुढील मृत्यूचा धोका टळतो. लवकर निदान लवकर उपचारामुळे कमी खर्चात उपचार होतात. अर्थात उशिरा निदान झाल्यामुळे उपचार खर्चिक होतो. तसेच हॉस्पिटलमध्ये दीर्घकाळ ॲडमिट राहावे लागते.प्रतिबंधसंतुलित आहार, फळे, हिरव्या पालेभाज्या इ. समावेश असावा. नियमित व्यायाम करणे. अतिनील किरणोत्सर्गाचा संपर्क टाळणे, प्रदूषण, तंबाखू व मद्यपानाचे सेवन करू नये. रोगप्रतिकार शक्ती चांगली असल्याकारणाने कर्करोगाचा धोका कमी होतो. निरोगी जीवनशैली असावी..कर्करोगाचे प्राथमिक अवस्थेत निदान झाले तर तो १०० टक्के बरा होतो. तिसऱ्या व चौथ्या स्टेजमध्ये कर्करोग बरा होण्याची शक्यता कमी असते. कर्करोग होऊ नये, यासाठी तंबाखू, ध्रूमपान व मद्यपान करूच नये. ३० वर्षांवरील सर्व नागरिकांनी कर्करोगाची लक्षणे दिसून आल्यानंतर तपासणी करून घ्यावी.-डॉ. जयश्री भुसारे, आरोग्य अधिकारी, जिल्हा परिषद.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.