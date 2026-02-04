आरोग्य

World Cancer Day : कॅन्सर आता 100 टक्के बरा होणार? फक्त 'या' लक्षणांकडे दुर्लक्ष करू नका, कर्करोगाला हरवण्यासाठी जाणून घ्या सोपा फॉर्म्युला

What Is World Cancer Day and Why It Matters : कर्करोगाचे प्राथमिक अवस्थेत निदान झाले तर तो १०० टक्के बरा होतो. तिसऱ्या व चौथ्या स्टेजमध्ये कर्करोग बरा होण्याची शक्यता कमी असते.
World Cancer Day

esakal

सकाळ डिजिटल टीम
World Cancer Day Special : जगभरात दरवर्षी चार फेब्रुवारी रोजी जागतिक कर्करोग दिन साजरा करण्यात येतो. कर्करोगाचे प्राथमिक अवस्थेमध्ये रोगनिदान झाले तर उपचाराने त्यावर काही प्रमाणात मात करता येते. मात्र, यासाठी प्राथमिक अवस्थेमध्ये कर्करोगाचे निदान होणे गरजेचे आहे. दरम्यान, असंसर्गजन्य आजारांची झपाट्याने वाढ होत असल्यामुळे कर्करोगाबाबतची माहिती जनतेपर्यंत पोचणे आवश्यक आहे.

