World Heart Day 2025: ‘प्रिव्हेन्शन इज बेटर दॅन क्युअर’! वेळेवर तपासणी आणि योग्य उपचारांनी जपा हृदयाचे आरोग्य

सर्वात वेगाने वाढणारी प्रमुख अर्थव्यवस्था म्हणून भारत एका निर्णायक टप्प्यावर उभा आहे. २०३० पर्यंत अंदाजे ७.३ ट्रिलियन डॉलरच्या जीडीपीसह जगातील तिसरी सर्वांत मोठी अर्थव्यवस्था चनण्याच्या दिशेने आगेकूच करत आहे. पण या प्रवासात उभ्या असलेल्या आव्हानाला तोंड देण्याची तयारी आपल्याला केली पाहिजे - हृदयरोगासह इतर सर्व असंसर्गजन्य आजार, लोकसंख्या लाभांशाच्या फायद्यावर परिणाम करतात..अनेक देशांनी गेल्या काही दशकांमध्ये हृदयाच्या आजारांमुळे होणाऱ्या मृत्यूंमध्ये लक्षणीय घट केली आहे. अमेरिकेत, १९७० ते २०२२ पर्यंत हृदयरोग मृत्युदर सुमारे दोन तृतीयांशाने कमी झाला. धोका उत्पन्न करणाऱ्या घटकांवर नियंत्रण, प्रभावी औषधे आणि मजबूत आपत्कालीन प्रणालीमुळे हा बदल घडून आला. फिनलंडच्या 'उत्तर करेलिया' प्रकल्पाने दाखवून दिले की जीवनशैली आणि पर्यावरणातील बदलांद्वारे लोकसंख्येवर आधारित प्रतिबंध हा हृदय व रक्तवाहिन्यासंबंधी आणि इतर प्रमुख असंसर्गजन्य रोगांवर नियंत्रण ठेवण्याचा सर्वात किफायतशीर आणि शाश्वत मार्ग आहे. यातून मिळालेली शिकवण सोपी आहे सिद्ध झालेल्या उपायांचे प्रमाण वाढवा, परिणामांचा अथकपणे मागोवा घ्या आणि सार्वजनिक विश्वास टिकवून ठेवा.भारतासमोरील आव्हान मोठे आहे ही गोष्ट खरी असली तरी, आमची दिशा योग्य आहे, 'इंडिया हायपरटेन्शन कंट्रोल इनिशिएटिव्ह'ने हे सिद्ध केले आहे की मोठ्या सार्वजनिक कार्यक्रमांमुळे प्राथमिक देखभालीमध्ये रक्तदाब नियंत्रण दर सुधारू शकतो, त्यासाठी खर्चही फार येणार नाही. साधे नियम, कमी किमतीच्या जेनेरिक औषधांचा पुरवठा आणि रजिस्ट्री- आधारित फॉलो-अप पुरेसा ठरू शकेल.. हृदयविकार रोखण्यासाठी चाचणी करून घेण्याचे जागतिक तज्ज्ञांचे आवाहन.भारताने व्यावहारिक, प्रतिबंधात्मक दृष्टिकोन स्वीकारून प्रत्येक प्रौढ व्यक्तीची नियमितपणे रक्तदाब आणि मधुमेहाची तपासणी केली जाईल याची खात्री केली पाहिजे. आजार लवकरात लवकर ओळखला जाणे, वेळेवर उपचार आणि दीर्घकालीन फॉलो-अप, गुंतागुंत लक्षणीयरीत्या कमी करू शकतात. हृदयविकाराचा झटका किंवा बायपास सर्जरीमधून बरे होणाऱ्या रुग्णांसाठी, व्यायाम, पोषण, मानसिक आरोग्य समर्थन आणि औषधे यांचा समावेश असलेले व्यापक हृदय पुनर्वसन हे रुग्णालयात पुन्हा पुन्हा भरती करावे लागण्याचे प्रमाण आणि मृत्युदर कमी करण्यासाठी आवश्यक आहे. विस्तारित १०८/११२ रुग्णवाहिका सेवा, हब-अँड स्पोक STEMI नेटवर्क आणि समुदायांमध्ये व्यापक CPR प्रशिक्षणासह आपली आपत्कालीन प्रतिसादप्रणाली मजबूत करणे तितकेच महत्त्वाचे आहे..या परिवर्तनाला गती देण्याची क्षमता डिजिटल आरोग्यामध्ये आहे. रजिस्ट्री, रिमाइंडर्स आणि रिमोट मॉनिटरिंगद्वारे, आपण उपचारांचे पालन केले जाईल हे वर्षानुवर्षे सुनिश्चित करू शकतो. आमचा अनुभव दर्शवितो की संरचित हस्तक्षेप रुग्णांना वजन कमी करण्यास, रक्तदाब कमी करण्यास आणि १२-१८ महिन्यांत HbA१८ पातळी कमी करण्यास मदत करतात. ही शिस्त रुग्णालय-आधारित कार्यक्रमांच्या पलीकडे असंसर्गजन्य रोग (NCDs) हाताळण्यासाठी देशव्यापी धोरणापर्यंत वाढली पाहिजे.महिलांच्या हदयआरोग्यावरदेखील विशेष लक्ष केंद्रित केले पाहिजे. रजोनिवृत्तीनंतर हृदय व रक्तवाहिन्यासंबंधी आजारांचा धोका झपाट्याने वाढतो. लिपिड आणि रक्तदाब तपासणी, प्रतिबंधात्मक उपचार वेळेवर करणे, गुंतागुंत कमी करण्यासाठी महत्त्वपूर्ण आहे..देशवासीयांचे हृदय निरोगी असेल तर राष्ट्र निरोगी राहते. प्रतिबंधात्मक उपाययोजना प्रभावी असतील तर आजाराचा भार कमी होतो, मनुष्यबळ अधिक उत्पादक बनते आणि आपत्तीजनक आरोग्य समस्यांमुळे होणाऱ्या नुकसानीपासून कुटुंबांचे संरक्षण होते. सिद्ध झालेले सार्वजनिक आरोग्य उपाय, मजबूत प्राथमिक देखभाल, प्रगत आपत्कालीन प्रणाली आणि आधुनिक दुय्यम प्रतिबंध एकत्रित करून, भारत २०३० पर्यंत हृदय व रक्तवाहिन्यासंबंधी मृत्युदर २५% कमी करू शकतो.पुढील कार्य महत्त्वपूर्ण आहे, परंतु दिशा स्पष्ट आहे. हे केवळ एक क्लिनिकल मिशन नाही तर राष्ट्र उभारणीचे एक कार्य आहे. या मार्गावर सर्वांनी मिळून चालणे हे प्रत्येक भारतीय हृदयाप्रती आपली जबाबदारी आहे..प्रतिबंध आणि उपचारआमच्या स्वतःच्या नेटवर्कमधील स्क्रीनिंग डेटावरून दिसून येते की, लवकरात लवकर निदान करणे महत्त्वाचे आहे. अपोलोच्या हेल्थ ऑफ द नेशन २०२५ डेटासेटमध्ये, ज्यांना हृदयरोग आहे हे माहिती नव्हते अशा लोकांमध्ये, ५८% लक्षणे नसलेले होते, तरीही त्यापैकी जवळजवळ निम्म्या लोकांमध्ये आधीच 'कोरोनरी कॅल्शियम डिपॉझिट्स' होते. त्यांच्यातील दर चारपैकी एकाला 'ऑब्स्ट्रक्टिव्ह कोरोनरी' रोग होता ज्यांना त्वरित देखभालीची आवश्यकता होती. आज हा धोका वाढत आहे तो मूक आहे आणि तरीही खूप वेगाने सर्वत्र वाढत आहे. आपल्याला तपासणी केलेल्या ६५% लोकांमध्ये फॅटी लिव्हरदेखील दिसतो. हा येणाऱ्या मेटाबोलिक आजाराच्या वादळाचा संकेत आहे, यावर वेळेवर कारवाई न केल्यास भविष्यातील हृदयरोगांचा धोका वाढेल.२०३० पर्यंत भारत हृदयरोगात २५टक्के घट करू शकेल का? आम्हाला विश्वास आहे की आपण हे करू शकतो!'. आपले लक्ष चार उपार्यावर केंद्रित असले पाहिजे, ज्यामध्ये प्रतिबंध आणि उपचार मोठ्या प्रमाणात एकत्र येतात. पहिला उपाय आहे, रक्तदाब नियंत्रण, तीन ते चार दर्जेदार औषधे आणि वर्षानुवर्षे लोकांना फॉलो करणाऱ्या डिजिटल रजिस्ट्रोजहारे, या साध्या प्रोटोकॉलमार्फत आयएचसीआय मॉडेल देशभर विस्तारले जाऊ शकते. खूप जास्त धोका असलेल्या आणि घटना होऊन गेलेल्या रुग्णांसाठी स्टॅटिन आणि अँटीप्लेटलेट्ससह औषधे सहज उपलब्ध करून दिली पाहिजेत. दुसरे म्हणजे अन्न पर्यावरणाचे रक्षण करणे. भारताने जागतिक आरोग्य संघटनेच्या वेळापत्रकापेक्षा आधीच अन्नातील औद्योगिक ट्रान्स फॅट दोन टक्क्यांपेक्षा कमी मर्यादित केले आहे; पुढचे पाऊल म्हणजे देशवासियांचे मिठाच्या सेवनाचे प्रमाण कमी करणे आणि कुटुंबांना चांग 