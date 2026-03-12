Kidney Health: ‘किडनी’च्या सुरक्षिततेसाठी योग्य सवयी आवश्यक; आज जागतिक मुत्रपिंड आरोग्य दिन

अकोला : दरवर्षी मार्च महिन्याच्या दुसऱ्या गुरुवारी जागतिक मुत्रपिंड आरोग्य दिन साजरा केला जातो. या दिवसाचा उद्देश लोकांमध्ये मुत्रपिंडांच्या (किडनीच्या) आरोग्याबद्दल जागरूकता निर्माण करणे आणि किडनीचे आजार टाळण्यासाठी योग्य सवयी अंगीकारण्यास प्रेरित करणे हा आहे..मानवी शरीरात दोन मुत्रपिंडे असतात. ती रक्तातील अपायकारक पदार्थ व अतिरिक्त पाणी गाळून लघवीद्वारे बाहेर टाकण्याचे काम करतात. तसेच शरीरातील पाणी-मीठ संतुलन राखणे, रक्तदाब नियंत्रित ठेवणे आणि लाल रक्तपेशींच्या निर्मितीत मदत करणे हीही त्यांची महत्त्वाची कार्ये आहेत. मुत्रपिंडाचे आरोग्य जपणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे. योग्य आहार, निरोगी जीवनशैली आणि वेळेवर तपासणी यामुळे किडनीचे आजार टाळता येतात..From Acidity to Chronic Disease: फक्त अॅसिडिटी समजून दुर्लक्ष करता आहात? आयुर्वेदानुसार ही असू शकते मोठ्या आजाराची सुरुवात.खूप जास्त किंवा खूप कमी लघवी होणे, लघवीतून फेस येणे किंवा रक्त जाणे, पाय, घोटे, हात किंवा डोळ्यांच्या खाली सूज येणे, सतत थकवा जाणवणे किंवा ऊर्जा कमी वाटणे, त्वचेवर सतत खाज सुटणे, भूक न लागणे, वजन कमी होणे आणि मळमळ वाटणे, फुफ्फुसात द्रव साचल्यामुळे श्वास घेण्यास अडथळा निर्माण होणे, निद्रानाश किंवा झोपेत समस्या येणे ही लक्षणे आहेत..मुत्रपिंडाच्या आजारांची प्रमुख कारणेमधुमेह - दीर्घकाळ नियंत्रणात नसलेला मधुमेह किडनीला हानी पोहोचवतो.उच्च रक्तदाब - रक्तदाब वाढलेला असल्यास किडनीवरील ताण वाढतो.अयोग्य आहार व जीवनशैली - जास्त मीठ, तेलकट पदार्थ आणि कमी व्यायाम यामुळे किडनीचे आरोग्य बिघडू शकते.धूम्रपान व मद्यपान - या सवयींमुळे रक्तवाहिन्यांवर व किडनीवर परिणाम होतो. काही औषधांचा अतिवापरवेदनाशामक औषधे किंवा डॉक्टरांच्या सल्ल्याशिवाय औषधे घेतल्यास किडनीवर दुष्परिणाम होऊ शकतो..प्रतिबंधासाठी उपायदररोज पुरेसे पाणी पिणे. संतुलित व पौष्टिक आहार घेणे. नियमित व्यायाम करणे. रक्तदाब व रक्तातील साखर नियंत्रणात ठेवणे. धूम्रपान व मद्यपान टाळणे. डॉक्टरांच्या सल्ल्याशिवाय औषधे न घेणे. नियमित आरोग्य तपासणी करून घेणे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.