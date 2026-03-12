आरोग्य

Kidney Health: ‘किडनी’च्या सुरक्षिततेसाठी योग्य सवयी आवश्यक; आज जागतिक मुत्रपिंड आरोग्य दिन

सकाळ वृत्तसेवा
अकोला : दरवर्षी मार्च महिन्याच्या दुसऱ्या गुरुवारी जागतिक मुत्रपिंड आरोग्य दिन साजरा केला जातो. या दिवसाचा उद्देश लोकांमध्ये मुत्रपिंडांच्या (किडनीच्या) आरोग्याबद्दल जागरूकता निर्माण करणे आणि किडनीचे आजार टाळण्यासाठी योग्य सवयी अंगीकारण्यास प्रेरित करणे हा आहे.

