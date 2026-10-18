आरोग्य

Menopause Myths & Facts: तिशीनंतर शरीरात होणारे 'हे' बदल मेनोपॉजची लक्षणे की आणखी काही? जाणून घ्या रजोनिवृत्तीविषयी...

World Menopause Day: जागतिक मेनोपॉज दिनानिमित्त महिलांच्या आरोग्याशी संबंधित एक अत्यंत महत्त्वाचा विषय; योग्य माहितीअभावी होणारी चिंता टाळण्यासाठी वाचा सविस्तर माहिती...
Menopause Myths & Facts

Menopause Myths & Facts

esakal 

सकाळ डिजिटल टीम
Updated on

Womens Health: प्रत्येक स्त्रीच्या आयुष्यात वयाच्या वेगवेगळ्या टप्प्यांवर अनेक शारीरिक आणि मानसिक बदल घडत असतात. वयाची तिशी ओलांडल्यानंतर अनेक महिलांना मासिक पाळीत अनियमितता येणे, मूड स्विंग्स होणे, अचानक अंगातून उष्णता निघाल्यासारखे वाटणे (Hot Flashes) आणि सतत थकवा जाणवणे अशा समस्यांना सामोरे जावे लागते. अशा वेळी 'आपल्याला इतक्या कमी वयातच मेनोपॉज (रजोनिवृत्ती) आला की काय?' अशी भीती अनेकांच्या मनात निर्माण होते.

Loading content, please wait...
women
women body
women health
Menstruation
world menopause day
health
health awareness for seniors
women health initiatives
Marathi News Esakal
www.esakal.com