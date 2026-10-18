Menopause Myths & Facts: तिशीनंतर शरीरात होणारे 'हे' बदल मेनोपॉजची लक्षणे की आणखी काही? जाणून घ्या रजोनिवृत्तीविषयी...

Womens Health: प्रत्येक स्त्रीच्या आयुष्यात वयाच्या वेगवेगळ्या टप्प्यांवर अनेक शारीरिक आणि मानसिक बदल घडत असतात. वयाची तिशी ओलांडल्यानंतर अनेक महिलांना मासिक पाळीत अनियमितता येणे, मूड स्विंग्स होणे, अचानक अंगातून उष्णता निघाल्यासारखे वाटणे (Hot Flashes) आणि सतत थकवा जाणवणे अशा समस्यांना सामोरे जावे लागते. अशा वेळी 'आपल्याला इतक्या कमी वयातच मेनोपॉज (रजोनिवृत्ती) आला की काय?' अशी भीती अनेकांच्या मनात निर्माण होते..जागतिक मेनोपॉज दिनाच्या (World Menopause Day 2026) निमित्ताने या विषयावर उघडपणे बोलणे आणि योग्य वैद्यकीय माहिती जाणून घेणे अत्यंत गरजेचे आहे. मेनोपॉज हा कोणताही आजार नसून तो स्त्रीच्या शरीरातील एक नैसर्गिक जैविक टप्पा आहे. पण, समाजात याविषयी अनेक चुकीच्या संकल्पना पसरलेल्या आहेत. त्यामुळे महिलांचे आरोग्याचे नुकसान टाळण्यासाठी आणि मानसिक ताण कमी करण्यासाठी रजोनिवृत्तीशी जोडलेले ५ प्रमुख गैरसमज आणि त्यांचे सत्य खालीलप्रमाणे आहे-.ताणतणाव महिलांच्या गायनेकोलॉजिकल हेल्थसाठी किती घातक आहे? डॉक्टरांनी सांगितली महत्वाची माहिती... .गैरसमज; मेनोपॉज अचानक एका रात्रीत येतो?मेनोपॉज ही अचानक होणारी घटना नसून ती एक दीर्घकालीन प्रक्रिया आहे. वयाच्या ३५ ते ४५ दरम्यान स्त्रीच्या शरीरात इस्ट्रोजन आणि प्रोजेस्टेरॉन या संप्रेरकांचे (Hormones) प्रमाण हळूहळू कमी होण्यास सुरुवात होते. या सुरुवातीच्या टप्प्याला 'पेरीमेनोपॉज' (Perimenopause) म्हणतात, जो काही वर्षे टिकू शकतो. जेव्हा सलग १२ महिने मासिक पाळी पूर्णपणे बंद राहते, तेव्हाच त्याला वैद्यकीयदृष्ट्या 'मेनोपॉज' मानले जाते..तिशी किंवा चाळीशीत होणारे बदल म्हणजे थेट मेनोपॉजच?वयाच्या तिशीनंतर शरीरात दिसणारी लक्षणे ही दरवेळी मेनोपॉजमुळेच असतात असे नाही. थायरॉईडची समस्या, हिमोग्लोबिनची कमतरता (ॲनिमिया), जास्त ताणतणाव किंवा पॉलिसिस्टिक ओव्हरी सिंड्रोम (PCOS) यांमुळेही पाळी अनियमित होऊ शकते किंवा शरीरात थकवा येऊ शकतो. त्यामुळे परस्पर निष्कर्ष न काढता डॉक्टरांचा सल्ला घेणे आवश्यक ठरते..पाळी बंद झाली की सर्व त्रास आपोआप थांबतात?मासिक पाळी बंद झाल्यानंतरही शरीरातील इस्ट्रोजन संप्रेरकाची पातळी कमी राहिल्याने त्याचे काही परिणाम शरीरावर होतात. यामध्ये हाडांची घनता कमी होणे (ऑस्टिओपोरोसिस), वजन अचानक वाढणे आणि हृदयाशी संबंधित समस्यांचा धोका वाढू शकतो. त्यामुळे मेनोपॉजनंतरही नियमित व्यायाम आणि योग्य आहाराची गरज कायम राहते..मेनोपॉजनंतर वाढलेले वजन कधीच कमी करता येत नाही?या काळात शरीरातील चयापचय क्रिया (Metabolism) मंदावते हे खरे असले, तरी योग्य पोषण, नियमित स्ट्रेंथ ट्रेनिंग व्यायाम, जीवनशैलीत बदल आणि पुरेशी झोप यांद्वारे वजन सहज नियंत्रणात ठेवता येते.संप्रेरक उपचार (HRT) घेणे अत्यंत धोकादायक असते?तीव्र त्रास असणाऱ्या महिलांसाठी वैद्यकशास्त्रात 'हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरपी' (HRT) हा एक सुरक्षित आणि प्रभावी पर्याय मानला जातो. डॉक्टरांच्या योग्य तपासणीनंतर आणि मार्गदर्शनाखाली हा उपचार घेतल्यास मेनोपॉजचा त्रास खूप प्रमाणात कमी होऊ शकतो.रजोनिवृत्तीच्या काळात शरीरात होणाऱ्या बदलांकडे आजार म्हणून न पाहता, योग्य माहिती आणि डॉक्टरांच्या सल्ल्याने या टप्प्याचा सामना केल्यास महिला आपले आरोग्य आणि जीवनशैली उत्तम ठेवू शकतात..Spine Health: वयोमानानुसार मान-पाठदुखी छळतेय? ऑर्थोपेडिक सर्जनने सांगितल्या मणका मजबूत ठेवण्याच्या ६ सोप्या टिप्स!.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.