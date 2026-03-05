World Obesity Day 2026: स्लिम दिसण्यासाठी घेताय शॉर्टकट? शरीराला बसतोय मोठा धक्का! तज्ज्ञांचा गंभीर इशारा

'१५ ते २० किलो वजन झटपट कमी करा', 'केवळ ३० दिवसांत सडपातळ व्हा', 'आमच्या डायट प्लॅनने चमत्कार', अशा भ्रामक जाहिरातींचा सध्या समाज माध्यमांवर भडिमार सुरू आहे. मात्र, या झटपट परिणामांच्या मोहात अनेक जण आरोग्य धोक्यात घालत असल्याचा इशारा तज्ज्ञांनी दिला आहे. प्रत्येकाची जीवनशैली वेगवेगळी असल्याने त्याला त्यानुसार शास्त्रीय उपाययोजनांचा अवलंब करूनच वजन कमी करायला हवे, अन्यथा त्याचा चुकीचा परिणाम होऊ शकतो, असे आवाहन तज्ज्ञांनी केले आहे..चार मार्च हा 'जागतिक स्थूलता निवारण दिन' पाळण्यात येतो. झटपट परिणामांच्या मोहात अनेक जण क्रॅश डायट, समाज माध्यमांवरील अप्रमाणित सल्ले आणि सप्लिमेंट्सचा अतिवापर करतात. वैद्यकीय सल्ल्याशिवाय घेतलेली उत्पादने अवयवांवर ताण आणू शकतात. दीर्घकालीन परिणामांमध्ये अशक्तपणा, हार्मोन्सचे असंतुलन, चयापचय क्रिया मंदावणे यांसारख्या समस्या उद्भवू शकतात, असा इशारा तज्ज्ञ देतात. .45 Minutes Walking Diabetes Effects: दररोज ४५ मिनिटे चाललात तर रक्तातील साखरेवर होतो असा परिणाम; इन्सुलिन पातळीही राहते आटोक्यात.वजन कमी करण्याबाबतच्या चुकीच्या धारणाकेवळ व्यायाम व आहाराने ४० किलोपेक्षा वजन कमी होतेकेवळ औषधे घेतल्याने कायमस्वरूपी वजन कमी होतेप्रत्येकाचे विशिष्ट थेरपीने वजन कमी होतेशस्त्रक्रियेनंतर फॉलोअपची गरज नसते.वजन नियंत्रणात ठेवण्यासाठी हे कराशरीराला दररोज लागणाऱ्या कॅलरींचे तज्ज्ञांकडून मार्गदर्शन घ्याचांगले व वाईट फॅट यांची माहिती घेऊन संतुलित आहार घ्यासमाज माध्यमांवरील अप्रमाणित सल्ल्यांपासून दूर राहादररोज व्यायाम करातज्ज्ञांच्या सल्ल्याशिवाय सहज साध्या पर्यायांचा वापर करू नका.Junk Food Cancer Myth: जंक फूड सोडलं म्हणजे कॅन्सरचा धोका संपला? डॉक्टरांनी सांगितले धक्कादायक सत्य, काळजी घ्या.कोणत्याही पॅथीचा वजन कमी करण्याबाबतचा वैज्ञानिक पुरावा पाहूनच त्याचा अवलंब करायला हवा. प्रत्येक थेरपीला काही मर्यादा आहेत. अगदी ४० किलो अतिरिक्त वजन हे केवळ व्यायाम व आहाराने कमी होऊ शकत नाही. कोणाला कोणते उपचार योग्य ठरतील, याचा निर्णय प्रत्येकाच्या वजनाच्या उंचीशी असलेले गुणोत्तर (बॉडी मास इंडेक्स-बीएमआय) पाहून केला जातो. त्याचा परिणामही वेगवेगळा असतो. या थेरपी पर्याय नसून पूरक आहेत. मात्र, रुग्णांचे वजन कमी करण्याबाबतच्या अवास्तव धारणा असतात. त्याबाबत जागृती यायला हवी. तसेच, स्थूलतेबाबत शालेय जीवनापासूनच धडे द्यायला हवेत.- डॉ. केदार पाटील, बेरियाट्रिक सर्जन.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.