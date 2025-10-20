World Osteoporosis Day 2025: चाळीशीतच हाडे ठिसूळ होण्याचा धोका, महिलांमध्ये ऑस्टिओपोरोसिसची वाढती समस्या; जाणून घ्या कारणे अन् उपाय

World Osteoporosis Day Women Health Alert: वाढत्या वयाबरोबर योग्य काळजी न घेतल्यास ऑस्टिओपोरेसिस अर्थात हाडे ठिसूळ होण्याची सायलेंट किलर व्याधी सुरू होते. वयाच्या साठीनंतर होणारा हा आजार असला, तरी वयाच्या चाळीशीतच हाडे ठिसूळ होण्याचे प्रमाण वाढत आहे. १५ टक्के लोकांना हा आजार माहितीच नाही, ७० टक्के महिलांमध्ये व्हिटॅमिन 'डी' ती कमतरता असते, यामुळे महिलांमध्ये हाडे ठिसूळ होण्याचे प्रमाण पुरुषांच्या तुलनेने अधिक असते, असे निरीक्षण अस्थिरोगतज्ज्ञांनी नोंदविले आहे..शरीराला आधार देण्यासोबतच अवयवांचे रक्षणही करण्याचे काम हाडे करत असतात. वृद्धत्व किंवा बैठी जीवनशैली यामुळे हाडे ठिसूळ (ऑस्टिओपोरोसिस) होऊ शकतात. हाडांची घनता कमी होते. हाडांच्या उत्ती खराब होऊ लागतात. फ्रैक्चरचा धोका वाढतो. रजोनिवृत्तीनंतर महिलांध्ये हा धोका अधिक है. यामुळे या आजाराची शासकीय पातळीवरून दखल घेणे आवश्यक आहे, निदान आणि उपचारबाबतचा उपक्रम शासन पातळीवरून राबवण्यात आल्यास या आजाराबद्दल महिलांमध्ये आरोग्यदायी चळवळ निर्माण होईल, असे अस्थिरोगतज्ज्ञ डॉ. संजीव चौधरी म्हणाले..Explained: हायपोग्लायसेमिया म्हणजे काय? रक्तातील साखर कमी होण्यापासून बचावासाठी पाळा या सोप्या सवयी! .हाडे ठिसूळ होण्याची सुरुवातीची लक्षणे- पाठीचा कणा, मनगट, हिपबोन सहजपणे फ्रैक्चर होतात- कमरेला वाक जाल्यामुळे उंची कमी होते- पाठदुखी, हाडे दुखणे या समस्या उद्भवतात- हिरड्या आणि दात कमकुवत होणे.याकडे लक्ष द्या...- मद्यपानामुळे शरीरातील व्हिटॅमिन डी, कॅल्शिअमच्या प्रमाणावर परिणाम होतो- अल्कोहोलच्या सेवनाने हार्मोन्सच्या पातळीवर परिणाम होतो- रजोनिवृत्तीनंतर जवळपास दोन-तृतीयांश महिलांना ऑस्टिओपोरोसिसची जोखीम- प्रमाणापेक्षा कमी वजन असलेल्या व्यक्तींना जोखीम अधिक.World Heart Day 2025: ‘प्रिव्हेन्शन इज बेटर दॅन क्युअर’! वेळेवर तपासणी आणि योग्य उपचारांनी जपा हृदयाचे आरोग्य.हाडे ठिसूळ होणे टाळण्यासाठी- चालणे, जॉगिंग, नृत्य करा- वजन उचलण्याचे व्यायाम- धूम्रपानापासून दूर राहाआहारात काय असावे- कॅल्शिअम आणि व्हिटॅमिन डी युक्त आहार घ्यावा- दुग्धजन्य पदार्थ, हिरव्या पालेभाज्या, सुकामेवा- फोर्टिफाइड पदार्थांचा आहारात समावेश करा.महिलांमध्ये रजोनिवृत्तीनंतर हार्मोन्स कमी होतात. याचा परिणाम हाडांवर होतो. हाडे कमकुवत झाल्याने ठिसूळ होण्याचे प्रमाण वाढते. तसेच पन्नाशीतील ५० टक्क्यांपेक्षा जास्त महिला ऑस्टिओपोरोसिसच्या विळख्यात सापडल्या आहेत. यामुळे जीवनशैलीत योग्य वेळी खाणे, योग्य वेळी झोपणे, ८ तास पूर्ण झोप आणि व्यायाम याकडे लक्ष दिले पाहिजे.- डॉ. संजीव चौधरी, प्रसिद्ध अस्थिव्यंगोपचार तज्ज्ञ.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.