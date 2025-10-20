आरोग्य

World Osteoporosis Day 2025: चाळीशीतच हाडे ठिसूळ होण्याचा धोका, महिलांमध्ये ऑस्टिओपोरोसिसची वाढती समस्या; जाणून घ्या कारणे अन् उपाय

Women’s Bone Health Alert: चाळीशीत महिलांमध्ये ऑस्टिओपोरोसिसचा धोका वाढत आहे; जाणून घ्या कारणे, लक्षणे आणि हाडे मजबूत करण्याचे उपाय.
World Osteoporosis Day Women Health Alert: वाढत्या वयाबरोबर योग्य काळजी न घेतल्यास ऑस्टिओपोरेसिस अर्थात हाडे ठिसूळ होण्याची सायलेंट किलर व्याधी सुरू होते. वयाच्या साठीनंतर होणारा हा आजार असला, तरी वयाच्या चाळीशीतच हाडे ठिसूळ होण्याचे प्रमाण वाढत आहे. १५ टक्के लोकांना हा आजार माहितीच नाही, ७० टक्के महिलांमध्ये व्हिटॅमिन 'डी' ती कमतरता असते, यामुळे महिलांमध्ये हाडे ठिसूळ होण्याचे प्रमाण पुरुषांच्या तुलनेने अधिक असते, असे निरीक्षण अस्थिरोगतज्ज्ञांनी नोंदविले आहे.

