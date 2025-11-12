आरोग्य

World Pneumonia Day: हवामान बदलले की वाढतोय न्यूमोनियाचा धोका; तज्ञांकडून प्रभावी आरोग्यदायी उपाय जाणून घ्या

World Pneumonia Day: वातावरणातील सर्वाधिक बदलाचा काळ व धुळीचे वाढते प्रमाण या दोन गोष्टींमुळे न्यूमोनियाच्या संसर्गात अंदाजे १० टक्के वाढ दिसून येत आहे
World Pneumonia Day

World Pneumonia Day

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

World Pneumonia Day: वातावरणातील सर्वाधिक बदलाचा काळ व धुळीचे वाढते प्रमाण या दोन गोष्टींमुळे न्यूमोनियाच्या संसर्गात अंदाजे १० टक्के वाढ दिसून येत आहे. न्यूमोनिया टाळण्यासाठी सकस आहार, आरोग्यदायी जीवनशैली जपत वेळेत उपचार महत्त्वाचे ठरतात.

Loading content, please wait...
World
Tips
pneumonia
Pneumococcal disease
best tips
health
Healthcare

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com