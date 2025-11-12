World Pneumonia Day: हवामान बदलले की वाढतोय न्यूमोनियाचा धोका; तज्ञांकडून प्रभावी आरोग्यदायी उपाय जाणून घ्या

World Pneumonia Day: वातावरणातील सर्वाधिक बदलाचा काळ व धुळीचे वाढते प्रमाण या दोन गोष्टींमुळे न्यूमोनियाच्या संसर्गात अंदाजे १० टक्के वाढ दिसून येत आहे. न्यूमोनिया टाळण्यासाठी सकस आहार, आरोग्यदायी जीवनशैली जपत वेळेत उपचार महत्त्वाचे ठरतात..यावर्षी सोलापूरसह राज्यभर वातावरणात मोठा बदल होत आहे. मोठ्या पावसामुळे ही स्थिती निर्माण झाली आहे. त्यामुळे न्यूमोनियाचा संसर्ग वाढला आहे. न्यूमोनियाचा संसर्ग हा कोणत्याही वयोगटात होऊ शकतो. विशेषतः प्रतिकारक्षमता कमी असलेल्या बालकापासून व वृद्धापर्यंत सर्वांना होऊ शकतो. न्यूमोनिया हा जिवाणू व इन्फ्लूएंझा विषाणू या दोन्ही कारणांनी होऊ शकतो. सर्वसाधारणपणे सकस आहार व आरोग्यदायी जीवनशैलीने या आजारापासून दूर राहता येते..Maharashtra CET Exam 2026: राज्यात आता वर्षातून दोन सीईटी परीक्षा; विद्यार्थांना मिळणार दुहेरी संधी! .अनेक वेळा सर्दी- तापाचा आजार विषाणूजन्य असतो. पण, विषाणूजन्य आजारानंतर प्रतिकारक्षमता कमी झाल्यास पुन्हा न्यूमोनियाचा संसर्ग होतो. त्यामुळे प्रतिकारक्षमता कमी झाल्यास ती सामान्य होईपर्यंत कोणताही संसर्ग होणार नाही, याची काळजी घेतली पाहिजे..न्यूमोनियाचे प्रकार- हॉस्पिटल अक्वायर्ड न्यूमोनिया- कम्युनिटी ॲक्वायर्ड न्यूमोनिया- व्हेंटिलेटर असोसिएटेड न्यूमोनिया- ॲस्पिरेशनल न्यूमोनिया.TET Latest News: टीईटीच्या निर्णयाने शिक्षकांमध्ये खळबळ; १.६२ लाख नोकऱ्यांवर संकटाचे सावट.न्यूमोनियाची लक्षणे- कोरडा किंवा कफसह खोकला येणे- सतत थकवा येणे- ताप येणे, घाम येणे, हात थरथरणे- उलटी किंवा जुलाब- खोकताना छाती दुखणे- छातीत पाणी भरणे.वेळेत वर्गीकरण होणे महत्त्वाचेजेव्हा श्वासाचे आजार होतात, तेव्हा तत्काळ डॉक्टरकडे जाऊन हा आजार नेमका कोणत्या प्रकारचा आहे, त्याचे वर्गीकरण करून उपचार करणे गरजेचे आहे. सर्दी व ताप आहे तर चार दिवसांत बरा होईल असे मानून डॉक्टरांकडे न जाणे धोक्याचे ठरते. कारण, या काळात प्रतिकारक्षमता कमी होऊन नव्या संसर्गाची शक्यता किंवा गुंतागुंत निर्माण होणे शक्य आहे. त्यामुळे डॉक्टरांकडून तत्काळ तपासणी आवश्यक असते.लसीचा दिलासान्यूमोनियाचा संसर्ग टाळण्यासाठी लस देखील उपलब्ध आहे. ६५ पेक्षा अधिक वय असलेल्या व्यक्तींनी लस घ्यायला हवी.वातावरणातील बदल व मोठ्या पावसामुळे न्यूमोनियाच्या संसर्गात १० टक्क्यांपर्यंत वाढ झाली आहे. लक्षणे दिसताच रुग्णांनी तत्काळ उपचारासाठी डॉक्टरांकडे जाणे आवश्यक ठरते.- डॉ. सागर खोत, कन्सल्टिंग पल्मॉनॉलॉजिस्ट, सोलापूर.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.