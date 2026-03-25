Pollution Health Impact : जगातील सर्वात प्रदूषित शहर दिल्ली नाही, तर भारतातील दुसरेच शहर, याचा आपल्या आरोग्यावर कसा परिणाम होतोय?

जगातील सर्वात प्रदूषित शहर दिल्ली नाही, तर उत्तर प्रदेशातील गाजियाबादच्या बाहेरील छोटंसं शहर लोनी आहे. स्विस कंपनी IQ एअरने २४ मार्च २०२६ रोजी प्रसिद्ध केलेल्या '२०२५ वर्ल्ड एअर क्वालिटी रिपोर्ट'नुसार ही धक्कादायक बातमी समोर आली आहे..लोनीमध्ये २०२५ वर्षभरात सरासरी ११२.५ मायक्रोग्रॅम प्रति घनमीटर PM2.5 कण आढळले. हे गेल्या वर्षीपेक्षा २३ टक्के जास्त आहे आणि जग आरोग्य संघटनेने (WHO) ठेवलेल्या सुरक्षित मर्यादेपेक्षा (५ मायक्रोग्रॅम) २२ पट जास्त.. म्हणजे लोनीतले हवेतले धूळ, धूर आणि सूक्ष्म कण इतके घातक आहेत की ते थेट फुफ्फुसात आणि रक्तात शिरतात. यामुळे दमा, हृदयरोग आणि कॅन्सरसारखे आजार वाढण्याचा धोका मोठा आहे..लोनी राष्ट्रीय राजधानी प्रदेशात (NCR) आहे. इथे कारखाने, भट्ट्या, जड वाहनांची वर्दळ आणि हिवाळ्यात थंड हवा प्रदूषणाला खालीच अडकवून ठेवते. पंजाब-हरियाणातील पराली जाळणे तर उत्तर भारतात ऑक्टोबर ते जानेवारीत ६० टक्के प्रदूषण वाढवते. परिणामी या भागातले लोक रोज विषारी हवा श्वासात घेत आहेत.आरोग्यवार कसा परिणाम होणार?लोनीसह उत्तर भारतातील अत्यंत उच्च प्रदूषण पातळी देशवासीयांच्या आरोग्यावर अतिशय गंभीर आणि दीर्घकालीन परिणाम करत आहे. PM2.5 सारखे सूक्ष्म कण फुफ्फुसात आणि थेट रक्तप्रवाहात शिरून दमा, ब्रॉन्कायटिस, हृदयविकार, उच्च रक्तदाब, स्ट्रोक आणि कॅन्सरसारख्या आजारांना आमंत्रण देतात. मुले, वृद्ध आणि गर्भवती महिलांवर याचा सर्वाधिक परिणाम होतो. यामुळे श्वास घेण्यास त्रास, वारंवार आजार, मेंदूच्या विकासात अडथळा आणि रोगप्रतिकारक शक्ती कमी होणे असे दुष्परिणाम दिसतात. दीर्घकाळ विषारी हवा श्वासात घेतल्याने आयुर्मान कमी होण्याचा धोका वाढतो आणि लाखो लोकांना महागडे उपचार आणि औषधे घेणे भाग पडते. शेवटी स्वच्छ हवेच्या अभावामुळे संपूर्ण पिढ्यांचे आरोग्य धोक्यात येत असून यामुळे देशाच्या आरोग्य व्यवस्थेवर प्रचंड ताण पडत आहे..जगभरात फक्त १४ टक्के शहरं WHO च्या मानकावर आहेत गेल्या वर्षीही १७ टक्के होते. पाकिस्तान जगातील सर्वात प्रदूषित देश ठरला. जंगली आगी, हवामान बदल यामुळे उत्तर अमेरिका-युरोपही प्रभावित झाले. मात्र लाओस-कंबोडियासारख्या देशांत सुधारणा दिसली.हा अहवाल सांगतो की, स्वच्छ हवा ही आता सुविधा राहिली नाही, तर विलासिता बनली आहे. लाखो भारतीयांसाठी शुद्ध हवा अजूनही स्वप्नच आहे. लोनीसारख्या छोट्या शहरात राहणारे लोक रोज जीव गमावत आहेत. आता वेळ आली आहे सरकार, उद्योग आणि नागरिकांनी एकत्र येऊन हवेचे प्रदूषण रोखण्यासाठी कठोर पावले उचलायला. नाहीतर भविष्यातील पिढ्यांचे आरोग्य धोक्यात येईल.