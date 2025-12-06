आरोग्य

Year End 2025: करा 'या' 5 हेल्थ टेस्ट, आजार ओळखणे होईल सोपे

which 5 health tests to do yearly: दरवर्षी गंभीर आजारांचे निदान करण्यासाठी लोकांनी आरोग्याशी संबंधित काही टेस्ट करणे गरजेचे आहे. पण कोणत्या टेस्ट कराव्या हे आज समजून घेऊया.
Puja Bonkile
Updated on

yearly health checkup tests India: हार्मोन्स बदलतात, पेशींमध्ये बदल होतात आणि अवयव त्यांच्या लयीत संतुलन राखतात, असे अनेक बदल महिलांमध्ये होत असतात. दरवर्षी तपासणी ही या बदलांना लवकर ओळखण्याचा आणि दीर्घकालीन आरोग्याचे रक्षण करण्याचा एक मार्ग आहे. वर्षभरात कोणत्या टेस्ट केल्या पाहिजे हे जाणून घेऊया.

