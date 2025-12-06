Year End 2025: करा 'या' 5 हेल्थ टेस्ट, आजार ओळखणे होईल सोपे

yearly health checkup tests India: हार्मोन्स बदलतात, पेशींमध्ये बदल होतात आणि अवयव त्यांच्या लयीत संतुलन राखतात, असे अनेक बदल महिलांमध्ये होत असतात. दरवर्षी तपासणी ही या बदलांना लवकर ओळखण्याचा आणि दीर्घकालीन आरोग्याचे रक्षण करण्याचा एक मार्ग आहे. वर्षभरात कोणत्या टेस्ट केल्या पाहिजे हे जाणून घेऊया. .डॉक्टर म्हणतात की वार्षिक आरोग्य तपासणी ही केवळ वैद्यकीय दिनचर्या नाही तर ती स्वतःची जबाबदारी असल्याचे लक्षण आहे. दैनंदिन जबाबदाऱ्यांमुळे महिला अनेकदा स्वतःला मागे टाकतात, परंतु दरवर्षी तपासणी केल्याने अनेक गंभीर आजार उलटू शकतात..अनेक समस्या, विशेषतः हार्मोनल आणि पुनरुत्पादक आरोग्याशी संबंधित, सुरुवातीला शांत असतात. त्यामुळे ध्येय स्पष्ट आहे: लपलेल्या समस्या लवकर ओळखा, उदयोन्मुख समस्या टाळा आणि भविष्यातील जोखीम टाळा. तज्ञ म्हणतात की काही वार्षिक तपासणी महिलांसाठी मोठा फरक करू शकतात..गर्भाशयाच्या ग्रीवेचा कर्करोग अनेक वर्षे कोणत्याही पूर्वसूचनेशिवाय विकसित होऊ शकतो. म्हणून गर्भाशयाच्या ग्रीवेचा आणि पुनरुत्पादक आरोग्य तपासणी महत्त्वाची आहे. डॉक्टर 21 वर्षांच्या वयापासून वार्षिक पीओपी चाचण्या करण्याचा सल्ला देतात. लैंगिकदृष्ट्या सक्रिय महिलांसाठी एचपीव्ही आणि एसटीआय चाचणी उपयुक्त आहे. पेल्विक तपासणी आणि अल्ट्रासाऊंड फायब्रॉइड्स, पीसीओडी, सिस्ट आणि एंडोमेट्रिओसिस सारख्या सामान्य स्थिती लवकर शोधण्यात मदत करू शकतात..दरवर्षी स्तनांच्या आरोग्य तपासणी देखील तितक्याच महत्त्वाच्या आहेत. तरुण महिलांसाठी क्लिनिकल ब्रेस्ट तपासणी किंवा अल्ट्रासाऊंड हा एक चांगला पर्याय आहे, तर 40 वर्षांनंतर मॅमोग्राफीमध्ये अगदी लहान गाठी देखील आढळू शकतात. अनेक महिलांना लक्षणे नसल्यास तपासणी पुढे ढकलली जाते, तर स्तनांचे आजार अनेकदा शांतपणे वाढतात..रक्त चाचण्या महिलांच्या आरोग्याचा आधारस्तंभ मानल्या जातात. CBC मुळे अशक्तपणा आणि संसर्ग आढळू शकतो, TSH मुळे थायरॉईडची समस्या दिसून येते, साखर आणि HbC1c मुळे मधुमेहाची सुरुवातीची लक्षणे दिसून येतात आणि लिपिड प्रोफाइलमुळे हृदयरोगाचा धोका दिसून येतो. या चाचण्यांमध्ये यकृत आणि मूत्रपिंडाच्या कार्य चाचण्यांचा देखील समावेश आहे..Year End 2025: 2025 मध्ये मंगळ ग्रहाने 7 वेळा अन् 14 नक्षत्रांमध्ये केले भ्रमण, 12 राशींवर कसा परिणाम झाला वाचा एका क्लिकवर.महिलांमध्ये 30 वर्षांनंतर व्हिटॅमिन डी आणि बी12 ची कमतरता खूप सामान्य आहे. या कमतरता शांतपणे विकसित होतात आणि थकवा, केस गळणे, मूड स्विंग आणि हाडांचे दुखणे यासारख्या समस्या निर्माण करतात. वार्षिक तपासणीमुळे या कमतरता सहजपणे ओळखता येतात आणि त्या दूर करता येतात..35 ते 40 वयोगटानंतर हृदय, हाडं आणि चयापचय यांच्याशी संबंधित धोके वाढतात. म्हणून, 40 ते 50 नंतर रक्तदाब, बीएमआय, कंबर मोजणे, लघवीच्या चाचण्या, ईसीजी आणि हाडांची घनता स्कॅन विशेषतः उपयुक्त आहेत. हृदयरोग किंवा कर्करोगाचा कौटुंबिक इतिहास असलेल्या महिलांना देखील अतिरिक्त चाचण्या करण्याचा सल्ला दिला जाऊ शकतो..डिस्क्लेमर : सदर लेख फक्त सामान्य माहितीसाठी आहे. सकाळ माध्यम समूह अशा कोणत्याही गोष्टींची पुष्टी करत नाही. अधिक तपशीलांसाठी तुम्ही तज्ज्ञांचे मार्गदर्शन घेऊ शकता..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.