Year Ender 2025: लोकांनी वजन कमी करण्यापेक्षा हेल्दी राहण्यावर दिला भर; 'हे' ठरले 2025 चे 7 जबरदस्त फिटनेस ट्रेंड्स

Fitness Trends 2025: २०२५ मध्ये लोकांनी अनेक गोष्टींना प्राधान्य दिलं. त्यातही लोकांनी शारीरिक आणि मानसिक आरोग्य, जीवनशैली, आहार यावर जास्त भर दिला. या वर्षी फिटनेस कडे फक्त वजन कमी करणे किंवा मसल्स वाढवणे एवढ्याच दृष्टिकोनाने श्लेष दिलं नाही. तर बदलत्या जीवशैलीसोबत लोकांचा दृष्टिकोनही बदलला आहे आणि “ऑलराउंड हेल्थ” हा केंद्रबिंदू ठरला. शारीरिक आरोग्यासोबत मानसिक संतुलन, योग्य आहार, वेळेवर तपासण्या आणि डिजिटल फिटनेस याकडे लोक अधिक जागरूक झाले. त्यानिमित्ताने या वर्षी कोणते फिटनेस ट्रेंड्स सर्वाधिक व्हायरल ठरले, ते जाणून घेऊया..डायटबाबत वाढलेली जागरूकता2025 मध्ये 'वन साईज फिट्स ऑल' डायटची संकल्पना मागे पडली. लोकांनी त्यांच्या शरीराच्या गरजेनुसार आहार निवडायला सुरुवात केली. जंक फूड टाळणं, हंगामी(season food) आणि घरगुती पदार्थांना(homecooked food) प्राधान्य दिलं, साखर आणि मीठाचे प्रमाण कमी करणं हे बदल सुद्धा स्पष्टपणे दिसून आलेत.वर्च्युअल फिटनेस क्लासेसधकाधकीच्या जीवनात जिम किंवा योगा क्लासला वेळ देणं अनेकांसाठी शक्य होत नाही. त्यामुळे 2025 मध्ये वर्च्युअल फिटनेस क्लासेस खूपच लोकप्रिय झाले. ऑनलाइन योगा, घरगुती वर्कआउट्स, लाइव्ह ट्रेनिंग या सेशन्समुळे लोक घरबसल्या नियमित व्यायाम करू लागले. यामुळे वेळ आणि खर्च दोन्हीची बचत झाल्याचं दिसून येत आहे..Year Ender 2025: सोलो ट्रॅव्हल ते इको टूरिझम; 2025 मध्ये भारतीयांच्या प्रवासाच्या सवयींमध्ये 'असा' झाला मोठा बदल! .पीरियॉडिक ब्लड टेस्टकडे वाढले लक्षआरोग्याबाबत सजगता वाढल्यामुळे 2025 मध्ये लोकांनी नियमित ब्लड टेस्टला प्राधान्य दिलं. व्हिटॅमिन D, B12, लोह(iron), थायरॉईड (thyroid), हार्मोन्स (hormones) अशा तपासण्या वेळोवेळी करून घेण्याकडे कल वाढला. आजाराची लक्षणं दिसण्याआधीच समस्या ओळखून त्यावर उपाय करण्याचा हा ट्रेंड ठरला आहे.माइंडफुलनेस आणि मेंटल हेल्थला अग्रक्रमतणाव, चिंता आणि मानसिक थकवा वाढत असताना योगा, पिलाटेज, मेडिटेशन आणि प्राणायाम यांची लोकप्रियता वाढली. 2025 मध्ये लोकांनी फिटनेस म्हणजे केवळ शरीर नाही, तर मनही तितकंच महत्त्वाचं आहे, हे अॅक्सेप्ट केलंय..बॉडी बिल्डिंगपेक्षा गट हेल्थला प्राधान्यया वर्षी फिटनेस चर्चेत गट हेल्थ (आतड्यांचे आरोग्य) विशेष स्पॉटलाईटवर राहिलं. पचनसंस्था चांगली राहिली तर शरीर, झोप आणि मूड यावर सकारात्मक परिणाम होतो, हे लोकांना कळलं. त्यामुळे प्रोबायोटिक्स, फायबरयुक्त आहार आणि संतुलित जेवणाकडे लोक अधिक लक्ष देऊ लागले.व्हायरल डायट ट्रेंड्सची चर्चासुपरफूड्स, इंटरमिटंट फास्टिंग आणि एआय-आधारित वैयक्तिकृत डाएट हे 2025 मधील चर्चेतील डाएट ट्रेंड्स ठरले. क्विनोआ, चिया सीड्ससारख्या पौष्टिक पदार्थांचा वापर वाढला, तसेच एआयच्या मदतीने वैयक्तिक गरजेनुसार डाएट प्लॅन तयार करणंही लोकप्रिय झालं..Indian Office Workers Diabetes Risk: 'ऑफिस स्ट्रेस' ठरतोय डायबिटीज होण्याचं कारण? भारतीय अभ्यासातून धक्कादायक निष्कर्ष आला समोर.एकूणच फिटनेसकडे समग्र दृष्टिकोन2025 मध्ये लोकांनी फिटनेसकडे पाहण्याची दृष्टी बदलली. शरीर, मन आणि जीवनशैली यांचा समतोल राखणं हा खरा फिटनेस मंत्र ठरला. हे ट्रेंड्स फक्त फॅड न राहता आरोग्यपूर्ण जीवनशैलीचा भाग बनले, हेच या वर्षाचं वैशिष्ट्य म्हणावं लागेल. डिस्क्लेमर : सदर लेख फक्त सामान्य माहितीसाठी आहे. सकाळ माध्यम समूह अशा कोणत्याही गोष्टींची पुष्टी करत नाही. अधिक तपशीलांसाठी तुम्ही तज्ज्ञांचे मार्गदर्शन घेऊ शकता..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.