Year Ender 2025: लोकांनी वजन कमी करण्यापेक्षा हेल्दी राहण्यावर दिला भर; 'हे' ठरले 2025 चे 7 जबरदस्त फिटनेस ट्रेंड्स

Top 7 Fitness Trends of Year 2025: 2025 मध्ये वजन कमी करण्यापेक्षा फिट आणि हेल्दी राहण्याकडे लोकांचा कल वाढला; जाणून घ्या वर्षातील 7 टॉप फिटनेस ट्रेंड्स.
Top Fitness Trends of 2025

Thease are The Top 7 Fitness Trends That Focused on Health Over Weight Loss in Year 2025

Anushka Tapshalkar
Updated on

Fitness Trends 2025: २०२५ मध्ये लोकांनी अनेक गोष्टींना प्राधान्य दिलं. त्यातही लोकांनी शारीरिक आणि मानसिक आरोग्य, जीवनशैली, आहार यावर जास्त भर दिला. या वर्षी फिटनेस कडे फक्त वजन कमी करणे किंवा मसल्स वाढवणे एवढ्याच दृष्टिकोनाने श्लेष दिलं नाही. तर बदलत्या जीवशैलीसोबत लोकांचा दृष्टिकोनही बदलला आहे आणि “ऑलराउंड हेल्थ” हा केंद्रबिंदू ठरला. शारीरिक आरोग्यासोबत मानसिक संतुलन, योग्य आहार, वेळेवर तपासण्या आणि डिजिटल फिटनेस याकडे लोक अधिक जागरूक झाले. त्यानिमित्ताने या वर्षी कोणते फिटनेस ट्रेंड्स सर्वाधिक व्हायरल ठरले, ते जाणून घेऊया.

