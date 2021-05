दम्याचे रुग्ण आहात! 5 योग आसन करुन व्हा लक्षणांपासून मुक्त

आजकाल दमा ही सामान्य परिस्थिती आहे. हे वेगवेगळ्या कारणांमुळे होऊ शकते आणि बर्‍याच ट्रिगरमुळे एखाद्या व्यक्तीमध्ये दम्याचा अटॅक येऊ शकतो. दम म्हणजे फुफ्फुसांपर्यंत प्रवास करणार्‍या वायुमार्गाची जळजळ. यामुळे श्वास घेणे कठीण होते आणि काही शारीरिक क्रिया आव्हानात्मक असू शकतात. जेव्हा आपल्या वायुमार्गाची अस्तर सुजलेली असते आणि आजूबाजूच्या स्नायूंना श्वास घेण्यास त्रास होतो तेव्हा लक्षणे उद्भवतात. त्यानंतर श्लेष्मा वायुमार्ग भरते, ज्यामुळे वाहून जाणा air्या हवेचे प्रमाण कमी होऊ शकते. या परिस्थितीमुळे दम्याचा त्रास होऊ शकतो, ज्यामुळे श्वास घेण्यास त्रास होतो आणि छातीत घट्टपणा येतो. (asthma patients can get rid of its symptoms with these 5 yoga asanas)

दम्याचा रुग्णांसाठी योगाभ्यास

येथे काही योग आसन आहेत ज्यात दम्याचा त्रास होणारी व्यक्ती सुरक्षितपणे सराव करू शकते आणि लक्षणांपासून आराम मिळवू शकते. एक डोस जो छातीचा क्षेत्र उघडतो, फुफ्फुसांचा आणि वायुमार्गाचा विस्तार दम्याच्या रूग्णांसाठी खूप फायदेशीर आहे.

सुखासन

ही विश्रांतीची आणि सोपी पोज म्हणजे ध्यान आहे आणि लगेच मनाला शांत करते. हे आपल्या श्वासोच्छवासावर लक्ष केंद्रित करते आणि फुफ्फुसांचे कार्य सुधारते.

अर्ध मत्स्येंद्रासन

अर्धा पाठीचा कणा बसणे छाती उघडते आणि फुफ्फुसांना ऑक्सिजन पुरवठा सुधारते, ज्यामुळे तुमची श्वसन कार्यक्षमता आणि फुफ्फुसांची क्षमता सुधारते.

भुजंगासन

कोब्रा पोझ छाती उघडतो, रक्त परिसंचरण सुधारतो आणि दम्याचा त्रास देणा-या लोकांसाठी शिफारसीय आहे कारण तो समोरचा भाग उघडतो आणि वायुमार्गाचा विस्तार करतो.

बाऊंड कानसन

बुद्ध कोनासन किंवा बटरफ्लाय पवित्रा ही आणखी एक आरामदायक मुद्रा आहे. हे शरीरात पसरते आणि शरीर उघडते.

सेतुबंदनास

पुल हा एक क्लासिक योगा पोझ आहे जो तुमची छाती उघडतो आणि श्वासोच्छवासाला उत्तेजन देतो.

डिसक्लेमर: वरील लेखात देण्यात आलेली माहिती ही सर्वसामान्य माहितीच्या आधारावर आहे. याबाबत अधिक माहितीसाठी तज्ज्ञांचा सल्ला घ्यावा.

