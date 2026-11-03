Yoga Benefits: ‘योगमॅट’पासून आयुष्यापर्यंत...

-देवयानी एम. लाइफस्टाइल कोचआजकाल योगवर्गाला जाणाऱ्यांची संख्या वाढते आहे. भारतात कोट्यवधी लोक नियमितपणे योगासनं आणि प्राणायाम करतात. शरीराची लवचीकता वाढवतात, वजन नियंत्रणात ठेवतात. अनेक जण क्लासला जाऊन शिकतात, काही ऑनलाइन करतात, तर काही स्वतःच घरच्या घरी सराव करतात. हे सगळं निश्चितच चांगलं आहे; पण एक प्रश्न विचारावासा वाटतो, की नियमित योग सराव करणाऱ्या प्रत्येक व्यक्तीच्या जगण्यात योग उतरतो का?.Success Story: रायगडच्या लेकीची आकाशाला गवसणी! सानिका पांगारेची विमान क्षेत्रात भरारी, शिष्यवृत्तीची साथ अन् जिद्दीची प्रेरणादायी कहाणी. योगसरावात आपण शरीर ताणतो; पण दैनंदिन आयुष्यात ताणतणावाला कसे सामोरे जातो? प्राणायामात आपण श्वासावर लक्ष केंद्रित करतो; पण राग आल्यावर किंवा तणावाच्या प्रसंगी श्वासाची जाणीव ठेवतो का? योगसरावात आपण संतुलन साधणारी आसनं करतो; पण आयुष्यातील चढ-उतारांमध्ये मानसिक संतुलन राखतो का?योगासनात आपण शरीराला स्थिर ठेवतो; पण मनाची अस्वस्थता ओळखायला शिकतो का?योग म्हणजे केवळ आसनांचा आणि प्राणायामाचा सराव नाही. शुद्धी क्रिया, आसनं, प्राणायाम, बंध, मुद्रा ही सर्व झाली हठ योगातील तंत्रे. परंतु त्यांच्या मागचा उद्देश फक्त स्वस्थ राहणं, लवचीकता मिळवणं इतपतच मर्यादित राहिला, तर खऱ्या आणि संपूर्ण अर्थानं योगाचा लाभ मिळणार नाही. शरीराच्या फायद्याबरोबरीनं, मनाचं योग्य व्यवस्थापन आणि जीवनात परिवर्तन होणं गरजेचं आहे. योगशास्त्रात मनुष्याचं स्वभाव परिवर्तन करण्याची ताकद आहे. यम, नियम, स्वाध्याय, संतोष, संयम या संकल्पना केवळ ग्रंथात वाचण्यासाठी नाहीत. त्या आपल्या रोजच्या वागण्यात दिसायला हव्यात..उदाहरणार्थ, समाधान म्हणजे प्रगतीची इच्छा सोडणं नव्हे, तर सततच्या तुलनेतून निर्माण होणारी अस्वस्थता कमी करणं. आपण आहोत तिथं आणि तसे परिपूर्ण आहोत याची जाणीव असणं आणि पुढची पावलं टाकत राहणं.योगाचा परिणाम केवळ आपण किती वेळ आसनं करू शकतो किंवा किती लवचीक झालो यावर मोजता येत नाही. पूर्वीपेक्षा रागावर नियंत्रण ठेवता येते का? परिस्थिती प्रतिकूल असली, तरी प्रतिक्रिया देण्याआधी थांबता येते का? स्वतःच्या भावना आणि विचारांकडे थोड्या अलिप्तपणे पाहता येते का? इतरांशी वागताना अधिक संवेदनशीलता आली आहे का? स्वतःच्या शरीराची आणि मनाची जबाबदारी घेण्याची वृत्ती विकसित झाली आहे का?.योगवर्गातून बाहेर पडल्यावर आपला सराव संपत नाही. खरा योगाभ्यास तर तिथून सुरू होतो. एक तास सराव केल्यानंतरचे तेवीस तास योग थोडातरी झिरपला आहे का हे शोधलं पाहिजे. कारण योगाची खरी परीक्षा मॅटवर नसते; ती आपल्या रोजच्या जगण्यात असते.योगाचा परिणाम स्वतःमध्ये कसा ओळखायचा? योग साधनेचा आपल्या आयुष्यावर खरोखर परिणाम होतो आहे, की आपण केवळ नियमितपणे योगवर्गाला जात आहोत, हे तपासण्यासाठी स्वतःला तीन प्रश्न विचारता येतील.पूर्वीच्या तुलनेत प्रतिक्रिया कमी झाल्या आहेत का?: प्रत्येक गोष्टीवर आपली भावनिक प्रतिक्रिया उमटते का? एखाद्यानं काही बोललं, अपेक्षेप्रमाणे गोष्ट घडली नाही किंवा परिस्थिती मनासारखी नसली, की लगेच चिडचिड, राग, नाराजी व्यक्त होते का? की आता अशा प्रसंगांमध्ये थोडं थांबता येतं? प्रत्येक गोष्टीवर प्रतिक्रिया देण्याची गरज नसते, हे उमगू लागले आहे का? यातून आपली मानसिक स्थिरता वाढते आहे की नाही, हे लक्षात येतं..आवडीनिवडी आणि आग्रह पूर्वीसारखेच तीव्र आहेत का?: ‘मला हेच आवडतं’, ‘हेच हवं’, ‘हे असंच झालं पाहिजे’, ‘माझ्या मनासारखंच घडले पाहिजे’, असे आग्रह अजूनही तितकेच आहेत का? की आता आवडीनिवडींबद्दलचा अट्टाहास काहीसा कमी झाला आहे? यातून आपला ‘मी’पणा, म्हणजेच अहंभाव मृदू झाला आहे की नाही, हे समजते.परिस्थितीशी जुळवून घेण्याची क्षमता वाढली आहे का?‘माझंच म्हणणं योग्य’, ‘माझ्या पद्धतीनेच गोष्टी झाल्या पाहिजेत’, असा आग्रह अजूनही आहे का? की वेगळे विचार, वेगळ्या पद्धती आणि अनपेक्षित परिस्थिती स्वीकारण्याची तयारी वाढली आहे? प्रत्येक वेळी मतावर ठाम राहण्याऐवजी गरजेनुसार बदल स्वीकारता येतो का, परिस्थितीशी जुळवून घेण्याची क्षमता वाढली आहे का? यातून आपल्या मनाची लवचिकता वाढली आहे की नाही, हे दिसतं..Young Trekker: वयाच्या दहाव्या वर्षी पदभ्रमंतीचे त्रिशतक; ओमराजेने सर केले २८ गड-किल्ले, ३०० ट्रेकची प्रेरणादायी कामगिरी.हे तीनही बदल तुमच्यात होत असतील किंवा झाले असतील तर मॅटवर केलेल्या ‘योगा’पासून तुमच्या जीवनात झिरपणाऱ्या ‘योग’कडे वाटचाल करू लागला आहात असं जमजू शकता. योग्य दिशेनं सराव-साधना चालू आहे असा याचा अर्थ. योगामुळे माणूस कधीच रागावणार नाही, अस्वस्थ होणार नाही किंवा दुःखी होणार नाही, असं नाही; पण त्या भावनांशी आपलं नातं बदलू लागते. हा फार महत्त्वाचा फरक आहे. योग म्हणजे भावनांचा अभाव नव्हे; तर भावनांच्या आहारी न जाता त्यांना समजून घेऊन त्यांच्यात संतुलन राखण्याची क्षमता.योगामुळे आपलं व्यक्तिमत्त्व निस्तेज किंवा इच्छाशक्ती कमकुवत होत नाही. स्वतःची मतं, आवडीनिवडी आणि महत्त्वाकांक्षा कायम ठेवूनही त्यांच्याशी असलेली अतिआसक्ती कमी होणं, हा इथला खरा आशय आहे. योगामुळे तुमचं शरीर किती बदललं, यापेक्षा योगामुळे तुमच्या प्रतिक्रिया, आग्रह आणि परिस्थितीकडे पाहण्याची दृष्टी किती बदलली, हा अधिक महत्त्वाचा प्रश्न आहे. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.