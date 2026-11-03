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Yoga Benefits: ‘योगमॅट’पासून आयुष्यापर्यंत...

Yoga for Better Health Fitness and a Balanced Lifestyle: निरोगी शरीर आणि शांत मनासाठी योगाची साथ; योगमॅटपासून आयुष्यापर्यंतचा प्रवास
Benefits of Yoga in Daily Life From Yoga Mat to Better Health Fitness Mental Peace and a Balanced Lifestyle

Benefits of Yoga in Daily Life From Yoga Mat to Better Health Fitness Mental Peace and a Balanced Lifestyle

sakal

देवयानी एम., योगप्रशिक्षक
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-देवयानी एम. लाइफस्टाइल कोच

आजकाल योगवर्गाला जाणाऱ्यांची संख्या वाढते आहे. भारतात कोट्यवधी लोक नियमितपणे योगासनं आणि प्राणायाम करतात. शरीराची लवचीकता वाढवतात, वजन नियंत्रणात ठेवतात. अनेक जण क्लासला जाऊन शिकतात, काही ऑनलाइन करतात, तर काही स्वतःच घरच्या घरी सराव करतात. हे सगळं निश्चितच चांगलं आहे; पण एक प्रश्न विचारावासा वाटतो, की नियमित योग सराव करणाऱ्या प्रत्येक व्यक्तीच्या जगण्यात योग उतरतो का?

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