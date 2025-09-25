आरोग्य

Success Story: दोन वर्षांच्या लढाईनंतर मिळाली आठ तासांची शांत झोप; रक्ताच्या कर्करोगावर तरुणीची यशस्वी मात

Young Woman Defeats Blood Cancer After Two-Year Battle: दोन वर्षांच्या संघर्षानंतर रक्ताच्या कर्करोगावर मात करत तरुणीने जीवनात पुन्हा शांत झोप मिळवली.
Young Woman Defeats Blood Cancer After Two-Year Battle, Finally Sleeps Peacefully for 8 Hours Straight

Young Woman Defeats Blood Cancer After Two-Year Battle, Finally Sleeps Peacefully for 8 Hours Straight

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

Blood Cancer Survivor Story: काळेवाडीतील २४ वर्षांच्या सायलीला (नाव बदललेले) रात्रंदिवस सारखे अंग खाजवू लागले, ज्यामुळे तिला सलग दोन तासांचीही झोप न मिळण्याचा त्रास झाला. पुढे मानेवर गाठ आल्याने तिला फिजिशियनकडे पाठवण्यात आले. तिथल्या तपासणीतून तिला 'हॉजकिन्स लिम्फोमा' या रक्त आणि ग्रंथीशी संबंधित कर्करोगाचे निदान झाल्याचे समजले. मात्र, केमोथेरपीने तिचा त्रास लवकरच कमी झाला आणि तिने दोन वर्षांनंतर प्रथमच शांतपणे पूर्ण झोप घेतली.

Loading content, please wait...
Cancer
Health Department
blood cancer
Cancer Patients
health
Healthcare
Cancer Treatment

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com