Success Story: दोन वर्षांच्या लढाईनंतर मिळाली आठ तासांची शांत झोप; रक्ताच्या कर्करोगावर तरुणीची यशस्वी मात

Blood Cancer Survivor Story: काळेवाडीतील २४ वर्षांच्या सायलीला (नाव बदललेले) रात्रंदिवस सारखे अंग खाजवू लागले, ज्यामुळे तिला सलग दोन तासांचीही झोप न मिळण्याचा त्रास झाला. पुढे मानेवर गाठ आल्याने तिला फिजिशियनकडे पाठवण्यात आले. तिथल्या तपासणीतून तिला 'हॉजकिन्स लिम्फोमा' या रक्त आणि ग्रंथीशी संबंधित कर्करोगाचे निदान झाल्याचे समजले. मात्र, केमोथेरपीने तिचा त्रास लवकरच कमी झाला आणि तिने दोन वर्षांनंतर प्रथमच शांतपणे पूर्ण झोप घेतली..रक्त कर्करोगाबाबत जागरूकतेचा महिना म्हणून 'सप्टेंबर महिना' हा जगभरात पाळला जातो. रक्त कर्करोगाविषयी पुरेशी जागरूकता नसल्याने त्याचे निदान वेळेवर होत नाही. परिणामी उपचारांना उशीर होतो, गुंतागुंत वाढते आणि जिवावरही बेतू शकते. याबाबत समाजात जागृती होणे गरजेचे आहे, असे हे तज्ज्ञ सांगतात.दुसऱ्या घटनेत तीन वर्षाच्या मुलीला सारखा ताप यायचा. तिला टॉन्सिल (गळ्याच्या गाठी) आहे, समजून उपचार घेतले, तरी फरक पडत नव्हता. तिचीही 'बायोप्सी' चाचणी केली असता, 'बर्किट लिम्फोमा' या रक्त कर्करोगाचे निदान झाले. केमोथेरपीनंतर ती बरी झाली..डॉ. डी. वाय. पाटील रुग्णालयातील रक्तविकारतज्ज्ञ डॉ. दीपक पाटील म्हणाले की, सायलीचा अंग खाजवणे हा त्रास संपला आणि तिचे वजनही ३५ वरून ४७ किलो झाले. तिच्या कर्करोगाचे निदान वेळेवर झाले असते, तर दोन वर्षे हा त्रास सहन करावा लागला नसता. .रक्ताच्या कर्करोगाचे ३०० ते ४०० प्रकार आहेत. त्यापैकी ल्युकेमिया (रक्तपेशींमधील कर्करोग), लिम्फोमा (ग्रंथी, बोन मॅरो यांच्यातील कर्करोग) आणि मल्टिपल मायलोमा (अस्थिमज्जेतल्या प्लाझ्मा पेशींचा कर्करोग) हे प्रमुख प्रकार आढळून येतात. त्यावर नवनवीन उपचार उपलब्ध असून, काही रक्ताचे कर्करोग पूर्णपणे बरे होतात, तर काहींमध्ये रुग्णांचे आयुष्य १० ते २० किंवा ४० वर्षांनी वाढवता येऊ शकते..भारती विद्यापीठ रुग्णालयातील रक्तविकारतज्ज्ञ डॉ. मधुरा देशपांडे म्हणाल्या की, "'लिम्फोमा' हा रक्ताचा एक प्रकारचा कर्करोग असून, तो लिम्फोसाइट्स नावाच्या पेशींमधून सुरू होतो. तो कोणत्याही वयात होतो. हा जगातील सर्वाधिक आढळणाऱ्या दहा कर्करोगांपैकी एक आहे."