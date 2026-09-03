Horoscope | राशी भविष्य

Lucky Zodiac Signs : 3 सप्टेंबरला जुळून येतोय 'बुधादित्य' अन् 'मालव्य' राजयोग! 'या' 5 राशींच्या भाग्योदयाचे संकेत; अचानक धनलाभाची शक्यता

3 September 2026 horoscope lucky zodiac signs : ३ सप्टेंबरच्या विशेष ग्रहयोगांचा मिथुन, कर्क, सिंह, तूळ आणि कुंभ राशींना फायदा होण्याची शक्यता आहे. नवीन उत्पन्नाच्या संधी, आर्थिक लाभ, करिअर प्रगती आणि रखडलेली कामे मार्गी लागू शकतात.
3 September 2026 astrology predictions

3 September 2026 astrology predictions

esakal

सकाळ डिजिटल टीम
Updated on

3 September Horoscope 2026 : आज, ३ सप्टेंबर २०२६ रोजी निर्माण होणारे विशेष ग्रहयोग काही राशींसाठी अत्यंत शुभ ठरण्याची शक्यता आहे. या दिवशी नवीन कामांना सुरुवात करण्यासाठी अनुकूल वातावरण निर्माण होईल, तर पूर्वी रखडलेली कामे पुन्हा मार्गी लागण्याची शक्यता आहे. काही जणांना अतिरिक्त उत्पन्नाचे स्रोत मिळू शकतात, तसेच पूर्वी दिलेले पैसे परत मिळण्याचीही शक्यता आहे.

Loading content, please wait...
horoscope
Career
Zodiac Predictions
Horoscope Predictions
Marathi daily horoscope
Marathi News Esakal
www.esakal.com