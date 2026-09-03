Lucky Zodiac Signs : 3 सप्टेंबरला जुळून येतोय 'बुधादित्य' अन् 'मालव्य' राजयोग! 'या' 5 राशींच्या भाग्योदयाचे संकेत; अचानक धनलाभाची शक्यता

3 September Horoscope 2026 : आज, ३ सप्टेंबर २०२६ रोजी निर्माण होणारे विशेष ग्रहयोग काही राशींसाठी अत्यंत शुभ ठरण्याची शक्यता आहे. या दिवशी नवीन कामांना सुरुवात करण्यासाठी अनुकूल वातावरण निर्माण होईल, तर पूर्वी रखडलेली कामे पुन्हा मार्गी लागण्याची शक्यता आहे. काही जणांना अतिरिक्त उत्पन्नाचे स्रोत मिळू शकतात, तसेच पूर्वी दिलेले पैसे परत मिळण्याचीही शक्यता आहे..३ सप्टेंबर हा गुरुवार असून भाद्रपद महिन्यातील कृष्ण पक्षातील षष्ठी तिथी आहे. गुरुवार हा ज्ञान, संपत्ती, विवाह आणि संततीचा कारक मानल्या जाणाऱ्या गुरू ग्रहाला समर्पित आहे. याशिवाय या दिवशी ‘शीतला सातम’ आणि मासिक ‘कार्तिकाई’ व्रत आहे. ‘रवी योगा’ची शुभ ऊर्जा तसेच कृत्तिका आणि रोहिणी नक्षत्रांचा प्रभावही या दिवसाला विशेष महत्त्व देत आहे..ज्योतिषीय गणनेनुसार, या दिवशी गुरू आश्लेषा नक्षत्राच्या दुसऱ्या चरणात प्रवेश करेल. सूर्य सिंह राशीत आणि पूर्वाफाल्गुनी नक्षत्रात असेल, तर चंद्र मेष राशीत भ्रमण करेल. सिंह राशीत सूर्य आणि बुध यांच्या स्थितीमुळे ‘बुधादित्य योग’ तयार होत आहे. शुक्र स्वतःच्या तूळ राशीत असून ‘मालव्य राजयोग’ निर्माण करत आहे. मंगळ मिथुन, गुरू कर्क आणि शनि मीन राशीत आहेत. राहू कुंभ, तर केतू सिंह राशीत स्थित आहे..Mangal Nakshatra 2026 : आजपासून 'या' 5 राशींवर मंगळदेव प्रसन्न! पुनर्वसू नक्षत्रातील प्रवेशाने उघडणार प्रगतीची दारे; तुमचे नशीब पालटणार?.मिथुनमिथुन राशीचे व्यक्ती संपर्क आणि नेटवर्किंगच्या बाबतीत कुशल मानले जातात. त्यामुळे ३ सप्टेंबरचा दिवस त्यांच्यासाठी विशेष अनुकूल ठरू शकतो. नवीन संधींचा योग्य फायदा घेण्यात यश मिळेल.व्यावसायिकांना ग्राहकांकडून चांगली बातमी मिळण्याची शक्यता आहे. नोकरी करणाऱ्यांना जुन्या परिचितांकडून करिअरमध्ये महत्त्वाची मदत मिळू शकते. एकाच वेळी अनेक संधी समोर येण्याची शक्यता आहे.रखडलेले आर्थिक व्यवहार मार्गी लागू शकतात. अतिरिक्त उत्पन्नाचे नवीन मार्गही उपलब्ध होऊ शकतात. कुटुंबीयांच्या मदतीमुळे आर्थिक लाभाच्या नव्या संधी निर्माण होण्याची शक्यता आहे. मात्र, तणाव आणि झोपेच्या समस्या टाळण्यासाठी मोबाईलचा वापर आणि स्क्रीन टाइम मर्यादित ठेवणे फायदेशीर ठरेल..कर्ककर्क राशीच्या व्यक्तींसाठी ३ सप्टेंबरची ग्रहस्थिती भविष्यासाठी सकारात्मक संकेत देणारी ठरू शकते. करिअरमध्ये महत्त्वाचे बदल होण्याची शक्यता असून आत्मविश्वास वाढेल.गुरू तुमच्या राशीत असल्याने निर्णय घेताना अधिक आत्मविश्वास आणि स्पष्टता जाणवेल. कामाच्या ठिकाणी वाढलेला ताणही तुम्ही योग्य नियोजनाने हाताळू शकाल. अनुभवी व्यक्तीचा सल्ला व्यवसायासाठी फायदेशीर ठरू शकतो. भविष्यातील योजनांवर काम करण्यासाठीही हा दिवस अनुकूल आहे.कौटुंबिक आणि वैयक्तिक नात्यांमध्ये विश्वास वाढेल. गैरसमज दूर होण्याची शक्यता आहे. मात्र, कामाचा अतिरेक टाळणे गरजेचे असून कुटुंबासाठीही वेळ काढणे आवश्यक ठरेल..Numerology Facts : 'या' मूलांकाच्या व्यक्ती असतात अत्यंत उदार अन् दानशूर; अनोळखी व्यक्तींनाही मदतीचा हात देतात!.सिंहसिंह राशीसाठी हा दिवस निर्णयक्षमता आणि विश्लेषणात्मक विचारशक्ती वाढवणारा ठरू शकतो. सूर्याचा प्रभाव आणि बुधादित्य योगामुळे कामामध्ये अधिक स्पष्टता येण्याची शक्यता आहे.कामाच्या ठिकाणी अनेक दिवसांपासून रखडलेली समस्या सोडवण्यात यश मिळू शकते. व्यवसायासाठीही दिवस सकारात्मक असून ऑनलाइन काम करणाऱ्यांना उत्पन्न वाढवण्याच्या नवीन संधी मिळू शकतात.विद्यार्थ्यांना मित्र किंवा सहकाऱ्याच्या सल्ल्यामुळे पुढील वाटचालीसाठी योग्य दिशा मिळू शकते. प्रेमसंबंधांमधील अडथळे दूर होण्याची शक्यता आहे. कौटुंबिक पाठिंबा मिळाल्यामुळे मानसिक ताणही कमी राहू शकतो..तूळतूळ राशीसाठी ३ सप्टेंबरचा दिवस वैयक्तिक प्रगतीसोबतच आर्थिकदृष्ट्याही महत्त्वाचा ठरू शकतो. या राशीत निर्माण होणारा मालव्य राजयोग सर्जनशीलता आणि आत्मविश्वास वाढवू शकतो.नोकरी करणाऱ्यांवर नवीन जबाबदाऱ्या सोपवल्या जाण्याची शक्यता आहे. व्यावसायिकांना नवीन ग्राहक मिळू शकतात, ज्यामुळे आर्थिक आवक वाढण्याची शक्यता आहे. ऑनलाइन काम करणाऱ्यांसाठीही हा काळ फायदेशीर ठरू शकतो. उत्पन्नाचे नवे स्रोत निर्माण होण्याची शक्यता आहे.जोडीदारासोबत मोकळेपणाने संवाद साधल्यामुळे नात्यातील जवळीक वाढेल. आरोग्य सामान्यतः चांगले राहू शकते; मात्र, पुरेशी विश्रांती न घेतल्यास तणाव जाणवू शकतो..कुंभकुंभ राशीच्या व्यक्तींसाठी ३ सप्टेंबरची ग्रहस्थिती रखडलेली कामे पूर्ण करण्यासाठी अनुकूल ठरू शकते. दीर्घकाळ प्रलंबित असलेले प्रकल्प पुन्हा सुरू होण्याची शक्यता आहे.व्यावसायिक क्षेत्रात टीमवर्कचा फायदा होईल. सोपवलेली कामे यशस्वीपणे पूर्ण केल्यामुळे समाधान मिळेल. पूर्वी इतरांना दिलेले पैसे परत मिळण्याची शक्यता असून उत्पन्न वाढवण्याच्या नवीन कल्पनाही सुचू शकतात.ऑनलाइन व्यवसाय करणाऱ्यांना नवीन ग्राहक मिळू शकतात. त्यामुळे आर्थिक स्थिती सुधारण्यास मदत होऊ शकते. व्यावसायिक आणि वैयक्तिक जबाबदाऱ्यांमध्ये योग्य समतोल राखणे मात्र महत्त्वाचे ठरेल.कुटुंबातील जुना वाद मिटण्याची शक्यता आहे. भविष्यासाठी नियोजन करण्यासाठी हा दिवस चांगला ठरू शकतो. टीममध्ये राहून काम केल्यास अपेक्षित यश मिळण्याची शक्यता अधिक आहे.टीप : वरील अंदाज ज्योतिषीय गणनांवर आधारित असून ते श्रद्धेचा भाग आहेत. याचा कोणताही वैज्ञानिक आधार असल्याचे सिद्ध झालेले नाही..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.