Saptahik Rashibhavishya: ‘अति तेथे माती’ हे लक्षात ठेवून वागा.! काय सांगतंय या अठवड्याचं ग्रहमान..?

अनिता केळकरमेषव्यवसायात नवीन योजना कार्यान्वित करण्यापूर्वी निष्णात व्यक्तींचा सल्ला घ्याल. महत्त्वाच्या व्यक्तींना भेटणे, चर्चा करणे इत्यादी गोष्टींना प्राधान्य राहील. नोकरीत कामाचा मनस्वी कंटाळा येईल, त्यामुळे कामे पुढे ढकलण्याकडे कल राहील. मिळणाऱ्या सुखसुविधांचा वापर करावासा वाटेल. वृषभकमी श्रमात जास्त यश मिळवण्याचा प्रयत्न राहील. व्यवसायात कामाची वाटचाल योग्यरितीने करण्यासाठी नवीन व्यक्तींशी संपर्क साधाल. काही अनावश्यक बदल करून खर्च कराल. योग्य ताळेबंद आखून त्याप्रमाणे कृती करण्याचा प्रयत्न करा. घरात एखाद्या व्यक्तीचे हट्ट पुरवावे लागतील. .मिथुनप्रकृतीची तक्रार कमी झाल्याने तुम्ही मोठ्या उमेदीने व उत्साहाने कामाला लागाल. काम करताना जीवनाचा आस्वादही घ्याल. व्यवसायात स्पर्धेत टिकून राहण्यासाठी ठोस पावले उचलाल. जोडधंद्यातून विशेष लाभ होईल. नवीन कामे दृष्टिक्षेपात येतील; ती मिळवण्यासाठी हितचिंतकांची मदत घ्या.कर्कमानले तर समाधान मिळेल. सकारात्मक दृष्टिकोन जीवनाला कलाटणी देण्यास उपयोगी पडेल. व्यवसायात वेळ व काळाचे बंधन पाळून चांगले काम करण्याचा मानस असेल. पैशाची चिंता मिटेल, त्यामुळे मोठी उडीही घेता येईल. नोकरीत वरिष्ठ व सहकाऱ्यांची मदत मिळेल. कामासाठी जादा सुविधा मिळतील.सिंहव्यवसायात व्यावहारिक दृष्टिकोन ठेवाल. फायदा मिळवून देणाऱ्या कामांना प्राधान्य द्याल. जुनी येणी वसूल करण्याकडे लक्ष केंद्रित कराल. अनावश्यक खर्चावर नियंत्रण ठेवा. नोकरीत महत्त्वाचे पत्रव्यवहार होतील. कामात कल्पकता दाखवाल. निर्णय घेताना वरिष्ठांच्या मार्गदर्शनाचा फायदा होईल. शुभकार्यात वेळ चांगला जाईल. .कन्याकामातील प्रगतीचा आलेख चढत जाईल. त्याचा आनंद मिळेल. आर्थिक स्थितीही उत्तम असेल. व्यवसायात बाजारातील चढ-उतारांकडे लक्ष द्या. त्याप्रमाणे कामात लवचिक धोरण ठेवा. सकारात्मक दृष्टिकोन ठेवून कामे नेटाने पूर्ण करा. कामात बदलाची शक्यता आहे. बेरोजगारांना नवीन कामाची संधी मिळेल.तूळ'थांबला तो संपला' या म्हणीची आठवण होईल व तुम्ही नव्या जोमाने कामाला लागाल. कामे मार्गी लागल्याने कामाचा हुरूप वाढेल. पैशाची चिंता मिटेल. नवीन करारमदार होतील. नोकरीत वरिष्ठ व सहकारी कामात प्रोत्साहन देतील. जादा काम करून वरकमाई करता येईल. भविष्यात उपयोगी ठरणारी ध्येयधोरणे आखाल.वृश्चिकव्यवसायात अशक्य वाटणाऱ्या कामातही चांगली प्रगती होईल. कष्ट व प्रयत्न यांची योग्य सांगड घातल्याने नवीन कामे गती घेतील. पण कोणत्याही गोष्टीत घाई करणे सध्या चुकीचे आहे. तरी सबुरीने वागा. व्यवसायात रेंगाळलेली कामे मार्गी लावण्यासाठी जादा मेहनत घ्यावी लागेल. पैशाची चिंता मिटेल. .Weekly Numerology Forecast : साप्ताहिक अंकशास्त्र भविष्य! अंकशास्त्रानुसार तुमचा मूलांक सांगणार नशिबाबद्दल खास गोष्टी! .धनूप्रकृतिमान साथ देईल. भरपूर प्रवास कराल. पैशाची बाजू भक्कम राहील. ओळखीतून नवीन कामे मिळतील. चालू नोकरीत विशिष्ट कामानिमित्त जादा अधिकार मिळतील. दीर्घकाळचे एखादे स्वप्न साकार होईल. घरात मनाप्रमाणे खर्च करता येईल. वातावरण आनंदी राहील. महिलांना केलेल्या श्रमाचे चीज झाल्याचे समाधान लाभेल.मकर'अति तेथे माती' हे लक्षात ठेवून वागा. व्यवसायात दुसऱ्यांना खूश ठेवण्यासाठी स्वतःहून कामे ओढवून घेऊ नका. कामाचे वाटप करून कामे संपवा. ज्या संधीची तुम्ही वाट पाहत होता अशी संधी चालून येईल, लाभ घ्या. व्यवसायात हातातील कामे वेळेत पूर्ण करण्याचा चंग बांधाल. खाण्यापिण्याचे चोचले पुरवले जातील. .Weekly Rashi Bhavishya Horoscope News in Marathi : कसा असेल तुमचा आठवडा..? ग्रहमान : ४ ऑक्टोबर २०२५ ते १० ऑक्टोबर २०२५ - मराठी राशी भविष्य.कुंभरेंगाळलेल्या कामांना गती येईल. हितचिंतकांची मदत मिळेल. व्यवसायात नवीन कामांना मुहूर्त लाभेल. नवीन बोलणी व करार होतील. नव्या नोकरीच्या प्रयत्नांना यश लाभेल. पैशाची तजवीज करावी लागेल. नोकरीत बदल किंवा बदलीची शक्यता आहे. सभोवतालच्या व्यक्तींशी सांभाळून वागा.मीनव्यवसायात फायदा मिळवून देणारी कामे प्राधान्याने हाती घ्याल. जुनी येणी वसूल होतील. त्यामुळे तणाव कमी होतील. नोकरीत थोडी कळ सोसलीत, तर परिस्थितीत बदल होईल. मनाप्रमाणे कामे होतील ही अपेक्षा ठेवू नका. पैशाच्या व्यवहारात चोखंदळ राहाल. कामांमुळे नवीन ओळखी होतील. प्रकृतीची काळजी घ्यावी.