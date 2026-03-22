मेष राशी साप्ताहिक राशिभविष्य (22 मार्च 2026 ते 28 मार्च 2026) - व्यवसायात तेजी, पण आर्थिक व्यवहारात सावधगिरी आवश्यक

हाय व्होल्टेज आठवडा; प्रवास, कुटुंब आणि करिअरमध्ये मिश्र अनुभव२२ ते २८ मार्च २०२६ या आठवड्यात मेष राशीच्या व्यक्तींना ग्रहयोगांचा तीव्र प्रभाव जाणवणार आहे. सप्ताहाची सुरुवात हाय व्होल्टेज घटनांनी होण्याची शक्यता असून काही अनपेक्षित प्रसंग प्रवासात अनुभवायला मिळू शकतात. त्यामुळे नियोजन करताना सावधगिरी बाळगणे आवश्यक आहे..प्रवास आणि कुटुंब: अनपेक्षित घटना, वृद्धांची काळजी घ्याया आठवड्यात प्रवास करताना काही अडचणी किंवा अनपेक्षित बदल संभवतात. विशेषतः अश्विनी नक्षत्राच्या व्यक्तींनी मौल्यवान वस्तूंची काळजी घ्यावी. घरातील ज्येष्ठ सदस्यांच्या आरोग्याकडे लक्ष देणे आवश्यक आहे. कुटुंबीयांशी संवाद साधताना संयम ठेवणे हिताचे ठरेल..नक्षत्रानुसार परिणाम: आनंद, अध्यात्म आणि कौटुंबिक समाधानभरणी नक्षत्राच्या व्यक्तींना सप्ताहाच्या शेवटी आनंददायी क्षण अनुभवायला मिळतील. मित्रमंडळींसोबत गाठीभेटी आणि मनोरंजनातून आनंद साजरा कराल. गुरुवारी येणारी श्रीरामनवमी धार्मिक दृष्ट्या महत्त्वाची ठरेल आणि देवदर्शनातून मानसिक समाधान मिळेल. काहींना मुलांच्या प्रगतीच्या बातम्यांमुळे अभिमान वाटेल, तर परदेशात असलेल्या मुलांना यश मिळण्याची शक्यता आहे. कृत्तिका नक्षत्राच्या व्यक्तींसाठी आठवड्याची सुरुवात वैवाहिक जीवनात समाधान देणारी ठरेल..करिअर आणि व्यवसाय: व्यावसायिक तेजी कायमया आठवड्यात व्यवसायात चांगली तेजी राहण्याची शक्यता आहे. नवीन संधी मिळू शकतात आणि कामात प्रगती होईल. नोकरीतही तुमच्या कामाची दखल घेतली जाईल. मात्र, आर्थिक व्यवहार करताना विशेष काळजी घ्या..आर्थिक स्थिती: उधार-उसनवारी टाळा, खर्चावर नियंत्रण ठेवाउधार देणे किंवा घेणे टाळणे अत्यंत आवश्यक आहे. खरेदी करताना अनावश्यक खर्च टाळा. कोणत्याही प्रकारच्या फसवणुकीपासून किंवा संमोहनासारख्या गोष्टींपासून दूर राहणे हिताचे ठरेल. शनिवारची एकादशी शांतता आणि विश्रांती देणारी ठरेल.एकूणच, मेष राशीसाठी हा आठवडा प्रगतीचा असला तरी संयम आणि सावधगिरी ठेवणे तितकेच गरजेचे आहे.