Marriage Astrology : नवऱ्याला यशस्वी अन् धनवान बनवायचंय? मग बायकोने नक्की करावीत 'ही' 3 सोपी कामे

पत्नीच्या छोट्या-छोट्या दयाळू कृती आणि विधींमुळे पतीचे भाग्य चमकते आणि घरात संपत्तीची बरसात होते. जर तुम्हाला तुमच्या नवऱ्याचे उत्पन्न दुप्पट करायचे असेल आणि आर्थिक समस्या दूर करायच्या असतील, तर हे सोपे उपाय नक्की करून पहा. या उपायांमुळे देवी लक्ष्मी आणि दुर्गेची कृपा प्राप्त होते, जीवनातील अडथळे दूर होतात आणि सौभाग्य वाढते..सर्वप्रथम काही गोष्टी टाळा जेणेकरून नकारात्मक ऊर्जा घरात येणार नाही. नवरा कामावर किंवा व्यवसायासाठी बाहेर गेल्यानंतर लगेच मुख्य दार बंद करू नका. पाच मिनिटे थांबा, म्हणजे सकारात्मक ऊर्जा घरात राहते. तसेच, तो गेल्यानंतर लगेच घर स्वच्छ करू नका किंवा ओल्या कापडाने फरशी पुसू नका. आंघोळीला जाण्याआधीही पाच मिनिटे थांबा. कपडे घडी करताना ते उलटे घडी करू नका, कारण यामुळे पतीला दुर्दैव येऊ शकते.आता सकारात्मक उपायांकडे वळूया. दररोज आंघोळीनंतर सिंदूर लावताना हा शक्तिशाली दुर्गा मंत्र जप करा.. "ओम सर्वस्वरूपे सर्वेषे सर्वशक्ती समन्विते, भयेभ्यस्त्राहि नो देवी दुर्गे देवी नमोस्तुते." हा मंत्र जीवनातील भीती आणि अडथळे दूर करतो, पतीला भरपूर संपत्ती आणि सौभाग्य मिळवून देतो..स्वयंपाकघरात सकाळी चुल पेटवण्यापूर्वी "ओम ब्राह्मणे नमः" हा मंत्र जपल्याने पतीचे उत्पन्न वाढते. सकाळी उठल्यावर गणपतीचे चित्र पहा, यामुळे शुभेच्छा मिळतात. पाच शुक्रवारी देवीला मनुका अर्पण करा. वेलचीचे उपाय खूप प्रभावी आहेत. स्वयंपाकघरात हिरवी वेलची ठेवा, कारण ती संपत्ती आकर्षित करते. कोरडी वेलची टाळा. शुक्रवारी पिवळ्या कापडात पाच वेलचीचे दाणे गुंडाळून पैसे ठेवलेल्या डब्यात किंवा पूजागृहात ठेवा..पतीच्या पर्समध्ये पाच वेलची ठेवल्याने लक्ष्मीचा आशीर्वाद मिळतो. तसेच पिवळ्या कापडात हिरवा कापूर गुंडाळून पूजागृहात ठेवा आणि दररोज अगरबत्ती लावा. विशेषतः शुक्रवारी हा उपाय करा. यामुळे उत्पन्न दुप्पट होऊ शकते.हिरव्या किंवा लाल बांगड्या घाला. रविवार किंवा शुक्रवारी खरेदी करा, मंगळवार शनिवारी टाळा. पूजागृहातील देवतांच्या मूर्ती दक्षिणेकडे तोंड करून ठेवू नका.हे उपाय श्रद्धेने आणि नियमितपणे केल्याने पतीला यश, श्रीमंती आणि सौभाग्य मिळेल. घरात शांती आणि समृद्धी नांदेल..