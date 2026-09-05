Budh Nakshatra Gochar : गुरू आणि बुधाच्या शुभ योगाने कर्क राशीला लॉटरी! वृषभ अन् मकर राशीच्या आर्थिक स्थितीत होणार मोठी सुधारणा; जाणून घ्या राशींचा सुवर्णकाळ

Bud Gochar 2026 : ज्योतिषशास्त्रानुसार बुध ग्रहाचे नक्षत्र परिवर्तन काही राशींसाठी विशेष लाभदायक ठरू शकते. बुध सूर्याच्या ‘उत्तरा फाल्गुनी’ नक्षत्रात प्रवेश करत असून, या गोचराचा परिणाम वृषभ, कर्क आणि मकर राशीच्या व्यक्तींवर सकारात्मक होण्याची शक्यता आहे. या काळात संबंधित राशींच्या व्यक्तींची बौद्धिक क्षमता, निर्णयक्षमता आणि आत्मविश्वास वाढू शकतो. त्यामुळे करिअरसोबतच आर्थिक बाबतीतही प्रगतीच्या संधी निर्माण होऊ शकतात..कर्क राशीला करिअरमध्ये मोठी संधीबुधाचा ‘उत्तरा फाल्गुनी’ नक्षत्रातील प्रवेश कर्क राशीसाठी विशेष शुभ ठरू शकतो. सध्या गुरू कर्क राशीत असल्याने बुध आणि गुरूचा प्रभाव करिअरसाठी अनुकूल वातावरण निर्माण करू शकतो, असे ज्योतिषशास्त्रात मानले जाते..या काळात नोकरीच्या शोधात असलेल्या व्यक्तींना नवीन संधी मिळू शकतात. तसेच नोकरी करणाऱ्यांना पदोन्नती, पगारवाढ किंवा जबाबदारीत वाढ होण्याची शक्यता आहे. व्यावसायिक क्षेत्रातही नवीन संधी मिळू शकतात..Guru Gochar 2026 : गुरुचा नक्षत्रात बदल! 'या' 4 राशींच्या नशिबाला मिळणार कलाटणी; प्रचंड धनलाभाचे संकेत.वृषभ राशीला आर्थिक लाभाचे संकेतवृषभ राशीच्या व्यक्तींसाठी बुधाचे नक्षत्र परिवर्तन लाभदायक ठरू शकते. आर्थिक निर्णय घेताना आत्मविश्वास वाढेल. उत्पन्नाचे नवीन मार्ग निर्माण होण्याची शक्यता असून, कामाच्या ठिकाणी तुमच्या बुद्धिमत्तेचे आणि कौशल्याचे कौतुक होऊ शकते..मकर राशीला प्रगतीच्या संधीमकर राशीच्या व्यक्तींनाही बुध गोचराचा सकारात्मक परिणाम जाणवू शकतो. करिअरमध्ये प्रगतीच्या नवीन संधी उपलब्ध होण्याची शक्यता आहे. महत्त्वाचे निर्णय घेताना विचारशक्ती आणि निर्णयक्षमता प्रभावी ठरेल. आर्थिक स्थितीत सुधारणा होण्याचे संकेतही मिळू शकतात..'या' तीन राशींसाठी काळ अनुकूलबुधाचे ‘उत्तरा फाल्गुनी’ नक्षत्रातील संक्रमण वृषभ, कर्क आणि मकर राशीच्या व्यक्तींसाठी शुभ ठरण्याची शक्यता आहे. या काळात करिअर, आर्थिक स्थिती आणि आत्मविश्वासाच्या बाबतीत सकारात्मक बदल अनुभवायला मिळू शकतात..Disclaimer : हा लेख ज्योतिषशास्त्रीय मान्यता आणि उपलब्ध माहितीनुसार तयार करण्यात आला आहे. यामध्ये दिलेल्या कोणत्याही दाव्यांची अचूकता किंवा सत्यता आम्ही पुष्टी करत नाही. ज्योतिषशास्त्रातील अंदाज हे श्रद्धेवर आधारित असून, त्याकडे केवळ माहितीच्या दृष्टिकोनातून पाहावे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.