Horoscope | राशी भविष्य

Budh Nakshatra Gochar : गुरू आणि बुधाच्या शुभ योगाने कर्क राशीला लॉटरी! वृषभ अन् मकर राशीच्या आर्थिक स्थितीत होणार मोठी सुधारणा; जाणून घ्या राशींचा सुवर्णकाळ

Bud Gochar in Uttara Phalguni Nakshatra What It Means - बुधाच्या उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्रातील प्रवेशामुळे वृषभ, कर्क आणि मकर राशींना करिअर, आर्थिक स्थिती, नोकरी, पगारवाढ आणि नवीन संधींच्या बाबतीत सकारात्मक परिणाम मिळण्याची शक्यता आहे.
Cancer Zodiac Sign May See Career Growth

Cancer Zodiac Sign May See Career Growth

esakal

बाळकृष्ण मधाळे
Updated on

Bud Gochar 2026 : ज्योतिषशास्त्रानुसार बुध ग्रहाचे नक्षत्र परिवर्तन काही राशींसाठी विशेष लाभदायक ठरू शकते. बुध सूर्याच्या ‘उत्तरा फाल्गुनी’ नक्षत्रात प्रवेश करत असून, या गोचराचा परिणाम वृषभ, कर्क आणि मकर राशीच्या व्यक्तींवर सकारात्मक होण्याची शक्यता आहे. या काळात संबंधित राशींच्या व्यक्तींची बौद्धिक क्षमता, निर्णयक्षमता आणि आत्मविश्वास वाढू शकतो. त्यामुळे करिअरसोबतच आर्थिक बाबतीतही प्रगतीच्या संधी निर्माण होऊ शकतात.

Loading content, please wait...
Cancer Horoscope
horoscope
Daily Horoscope
horoscope predictions for Taurus
Marathi News Esakal
www.esakal.com