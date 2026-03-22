कर्क राशी साप्ताहिक राशिभविष्य (22 मार्च 2026 ते 28 मार्च 2026) - चुकीची संगत टाळा, नियमांचे पालन गरजेचे

ग्रहस्थितीचा प्रभाव; संयम, शिस्त आणि सावधगिरी ठरणार महत्त्वाची२२ ते २८ मार्च २०२६ हा आठवडा कर्क राशीच्या व्यक्तींसाठी संयम आणि शिस्त पाळण्याचा ठरणार आहे. ग्रहस्थितीनुसार बाहेरच्या जगात वागताना आचारसंहितेचे पालन करणे आवश्यक आहे. चुकीची संगत टाळणे आणि योग्य निर्णय घेणे या आठवड्यात अत्यंत महत्त्वाचे ठरेल..आर्थिक व्यवहार आणि नियम: शंकास्पद व्यवहार टाळाया आठवड्यात कोणत्याही प्रकारचे शंकास्पद आर्थिक व्यवहार टाळणे आवश्यक आहे. सरकारी नियमांचे पालन न केल्यास अडचणी निर्माण होऊ शकतात. पुनर्वसू नक्षत्राच्या व्यक्तींनी शेअर बाजारातील अट्टाहास टाळावा, अन्यथा नुकसान होण्याची शक्यता आहे. आर्थिक बाबतीत सावधगिरी बाळगणेच योग्य ठरेल..नातेसंबंध आणि जनसंपर्क: संयम ठेवा, वाद टाळा२२ ते २४ मार्च दरम्यान पुष्य नक्षत्राच्या व्यक्तींना जनसंपर्कातून काही मनस्ताप अनुभवायला मिळू शकतो. त्यामुळे संवाद साधताना संयम राखणे गरजेचे आहे. संपर्कातील ज्येष्ठ व्यक्तींचा आदर ठेवावा आणि त्यांची मने जपावी..कुटुंब आणि धार्मिक कार्य: सकारात्मक ऊर्जा आणि शांतताआश्लेषा नक्षत्राच्या व्यक्तींसाठी हा आठवडा घरगुती पातळीवर समाधान देणारा ठरेल. २६ आणि २७ मार्च या दिवशी घरात धार्मिक कार्य किंवा पूजा-अर्चा होण्याची शक्यता आहे. श्रीरामनवमीच्या निमित्ताने घरात पवित्र वातावरण निर्माण होईल. रामरक्षेचे पठण केल्याने मानसिक शांतता मिळेल..सावधगिरी: अपघात आणि चुकीच्या कृतींपासून दूर राहाया आठवड्यात भाजणे किंवा कापणे यांसारख्या छोट्या अपघातांपासून सावध राहणे आवश्यक आहे. दैनंदिन काम करताना काळजी घेणे गरजेचे आहे. चुकीच्या संगतीमुळे किंवा निर्णयांमुळे त्रास होऊ शकतो, त्यामुळे विवेकाने वागणे हिताचे ठरेल.एकूणच, कर्क राशीसाठी हा आठवडा शिस्त, संयम आणि सावधगिरी ठेवूनच यश मिळवण्याचा आहे.