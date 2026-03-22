मकर राशी साप्ताहिक राशिभविष्य (22 मार्च 2026 ते 28 मार्च 2026) - नोकरी-व्यवसायात स्थैर्य, शिस्त ठेवा

शनीचा प्रभाव; आचारसंहिता पाळल्यास यश आणि स्थैर्य निश्चित२२ ते २८ मार्च २०२६ हा आठवडा मकर राशीच्या व्यक्तींसाठी शिस्त, संयम आणि जबाबदारी पाळण्याचा आहे. शनीच्या राशीवर प्रभाव असल्यामुळे प्रत्येक गोष्टीत काटेकोरपणा आवश्यक ठरेल. शेजारीपाजारी काही अनपेक्षित घटना घडू शकतात, त्यामुळे वर्तनात संयम ठेवणे आणि अपशब्द टाळणे महत्त्वाचे आहे..करिअर आणि व्यवसाय: स्थैर्य आणि सकारात्मक बदलया आठवड्यात चंद्रकलांना शुक्रभ्रमणाची साथ मिळाल्यामुळे नोकरी आणि व्यवसायात स्थैर्य राहील. काही व्यक्तींना नोकरीतील अडथळे दूर होण्याची शक्यता आहे. कामाच्या ठिकाणी सुसंवाद साधल्यास प्रगतीची दारे उघडतील. आठवड्याची सुरुवात आणि शेवट दोन्हीही सुसंवादी राहतील..कुटुंब आणि नातेसंबंध: आनंददायी बातम्या आणि सहकार्यउत्तराषाढा नक्षत्राच्या व्यक्तींना घरात काही आनंददायी बातम्या मिळू शकतात. श्रवण नक्षत्राच्या व्यक्तींना श्रीरामनवमीच्या निमित्ताने सकारात्मक अनुभव येतील. शत्रूंशीही सामोपचाराने सुसंवाद साधला जाऊ शकतो. संकटाच्या वेळी भावंडांची साथ लाभेल..आध्यात्मिकता आणि मानसिक स्थिती: शांतता आणि समाधानगुरुवार आणि शुक्रवारच्या संध्याकाळी विशेष प्रसन्न वातावरण जाणवेल. धार्मिक कार्य, प्रार्थना किंवा रामरक्षा पठण यामुळे मानसिक समाधान मिळेल. काहींना दैवी अनुभूती मिळण्याची शक्यता आहे, ज्यामुळे आत्मविश्वास वाढेल..आत्मविश्वास आणि सावधगिरी: संतुलन राखाधनिष्ठा नक्षत्राच्या व्यक्तींना आठवड्याच्या शेवटी समाधानकारक अनुभव येतील. शनिवार काही अडचणी दूर करणारा ठरेल. तरुणांनी आत्मविश्वास वाढवून योग्य निर्णय घ्यावेत. मात्र, कोणत्याही वादात अडकणे टाळावे आणि संयम राखावा.