Chaturgrahi Yoga: वर्षातील पहिला चतुर्ग्रही योग! वृषभ, तुळसह या ५ राशींचे चमकणार भाग्य; जाणून घ्या आजच राशीभविष्य

Marathi Today Astrology: आज शनिवार १७ जानेवारी २०२६ रोजी कृष्ण पक्षाची चतुर्दशी आहे, ज्याला नरक निवारण चतुर्दशी असे ही ओळखले जाते. उभा दिवशीचे स्वामी देवता आहेत भगवान शिव. त्याचवेळी चंद्र धनु राशीत गोचर करेल आणि बुध देखील धनु आणि नंतर मकर राशीत गोचर करेल, ज्यामुळे लक्ष्मी- नारायण योग निर्माण होत आहे..त्याचबरोबर चंद्रमा सूनफा योग, बुधादित्य योग आणि मकर राशीत सूर्य, बुध, शुक्र व मंगल यांच्या संयोगामुळे चतुर्ग्रही योग तयार होईल . तसेच मूल उपरांत पूर्वाषाढा नक्षत्रात हर्षण योग व व्यतिपात योग देखील प्रभावी राहतील. .Kharmas Restrictions: खरमास संपला तरी विवाह-गृहप्रवेशावर निर्बंध का? जाणून घ्या कारण.या ग्रहस्थितीमुळे वृषभ, कर्क कन्या, तूळ आणि मकर राशींच्या लोकांसाठी हा दिवस अत्यंत शुभ लाभदायक आणि भाग्यशाली ठरणार आहे. चला तर जाणून घेऊयात आज राशिभविष्यचा लाभ तुम्हाला कसा मिळेल.वृषभआजचा दिवस तुम्हाला खूप फायदे देणारा आहे. तुमच्या कला आणि कार्यक्षमतेचा विविध क्षेत्रात नक्की फायदा होणार आहे. त्याचबरोबर कौटूंबिक जीवन आनंददायी राहील आणि शेजारांशीही चांगले संबंध राहतील. प्रेमसंबंधात जोडीदाराला वेळ द्याल.उपाय: तीळ आणि गूळ पाण्यात मिसळून पिपळाच्या झाडाला अर्पण करा.कर्कआज नशीब चमकणार आहे. तुम्हाला व्यवसायात मोठा फायदा होण्याची शक्यता आहे. वाहन खरेदी करण्याचा विचार असला तर तुम्हाला नक्की यश मिळेल. आर्थिक क्षेत्रात केलेल्या प्रयत्नाचा तुम्हाला लाभ मोल. कामाच्या ठिकाणी वरिष्ठांकडून मदत मिळेल.उपय: काली उडीद आणि तांदळाची डाळ दान करा.कन्यागोंधळ दूर होईल आणि नशीब मिळेल. कामाच्या ठिकाणी अनुभव फायदेशीर ठरेल आणि अधिकारी तुम्हाला प्रोत्साहन देतील. आरामदायी वाटेल. नवीन प्रकल्प सुरू करणे फायदेशीर ठरेल. आर्थिक बाजू अनुकूल राहील. तुम्हाला मित्र आणि नातेवाईकांकडून सहकार्य मिळेल. तुमच्या जोडीदारासोबत सहलीची किंवा सहवासाची योजना आखली जाऊ शकते. तुम्हाला प्रेम आणि मुलांशी संबंधित आनंद मिळेल.उपाय: तिळ आणि गूळ दान करा.तूळलक्ष्मी-नारायण योग आणि चतुर्ग्रही योगामुळे भाग्यशाली दिवस. करिअर आणि व्यवसायात प्रगती होईल. आर्थिक लाभ होतील. कामाच्या ठिकाणी प्रतिष्ठा वाधेल. अनपेक्षित स्रोतांकडून आर्थिक लाभ होईल. कौटुंबिक जीवनात तुम्हाला सहकार्य आणि समाधान मिळेल.उपाय: शनि स्तोत्र वाचा आणि शिवलिंगाचे अभिषेक करा.मकर राशीदिवस सर्वांगीण लाभ देईल. काम चांगले राहील. परिस्थिती तुमच्या बाजूने असेल, तुमच्या प्रयत्नांना फायदा होईल. तुम्हाला नोकरी आणि सहकार्य मिळेल. कौटुंबिक जीवन आनंदी राहील. वैवाहिक जीवनात प्रेम आणि समन्वय राहील. तुम्हाला तुमच्या बॉयफ्रेंड/गर्लफ्रेंडसोबत डेटवर जाण्याची संधी मिळेल. चांगली बातमी मिळेल.उपाय: भगवान शिवाचा पंचामृत अभिषेक करा आणि मनुका अर्पण करा.