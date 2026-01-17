Horoscope | राशी भविष्य

Chaturgrahi Yoga: वर्षातील पहिला चतुर्ग्रही योग! वृषभ, तुळसह या ५ राशींचे चमकणार भाग्य; जाणून घ्या आजच राशीभविष्य

Chaturgrahi Yoga and Its Significance: आज शनिवार १७ जानेवारी २०२६ रोजी वर्षातील पहिला चतुर्ग्रह योग बनत आहे. याचा प्रभाव वृषभ, तूळसह अन्य राशींवर होत आहे. चला तर पाहुयात आजच राशिभविष्य काय आहे
Chaturgrahi Yoga benefits

Chaturgrahi Yoga benefits

esakal

Monika Shinde
Updated on

Marathi Today Astrology: आज शनिवार १७ जानेवारी २०२६ रोजी कृष्ण पक्षाची चतुर्दशी आहे, ज्याला नरक निवारण चतुर्दशी असे ही ओळखले जाते. उभा दिवशीचे स्वामी देवता आहेत भगवान शिव. त्याचवेळी चंद्र धनु राशीत गोचर करेल आणि बुध देखील धनु आणि नंतर मकर राशीत गोचर करेल, ज्यामुळे लक्ष्मी- नारायण योग निर्माण होत आहे.

Loading content, please wait...
Capricorn Horoscope
Pisces Horoscope
Leo Horoscope
Aquarius Horoscope
Aries Horoscope
Cancer Horoscope
Virgo Horoscope
horoscope
weekly horoscope
Daily Horoscope
Astrology
Astrologist
Yearly Horoscope
Horoscope Predictions

Related Stories

No stories found.